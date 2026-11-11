Zuppa di Porro

Urbanistica Milano, tutto archiviato: distrutta città e persone perbene

Zuppa di Porro dell'11 novembre 2026: rassegna stampa quotidiana

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Zuppa di Porro del l’11 novembre 2026

Abbiamo distrutto la reputazione di persone perbene, di Milano, abbiamo parlato di “sacco sulla città”: era tutto falso. La stessa procura chiede l’archiviazione.
Banche contro la manovra.
Conte al Quirinale.
Laterza? Robe da pazzi.
Il sud che affonda per Rep.
Inchiesta sul campo largo by Woodcock, ci starei attento se fossi la destra.
Anthropic a sconto e Houelleebeq in tribunale.

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