Zuppa di Porro

Avete rotto i c***: manifestare è lecito, ma bloccare le strade no

Zuppa di Porro del 31 ottobre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:00:24 L’inflazione italiana a ottobre sale del 5,4%: analisi del dato preoccupante e delle sue cause esterne come i prezzi petroliferi.

00:02:13 Le proteste studentesche nelle città italiane: critica alle manifestazioni contro il caro vita e il riarmo, con episodi di violenza segnalati.

00:05:26 Reazioni politiche alle proteste e analisi dell’ipocrisia delle piazze pacifiche che includono violenze dei centri sociali.

00:06:30 Sondaggi elettorali di Pagnoncelli: Fratelli d’Italia al 26,7%, Forza Italia 6,3%, Lega 5,6% e scenario del premio di maggioranza.

00:07:34 Scenario politico futuro con possibile governo di sinistra composto da Renzi, Bonelli, Fratoianni e Schlein per i prossimi cinque anni.

00:08:38 Il Consiglio Superiore della Magistratura e la battuta della corrente moderata: analisi delle conseguenze per l’assetto istituzionale.

00:09:49 La situazione in Polonia: il tentativo della sinistra di sostituire i magistrati della Corte Costituzionale con una forzatura illegittima.

00:11:31 La truffa del secolo su Binance: hacker nordcoreani rubano 6,5 miliardi di criptovalute e analisi della resilienza del sistema bitcoin.

00:13:16 Le performance di borsa: Google perde 500 miliardi di capitalizzazione e Intel crolla del 30% a causa della concorrenza nell’AI

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