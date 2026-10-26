Maranza e prediche rosse: chi giustifica tutto

Zuppa di Porro del 26 ott 26
00:00:45 La questione dei Maranza e i controlli di sicurezza secondo il Ministero degli Interni, con analisi delle misure preventive attuate.
00:02:35 Critica alla narrazione mediatica che equipara violenza e disagio sociale, con riferimenti a Concita De Gregorio e monsignor Delpini.
00:03:55 Analisi della linea cattocomunista nella stampa italiana e sua influenza sul dibattito politico e sociale contemporaneo.
00:04:12 L’articolo di Lorenzo Castellani sull’ipocrisia delle élite che invocano ascolto dopo decenni di posizioni apicali.
00:05:35 L’offerta di Leonardo Del Vecchio per acquistare Il Fatto Quotidiano e la valutazione economica del quotidiano.
00:07:15 Congresso della Lega: Matteo Salvini confermato segretario e sua posizione contro gli aiuti militari all’Ucraina.
00:09:28 Elezioni in Serbia: vittoria degli studenti contro il governo filo-russo di Aleksandar Vučić dopo quattordici anni.
00:10:32 Vittoria di Lula in Brasile e rifiuto di Bolsonaro di accettare i risultati, con analisi delle tensioni politiche.
00:11:15 Il problema delle recensioni false online e le cinque strade legali per contrastarle secondo Italia Oggi
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).
SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 24/10/2026