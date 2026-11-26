Zuppa di Porro del 26 nov
00:00:19 La lettura di Italia Oggi e del Corriere della Sera con l’intervista a Giorgiana nel giorno contro la violenza sulle donne.
00:00:57 Le divisioni nel Partito Democratico sulla patrimoniale e le trattative con AVS e Movimento 5 Stelle.
00:02:30 L’analisi critica della spesa pubblica italiana al 55% del PIL e la richiesta di maggiori tasse da parte dei partiti.
00:02:57 I figli dei miliardari nelle scuole d’élite che vengono educati a vergognarsi della loro ricchezza e a sostenere la patrimoniale.
00:04:48 L’ironia sui miliardari come Cucinelli e Farinetti che sostengono la patrimoniale pur vendendo prodotti di lusso costosissimi.
00:08:00 La battaglia di Giorgia Meloni contro gli aumenti stipendiali dei magistrati che costerebbero allo Stato circa un miliardo.
00:08:32 I nuovi dazi di Donald Trump con l’esenzione dello champagne, ironia sui consumi dei miliardari italiani a New York.
00:09:00 La vicenda di De Gennaro e la sua lettera in cui afferma di aver sempre servito lo Stato nonostante le accuse
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 25/11/2026