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Settantaquattro frustate. Roba da demolire un lottatore di wrestling, per non parlare dell’infinita umiliazione. Sono finite sulla schiena di Ahmadi, una giovane e bellissima artista iraniana. La sua colpa? Aver diffuso online (è visibile su YouTube) un video in cui interpreta una canzone “vestita in modo indecente”: il suo abito di scena le lasciava le spalle scoperte e – soprattutto – Ahmadi non portava il velo, neanche in una versione simbolica o limitata.

Il tutto nell’anno di grazia 2026. Ma sarebbe meglio dire nell’anno 1448 del calendario musulmano, visto il teatro dell’evento. Il tutto mentre qui ci stracciamo le vesti per l’intollerabile perdurare nella nostra liberissima società delle tracce del patriarcato, per l’indegno persistere del cosiddetto sessismo nelle sue varie forme: verbali, solitamente.

Come sarebbe buono e giusto, accanto alle rituali lamentele in gergo politicamente corretto, udire una parola a sostegno della disgraziatissima Ahmadi. Vedere uno striscione con il suo nome srotolato accanto a quelli del palestinismo militante. Sentire quel nome gridato in una manifestazione “me too”.

Ma niente. Questi maestri del buono e del giusto sono gli stessi che in questi giorni hanno taciuto sulla storia terribile della ragazza pachistana che ha preferito rischiare di morire lanciandosi da una macchina in corsa pur di sfuggire ai suoi parenti uomini che pretendevano di trasformarla in loro schiava sessuale. Eppure questa 25enne viveva a Novellara, la stessa cittadina emiliana dove pochi anni fa fu massacrata dai familiari la giovanissima Saman, un’altra pachistana colpevole di voler vivere libera come noi. Quale migliore occasione per creare un caso, un simbolo di rivolta femminile e civile? Ma niente, non interessa.

Una considerazione in più, però, si impone. Perché neanche noi, che sacrosantamente esecriamo l’ipocrisia di questi buoni e giusti di professione, alziamo davvero la voce per Ahmadi e per tutte le donne coraggiose come lei. Ce le meriteremmo noi, con la nostra ignavia, quelle settantaquattro frustate. Forse ci sveglierebbero da un vergognoso torpore.

Roberto Fabbri, 25 novembre 2026

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