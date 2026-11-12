Allarme bomba, non prestiamo il fianco alla paura

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Mi permetto di intervenire nel dibattito in corso in queste ore attorno agli allarmi bomba che sono arrivati alle scuole nella giornata di ieri. Si tratta di una situazione che presenta pericoli che non vanno certo sottovalutati, tuttavia, come sempre sostengo in tutte le diverse situazioni più delicate, occorre essere dotati di profondi equilibrio e senso di responsabilità. È chiaro che la causa di questi allarmi va individuata nella volontà di seminare il panico tra le persone, in modo che dal panico si inneschi il meccanismo di distruzione della convivenza civile all’interno del singolo Stato e nei rapporti tra gli Stati stessi. Sono in corso delle indagini e le responsabilità dei singoli, come di chi li ha ispirati, verrà portata alla luce.

Ora, però, tutti siamo chiamati a rispondere a questa rinnovellata strategia del terrore in modo serio e responsabile, soprattutto trovando risposte nate dal confronto e non dalla strumentalizzazione. Al di là di ogni valutazione di carattere politico ho trovato bello e pienamente condivisibile il metodo utilizzato dalla presidente Meloni che, proprio oggi, ha convocato le forze politiche dell’opposizione per discutere e approfondire le misure pensate dal governo in risposta alla situazione che si è creata. L’unità nazionale ha sempre fatto la differenza nell’affrontare serenamente e responsabilmente le fasi più delicate della storia della nostra democrazia. Davanti alle situazioni di pericolo l’unica risposta può essere la condivisione della situazione e delle strategie per uscire dalla situazione di crisi.

Quando si sceglie il metodo della condivisione e della comune chiamata alla responsabilità, ai problemi si trova una soluzione, se si sceglie il metodo della strumentalizzazione, non solo il problema rimane ma si cronicizza e la tutela dei cittadini decade completamente. Mi permetto, dunque, di rivolgere un triplice appello. Il primo appello è rivolto alla classe politica e agli uomini e alle donne delle Istituzioni affinché responsabilmente cerchino la via del confronto e del dialogo che conduce alla soluzione dei problemi. Il secondo appello va al mondo dell’informazione: invito tutti ad uno scatto di responsabilità perchè l’informazione contribuisca a passare messaggi obiettivi e seri ai cittadini e non si preferisca, invece, indulgere con informazioni che contribuiscono solamente a diffondere un clima di panico i cui effetti sono altamente perniciosi per la vita democratica.

Il terzo appello è rivolto ai cittadini stessi, tutti, di tutte le età, affinchè vivano questa situazione nell’ottica della serietà e della razionalità: penso ai genitori, penso ai docenti, penso agli studenti stessi. Quando i social diffondono determinate minacce, il primo atto da compiere è segnalare all’autorità giudiziaria, il secondo è guidare i giovani a comprendere la realtà che viviamo e, mi permetto, ad essere persone veramente adulte che sanno agire con obiettività e non si lasciano guidare, nelle scelte quotidiane e politiche, dalla paura e dal panico. È chiaro che si vuole destabilizzare la società: prestando il fianco alla paura, non si fa altro che spianare la strada a chi vuole scardinare i principi della vita democratica.

Ecco perchè le vie maestre rimangono sempre le stesse: conoscenza, del passato e del presente, desiderio di unità, vera parola d’ordine in questa situazione, volontà di agire responsabilmente, a livello di singoli e di istituzioni.

Suor Anna Monia Alfieri, 12 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).