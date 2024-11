Le elezioni Potemkin americane: passate e presenti frodi elettorali

In America, tutti i casi di frode elettorale sono stati compiuti dai Democratici. Difficile credere che le persone che possedevano schiavi, iniziarono una guerra civile, crearono il Ku Klux Klan, eseguirono linciaggi di neri e approvarono e applicarono le leggi Jim Crow si sarebbero abbassate così in basso da indulgere in frodi elettorali. Ma eccoci qui. I fatti sono abbastanza chiari.

Le frodi del passato

E non solo in tempi moderni. A metà del 1800, la famosa Tammany Hall (democratica) di New York era regolarmente coinvolta in frodi elettorali. Boss Tweed aveva un detto: “Finché conto i voti, cosa farai al riguardo?” Thomas Pendergast, un democratico, era la versione di Boss Tweed di Kansas City.

La corruzione è continuata negli anni ’30. Nello stato di New York, secondo il New York Times, i Democratici hanno continuato a vincere attraverso votazioni per corrispondenza fraudolente. La battaglia di Atene (Tennessee) ebbe luogo nel 1946, quando i cittadini della città insorsero in armi contro le frodi elettorali commesse dai Democratici. Tali comportamenti scorretti elettorali si sono verificati a livello locale sporadicamente.

La prima volta che i Democratici furono coinvolti in una massiccia frode elettorale per un’elezione presidenziale fu nel 1960. Joseph Kennedy disse a suo figlio JFK: “Non comprare un singolo voto più del necessario. Che io sia dannato se pagherò per una vittoria a valanga”. Nel 2008, Obama affermò pubblicamente: “Vi dico, aiuta in Ohio che siano i Democratici a gestire le macchine”.

Pratiche aperte alle frodi

E, naturalmente, la frode elettorale del 2020, quella che i media americani hanno disperatamente insabbiato e continuano a farlo. Quest’anno, i Democratici sono isterici per il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e hanno ricominciato con le frodi elettorali.

Prima di citare esempi di frode, dovrei spiegare che in America ci sono diverse pratiche, alcune tradizionali, altre recenti, che si prestano alla frode elettorale, e variano da stato a stato. Una di queste è il voto per corrispondenza. Un’altra è stata istituita durante la farsa Covid, ed è la cassetta postale elettorale: invece di spedire la scheda elettorale, questa viene imbucata in determinati luoghi.

Un’altra ancora è il requisito del documento di identità elettorale, che varia da stato a stato. I Democratici sostengono che non venga richiesto un documento d’identità per poter votare, affermando che i voti delle minoranze sarebbero soppressi, ma vogliono semplicemente spazzare via l’identificazione degli elettori. I Democratici stanno anche facilitando il voto degli immigrati clandestini a cui viene detto di votare democratico.

Alcuni esempi

Ecco alcuni casi accaduti quest’anno: ad agosto, gli hacker presenti alla conferenza DEF CON hanno riscontrato lacune di sicurezza nelle apparecchiature elettorali, ma non c’è stato tempo per risolverle prima di novembre. Sembra che la città di Detroit stia ripetendo il 2020 assumendo più democratici che repubblicani come addetti ai seggi, infrangendo così la legge. Solo 52 repubblicani contro 2.300 democratici.

Project Veritas ha scoperto una vasta cospirazione per frode elettorale da parte di membri di alto profilo del Partito Democratico del Michigan. Oltre a ciò, il procuratore generale Dana Nessel ha preso di mira gli elettori del Gop in quella che ora viene definita lawfare. Quest’anno, l’Oklahoma ha eliminato 450.000 nomi non idonei dalle liste elettorali, inclusi 100.000 cadaveri, il che fa sorgere la domanda: perché gli Okies hanno aspettato così a lungo?

Il Comitato nazionale democratico ha tentato di impedire a Robert F. Kennedy Jr. di partecipare al ballottaggio a New York e nel Michigan. L’elezione per uno sceriffo democratico della Louisiana è stata annullata una volta scoperta la frode elettorale. A Springfield, Massachusetts, lo sfidante sindaco e democratico Justin Hurst è stato filmato mentre acquistava voti.

L’ex vice governatore di New York Betsy McCaughey ha scritto: “Nelle elezioni in tutto lo stato, incluso per governatore o presidente, i repubblicani storicamente sono stati in vantaggio fino a quando non vengono conteggiate le votazioni per corrispondenza nelle città controllate dai Democratici nel Connecticut”.

Washington, D.C. ha così tanti cittadini con senso civico desiderosi di votare che le sue liste elettorali sono del 131 per cento. Non puoi battere il senso civico dei Democratici. La California infestata dai Democratici ha vietato l’uso dei documenti d’identità per votare, obbligatorio in ogni paese del mondo. Dopotutto, non a tutti gli immigrati clandestini è stata ancora rilasciata la carta d’identità e, inoltre, non avere la carta d’identità permette di votare più volte.

Nella Carolina del Nord, i seggi per il voto anticipato sono stati collocati principalmente nelle aree democratiche piuttosto che distribuiti uniformemente. Ad Atlantic City, Hossain Morshed è stato sorpreso a commettere frodi elettorali.

Un impiegato di Madison, nel Wisconsin, ha ammesso di aver inviato “accidentalmente” migliaia di schede elettorali per corrispondenza duplicate. Celestine Jeffreys, un’impiegata di Green Bay, ha ammesso di aver infranto (di nuovo) le leggi elettorali ma, ehi, va bene perché non aveva capito le leggi; Il PILF l’ha portata in tribunale.

Il sindaco di un’altra città, invece, ha ritirato personalmente una cassetta elettorale dall’esterno del municipio. Inoltre, oltre 2.000 schede elettorali per corrispondenza sono state spedite senza codice a barre. Oltretutto, a causa di una “scappatoia”, ora possono votare 150.000 persone senza mostrare un documento d’identità. Molto conveniente per i Democratici.

Per loro è anche conveniente che la Corte Suprema del Wisconsin, la gemella della Corte Suprema del Colorado, ripristini le cassette elettorali. Potremo ancora vedere qualcuno con una carriola piena di schede elettorali gettarle dentro. E agli stranieri clandestini vengono rilasciati documenti d’identità con cui votare. In ogni caso, per quanto riguarda le libere elezioni, il Wisconsin può essere cancellato.

A metà ottobre, il sistema di voto della Georgia è stato colpito da un attacco informatico concentrato sulla richiesta di votazione per corrispondenza. L’attacco è stato respinto. Praticamente all’ultimo minuto, la Corte della Quinta Circoscrizione degli Stati Uniti si è pronunciata contro il conteggio dei voti del Mississippi cinque giorni dopo le elezioni.

Nelle attuali elezioni in Colorado, le schede elettorali per corrispondenza sono state rubate, compilate e spedite per posta. Sempre in Colorado, l’ufficio del Segretario di Stato (che è responsabile delle elezioni statali) ha pubblicato un foglio di calcolo – accidentalmente, ovviamente – in cui erano elencate le password dei sistemi di voto dello stato.

Il tentativo democratico di impedire al candidato del Partito Verde Robert Barb di comparire sulla scheda è stato respinto dalla Corte Suprema del Montana. I documenti della candidata del Partito Verde Jill Stein l’hanno portata sfortunatamente a non essere candidata in Nevada. In Wisconsin, i Democratici hanno tentato di impedire ai cittadini di votare per lei, al fine di salvare la democrazia, ma hanno fallito.

In Virginia, l’amministrazione democratica-Biden ha fatto causa e ha vinto contro la rimozione dei non cittadini dalle liste elettorali. La Virginia ha fatto appello e la Corte Suprema ha autorizzato la cancellazione dei non cittadini dalle liste.

In Pennsylvania, poco prima della scadenza, in una contea sono state presentate 2.500 richieste fraudolente di registrazione degli elettori. In un’altra contea è stata scoperta una sovrabbondanza di schede elettorali per corrispondenza e di moduli di registrazione degli elettori.

I Democratici sono al lavoro in altre parti dello stato. Ma ecco la ciliegina sulla torta: in un seggio tre autobus carichi di immigrati clandestini accompagnati dai Democratici hanno tagliato la fila di persone che aspettavano di votare da ore. Gli americani in fila sono rimasti lì e non hanno fatto nulla per intervenire.

Questi sono solo alcuni esempi di interferenze e frodi elettorali in cui sono coinvolti i Democratici. Se saranno sufficienti per annullare le elezioni nazionali è qualcosa che vedremo presto. E questo, a sua volta, potrebbe preannunciare la tanto temuta guerra civile.