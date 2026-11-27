00:00:00 Introduzione alla rassegna stampa del 27 novembre con critica ai miliardari che chiedono aumento delle tasse, definiti Nationalistic Millionaires
00:01:02 La proposta di Luciano Capone sul Fondo per le Donazioni per la Carta Acquisto dei Più Poveri al Ministero dell’Economia e Finanze di Giorgetti.
00:02:52 La tragedia dei due operai italiani uccisi in Kuwait dai detriti di un drone iraniano abbattuto dalle difese antiaeree.
00:03:53 Critica al giornale Il Domani per il titolo “la guerra di Trump uccide due italiani” e riferimento a De Benedetti e Alessandro Campo dall’orto.
00:05:23 La posizione di Giorgia Meloni che rifiuta di firmare il provvedimento per pagare un miliardo di arretrati ai magistrati italiani.
00:06:29 L’Italia non firma il bilancio europeo che prevede un saldo negativo di 3 miliardi nei prossimi tre anni per il nostro paese.
00:07:15 Il cambio di direzione al Corriere della Sera: Fontana lascia dopo 30 anni, sostituito da Barigelli, con proteste dei giornalisti.
00:08:34 Critica all’articolo di Verdelli sul Corriere della Sera che paragona la morte di Augias e De Gennaro alla conferenza sul clima in Turchia.
00:10:11 Conclusione con l’annuncio del convegno a Taranto sui Giochi del Mediterraneo
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 26/11/2026