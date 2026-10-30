Zuppa di Porro

Incredibile: Rep trova l’unico agente che teme Meloni e non i violenti

Zuppa di Porro del 30 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:01:19 Tragedia militare in Bosnia con la morte di quattro militari italiani, tra cui una sottotenente di Andria, durante missione di peacekeeping con elicottero CH-47.

00:03:36 Sciopero dei sindacati di base e critica alle dichiarazioni di poliziotti sulla deriva securitaria attribuita al governo Meloni secondo La Repubblica.

00:05:00 Controversia sull’ILVA con attacchi di Giorgia Meloni ai giudici e analisi delle responsabilità politiche nella gestione dell’acciaieria tarantina.

00:07:08 Dominio della sinistra nel Consiglio Superiore della Magistratura dopo le elezioni, con 15 togati su 20 che influenzeranno le nomine delle procure.

00:08:11 Notizia economica: Banca Centrale Europea non alza i tassi e Christine Lagarde annuncia dimissioni anticipate per influenzare le elezioni presidenziali francesi.

00:09:58 Analisi del passaggio epocale da Google all’intelligenza artificiale con Antropic e OpenAI che stanno rivoluzionando le ricerche online e il mercato tecnologico.

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