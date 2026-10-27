Youssef Siher, vi spiego perché ho dei dubbi sull’arresto

Zuppa di Porro del 27 ott 26

00:00:00 Analisi su Lula, Bolsonaro e la sinistra latinoamericana.

00:01:21 Crollo dei mercati finanziari in Brasile dopo l’elezione di Lula. La borsa brasiliana perde il 16% e il real si svaluta dell’8%, dimostrando la sfiducia degli investitori nelle politiche economiche del nuovo governo

00:04:52 La crisi dell’ILVA di Taranto e le conseguenze economiche per il Sud Italia. Analisi dell’esproprio dell’acciaieria, dei 14.000 posti di lavoro a rischio e dell’impatto sulla produzione siderurgica nazionale.

00:06:05 Nuove richieste di arresto per disastro ambientale contro gli amministratori dell’ILVA

00:07:50 Dibattito sulle morti per tumori infantili a Taranto e il nesso con l’ILVA. Porro analizza i dati scientifici e contesta le affermazioni sull’impatto ambientale dell’acciaieria rispetto alle statistiche mediche locali.

00:09:14 Elezioni in Israele con lo scontro tra Benjamin Netanyahu e Gadi Eisenkot. Analisi della campagna elettorale israeliana e del contesto democratico in Medio Oriente, con riferimento ai commenti di Claudio Cerasa.

00:10:00 Il caso Youssef: arresto per apologia di terrorismo e libertà di espressione. Discussione sul fermo preventivo del blogger e il confronto tra le posizioni di Giuliano Ferrara e Marco Travaglio sulla vicenda.

00:11:35 Riflessione sui limiti della libertà di parola e i fermi preventivi

00:12:12 Leonardo Del Vecchio e il possibile acquisto de Il Fatto Quotidiano. Analisi della posizione dell’imprenditore ottico e delle reazioni della Federazione Europea dei Giornalisti guidata da Tal Guterres

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