00:00:00 La polemica sul “stai zittino” e l’accusa di sessismo nelle conferenze stampa, con riferimento alla politica spagnola e alla sinistra.
00:01:38 La reazione di Giorgia Meloni alla telefonata di Zelensky sulla questione libica, con accuse di bugie e tensioni diplomatiche riguardo agli accordi con Haftar.
00:02:56 La critica di Travaglio sui regimi cleptoautocratici e i doppi standard verso Cina, Hamas e Putin, con riferimento agli accordi della Via della Seta di Conte.
00:03:42 L’appello ai miliardari per donazioni al suo sito, con ironia sull’uso dei soldi per viaggi in aereo privato verso località di lusso.
00:05:06 L’assemblea dell’Associazione Nazionale dei Magistrati e la presenza di Mattarella, mentre Meloni non partecipa durante le tensioni sugli aumenti salariali.
00:06:52 La controversia sugli aumenti stipendiali dei magistrati da un miliardo di euro, con critiche al sistema retributivo che influisce anche sulle pensioni future.
00:08:14 Le critiche ai magistrati per le loro posizioni su immigrazione, manifestazioni contro la polizia e appelli ProPAL, con riferimento al caso Casa del Bosco.
00:09:34 Il caso Veruska e la sospensione dell’assistente sociale nel caso Casa del Bosco, con accuse di falsa iscrizione all’albo e decisioni giudiziarie controverse.
00:10:10 La polemica sulla riforma elettorale e la Corte Costituzionale, con la Russa che critica le possibili modifiche e accuse di intimidazione ai giudici.
00:13:10 I sondaggi di Pagnoncelli che mostrano Fratelli d’Italia al 26%, Forza Italia al 6.5% e Lega al 5%, con il centrodestra sotto la soglia del 42%.
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 28/11/2026