Zuppa di Porro

Maranza e prediche rosse: chi giustifica tutto

Zuppa di Porro del 26 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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Zuppa di Porro del 26 ott 26

00:00:45 La questione dei Maranza e i controlli di sicurezza secondo il Ministero degli Interni, con analisi delle misure preventive attuate.

00:02:35 Critica alla narrazione mediatica che equipara violenza e disagio sociale, con riferimenti a Concita De Gregorio e monsignor Delpini.

00:03:55 Analisi della linea cattocomunista nella stampa italiana e sua influenza sul dibattito politico e sociale contemporaneo.

00:04:12 L’articolo di Lorenzo Castellani sull’ipocrisia delle élite che invocano ascolto dopo decenni di posizioni apicali.

00:05:35 L’offerta di Leonardo Del Vecchio per acquistare Il Fatto Quotidiano e la valutazione economica del quotidiano.

00:07:15 Congresso della Lega: Matteo Salvini confermato segretario e sua posizione contro gli aiuti militari all’Ucraina.

00:09:28 Elezioni in Serbia: vittoria degli studenti contro il governo filo-russo di Aleksandar Vučić dopo quattordici anni.

00:10:32 Vittoria di Lula in Brasile e rifiuto di Bolsonaro di accettare i risultati, con analisi delle tensioni politiche.

00:11:15 Il problema delle recensioni false online e le cinque strade legali per contrastarle secondo Italia Oggi

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