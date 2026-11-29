00:01:00 La controversa dichiarazione di Ignazio La Russa sul possibile cambiamento della legge elettorale da parte della Consulta.
00:02:15 Confronto tra la situazione italiana e gli eventi internazionali come il conflitto in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente.
00:03:38 Riflessione sul ruolo della Corte Costituzionale in Italia e la sua tradizione prevalentemente illiberale
00:05:07 Analisi della situazione politica spagnola con le elezioni imminenti e il confronto tra Ada Colau e i partiti di sinistra.
00:07:30 Critica alle manifestazioni femministe italiane e alla provocatoria frase su Roccella durante le proteste a Roma.
00:09:28 Esperienza personale con un’auto parcheggiata sul passo carraio e riflessione sulla giustizia privata.
00:13:00 Intervista a Mariana Mazzucato su La Repubblica e la sua proposta di patrimoniale e controllo periodico degli asset dei cittadini.
00:20:20 Discussione sulle dichiarazioni del magistrato Gratteri e sui rischi per giornalisti e cittadini nel sistema giudiziario italiano.
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 28/11/2026