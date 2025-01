Contrordine, compagni! Dal Covid al woke, i postumi della sbornia

“Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici”

Martin Luther King, Jr.

Negli anni ’80, e da allora in poi, ho assistito a qualcosa di disgustoso nelle comunità cubano-americane. I cubani che per due decenni avevano incitato i comunisti mentre commettevano atti vergognosi uno dopo l’altro, e probabilmente vi avevano preso parte, sia che si trattasse di scandire slogan antiamericani, di partecipare a marce, o di insultare e lanciare sassi contro i dissidenti, che hanno preso parte nell’indottrinamento dei bambini, e che avevano permesso la disintegrazione del Paese, ora venivano in America dicendo che i loro occhi si erano finalmente aperti e avevano capito che il comunismo era una schifezza. Si aspettavano di essere accolti a braccia aperte. E la cosa disgustosa è che in effetti furono accolti a braccia aperte.

Uno di loro era anche un infermiere che somministrava scosse elettriche ai dissidenti che erano stati ricoverati in un ospedale psichiatrico, una tattica di sinistra. Viveva, indisturbato, in Florida (inutile dire che i media lo ignorarono; avrebbe fatto fare una brutta figura all’eroe dei liberal, Castro). Una delle sue vittime che viveva in Florida si vendicò con una causa, invece di fargli visita con una pistola.

Il fiasco Covid

Abbiamo visto accadere la stessa cosa qui di recente. Innanzitutto il fallimento Covid. Quei liberal che hanno demonizzato i dissidenti perché non si mettevano le mascherine e non si sottomettevano a fare iniezioni tossiche (etichettate erroneamente come vaccini), per non essersi sottoposti agli arresti domiciliari (lockdown), che hanno ridicolizzato l’ivermectina e che ci chiamavano nazisti e fascisti per non aver obbedito e non esserci conformati, ecco, ora denunciano i “vaccini”, le mascherine, i lockdown e la propaganda anti-ivermectina. Ora che è sicuro farlo. E lo fanno assumendo una posa di coraggio, fingendo anche di sapere fin dall’inizio che era una farsa.

E questo vale anche per quei codardi che sapevano ma non avevano le palle per resistere. Mentre il resto di noi che ha avuto l’intelligenza e il coraggio di ribellarsi ha subito le “fionde e frecce” degli insulti, delle minacce, degli attacchi fisici, della demonizzazione, e della perdita del lavoro, viene messo da parte (e questo vale anche per altre cause di sinistra, come l’opposizione alla mutilazione sessuale dei bambini).

Questa persecuzione ha preso di mira anche medici e infermieri che avevano opinioni e integrità diverse e si opponevano allo sviluppo del fiasco, incluso il loro ricovero in un ospedale psichiatrico.

I postumi della sbornia

Di recente, J. K. Rowling ha fatto la stessa osservazione

Ora il panorama politico è cambiato, e alcuni che hanno spinto al massimo si stanno svegliando con i postumi di una sbornia infernale. Hanno iniziato a chiedersi se chiamare “naziste” le femministe di sinistra che volevano centri di stupro per sole donne fosse una strategia così intelligente. Forse i genitori che sostengono che i ragazzi non dovrebbero derubare le loro figlie delle opportunità sportive potrebbero, in un certo senso, avere ragione? Forse, dopotutto, lasciare entrare nello spogliatoio un uomo che dice “sono una donna” con ragazzine dodicenni potrebbe avere delle controindicazioni?

Inversione di rotta

Attualmente vediamo una situazione simile in altri ambiti. Ora vediamo liberal che ci chiamavano nazisti e fascisti e ci ricoprivano degli insulti più vili, che ci censuravano in ogni occasione, che cancellavano oratori e comici, che applaudivano le drag queen nelle scuole, che insistevano sul fatto che dovevamo riconoscere pubblicamente che gli individui malati di mente che cambiavano sesso erano donne vere e uomini veri, che incoraggiavano la caduta delle statue di personaggi famosi da Jefferson a Colombo, che tagliavano i fondi polizia, che hanno sostenuto l’antisemitismo nei college, che hanno incoraggiato e applaudito milioni di immigrati clandestini che entravano nel Paese, che hanno preso parte all’indottrinamento ideologico nelle scuole e nelle imprese, che hanno mutilato la scienza con la loro ideologia, che hanno chiamato Trump Hitler, che hanno incoraggiato e sovvenzionato il più vile razzismo anti-bianco, beh ora, ora stanno dicendo che non sono più così. Non mostrano rimorso, non offrono scuse, hanno semplicemente cambiato idea. Dicono.

Persino i furfanti delle élite delle aziende tecnologiche che hanno censurato Trump e lo hanno attaccato fino alla fine hanno fatto una brusca inversione di rotta. Non hanno abbandonato il Partito Democratico dicono, dicono che il Partito li ha abbandonati. Dicono anche “coraggiosamente” le stesse cose per cui siamo stati perseguitati e insultati da loro. Alcuni intellettuali offrono ragionamenti contorti su come sono arrivati ​​a questa conclusione.

Alcuni politici stanno addirittura rapidamente facendo un’inversione di marcia sulle politiche. In California, stanno addirittura facendo un’inversione di rotta sulle sciocchezze delle “riparazioni”. So che molti conservatori dicono: “Bene, va bene. Stanno venendo dalla nostra parte”. Ebbene, io dico: “Al diavolo tutti voi!”

E questo vale doppio per Joe Scarborough e Mika Brzezinski che per anni hanno vomitato odio contro Donald Trump e ora loro (e altri autori) fingono di non aver nulla a che fare con tutto ciò. E John Kerry che recentemente ha sostenuto la censura. In America.

Decenni fa, i Paesi africani apparentemente marxisti smisero silenziosamente di essere comunisti una volta scomparsa l’Unione Sovietica. Più o meno nello stesso periodo, un anno dopo la caduta della Cortina di ferro, ero in corrispondenza con una ragazza slovacca. Era disgustata nel vedere gli ex membri del Partito Comunista che cominciavano a portare croci al collo con un sorrisetto. È la stessa cosa che vediamo adesso.

E nei mesi a venire sospetto che molte più persone che facevano parte della “coscienza collettiva” nei media, o nelle università, o in politica, emergeranno e gonfieranno il petto con finto coraggio o incredulità per ciò che è accaduto negli ultimi cinque anni… – loro che ne facevano parte, oppure si nascondevano sotto i banchi succhiandosi i pollici – e assumeranno un’espressione di indignazione sui loro volti.