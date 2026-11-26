Per una decina d’anni Benjamin Netanyahu è stato messo alla gogna internazionale a causa delle ripetute accuse di corruzione: oggi quel castello di invenzioni della magistratura politicizzata è crollato miseramente.

Le accuse

Il precedente procuratore generale Avichai Mandelblit aveva incriminato Netanyahu per tre capi d’accusa relativi a frode, abuso d’ufficio, e corruzione; tali ipotesi di reato sono proseguite con Gali Baharav-Miara, nuovo attorney general israeliano.

L’incriminazione ha effettivamente scosso il panorama politico israeliano: i partiti che si oppongono a Netanyahu si erano rifiutati di far parte di una coalizione con lui, pertanto il premier si era dovuto rivolgere a formazioni politiche di estrema destra, rifiutandosi al contempo di dimettersi dalla carica durante lo svolgimento del processo.

Le perplessità dei giudici

Ieri, 25 novembre, convocando il procuratore generale Baharav-Miara presso il Tribunale Distrettuale di Gerusalemme – caso assolutamente raro –, i giudici hanno espresso le loro serie perplessità in merito all’accusa, nel cosiddetto “Caso 4000”, secondo cui Netanyahu avrebbe concesso favori normativi all’editore Shaul Elovitch in ​​cambio di una copertura mediatica favorevole.

Hanno inoltre respinto le accuse relative al “Caso 2000”, in cui si sosteneva che il premier avesse negoziato uno scambio di favori con un altro magnate dei media, Arnon Mozes, editore del quotidiano Yedioth Ahronoth. La giudice Rivka Friedman-Feldman con un’espressione di alta diplomazia si è rivolta al procuratore generale affermando che “l’interesse pubblico richiede una riflessione sul prosieguo del processo. Le probabilità di una condanna sono scarse, tanto da rendere opportuna una riconsiderazione della questione”.

Fuor di metafora: l’impianto accusatorio non sta in piedi, le teorie complottiste sono fuffa, i tentativi di eliminare il primo ministro con la magistratura sono falliti. Netanyau è innocente.

Questo sviluppo seppellisce le accuse più pesanti formulate dall’ufficio del procuratore, segnando un’importante vittoria per il capo del Likud, a sette anni dall’inizio del procedimento giudiziario che lo ha visto coinvolto mentre ricopriva, e continua a ricoprire, la carica di primo ministro.

Le incongruenze dell’accusa

Il magistrato ha sottolineato come l’impianto accusatorio si basasse in larga misura sulla testimonianza – giudicata problematica, difatti ritrattata due volte – dell’ex direttore generale del ministero delle comunicazioni, Shlomo Filber, in merito alle presunte direttive impartite da Netanyahu affinché agisse a tutela degli interessi di Shaul Elovitch, proprietario del portale di notizie Walla; in cambio, Netanyahu avrebbe adottato decisioni normative vantaggiose per Elovitch, in relazione alla partecipazione di controllo che quest’ultimo deteneva nel colosso delle telecomunicazioni Bezeq.

In merito a ciò Netanyahu era stato perseguito per frode, abuso d’ufficio e corruzione. Filber, testimone dell’accusa, ha poi ritrattato la propria deposizione in tribunale per due volte; nel corso del processo è inoltre emerso che un incontro – durante il quale Netanyahu avrebbe chiesto a Filber di favorire Elovitch – non può essersi svolto nel momento indicato dalla pubblica accusa.

Il collegio difensivo di Netanyahu ha sottolineato tale discrepanza come prova del fatto che né l’incontro né le presunte istruzioni abbiano mai avuto luogo. “È difficile stabilire dei fatti sulla base della testimonianza di Filber, sia alla luce del controinterrogatorio e dei cambiamenti nella versione fornita, sia perché i dati oggettivi non coincidono con quanto dichiarato”, ha affermato Friedman-Feldman rivolgendosi a Baharav-Miara.

La giudice ha inoltre espresso un “serio dubbio” sul fatto che sia stato dimostrato in aula che il portale Walla fosse “insolitamente compiacente” nel soddisfare le richieste di Netanyahu, del suo staff e dei suoi famigliari, volte a ottenere una copertura mediatica favorevole.

Nell’atto di accusa, l’espressione “insolitamente compiacente” era stata utilizzata per qualificare la copertura positiva offerta da Walla come una forma di tangente. Infatti è stato dimostrato non risultare assolutamente un’attività di compiacenza verso le politiche di Netanyahu da parte dell’emittente.

Riguardo al “Caso 2000”, Friedman-Feldman ha poi espresso dubbi sul fatto che le discussioni tra Netanyahu e Arnon Mozes, in merito a una normativa che avrebbe avvantaggiato il tabloid a scapito del suo principale concorrente, costituiscano effettivamente un reato. L’accusa sosteneva che tali colloqui rientrassero in un tentativo di raggiungere uno scambio di favori in cambio di una copertura mediatica più benevola, imputando a Netanyahu i reati di frode e abuso d’ufficio.

La giudice ha spiegato che il “presunto reato” contestato nell’atto di accusa si fondasse sul fatto che Netanyahu avesse discusso con Mozes la possibilità di varare una legge volta a indebolire il quotidiano gratuito Israel Hayom, e che Netanyahu avrebbe “compiuto atti volti a prospettare la concreta possibilità di utilizzare il proprio potere di governo e la sua alta carica pubblica per promuovere una legge a beneficio del signor Mozes”. Però i giudici hanno stabilito che non esiste alcuna prova di tale condotta, né tanto meno che ci siano effettivamente state delle posizioni di favore della redazione verso il premier, anzi, semmai il contrario.

Infine il “Caso 1000”: qui Netanyahu doveva rispondere di frode e abuso d’ufficio, con l’accusa di aver ricevuto beni di lusso – tra cui vini pregiati e gioielli – da parte del produttore hollywoodiano Arnon Milchan e dell’imprenditore australiano James Packer, favorendo i loro interessi. I giudici hanno dichiarato che il procedimento dovrebbe concludersi rapidamente, lasciando intendere che pure qui le teorie fossero campate in aria al punto da non richiedere un prosieguo penale.

Insomma, dopo aver tentato per anni di distruggere un politico con accuse infondate, la magistratura politicizzata soccombe alla verità: vi ricorda qualcosa?

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