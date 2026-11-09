Zuppa di Porro

Il grande rebus israeliano: Netanyahu o Eisenkot, cosa può succedere

Zuppa di Porro del 9 novembre 2026: rassegna stampa quotidiana

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00:01:25 La complessa formazione del governo israeliano di Gadi Eisenkot con soli 48 voti e le possibili alleanze con il Likud di Benjamin Netanyahu.

00:05:09 Il caso dei militanti propalestinesi italiani in Cisgiordania intervistati da Gianluca Veneziani e il loro rimpatrio forzato dalle autorità israeliane.

00:07:11 La polemica sull’articolo del Corriere della Sera di Milena Gabanelli che attribuisce le proteste studentesche al “merito negato” nelle scuole.

00:08:31 L’analisi su Repubblica riguardo al disagio giovanile e la sfiducia verso la politica come strumento di miglioramento della vita.

00:10:02 La guerra ibrida e gli attacchi hacker russi descritti dal vice comandante europeo come modello simile a quello utilizzato in Ucraina.

00:11:08 I sondaggi politici italiani che mostrano il centro-sinistra in vantaggio e l’ipotesi di Walter Veltroni come futuro Presidente della Repubblica.

00:12:55 Il decreto bollette con il tetto al gas a 58,9 euro megawattora e l’offerta di Crédit Agricole per l’acquisizione della Banca Popolare di Milano

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