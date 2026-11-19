C’è qualcosa di profondamente inquietante, e persino di provocatorio, nella difesa dell’ex ministro Roberto Speranza contenuta nel comunicato pubblicato il 13 novembre 2026 sul sito del Patto Trasversale per la Scienza.

Nel documento si invita la Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid a giudicare le decisioni adottate sulla base delle conoscenze disponibili all’epoca, anziché con il senno di poi. Ma proprio qui emerge la contraddizione: se quelle conoscenze erano incomplete e soggette a errore, perché sono state utilizzate per giustificare restrizioni tanto pesanti alle libertà individuali, mentre chi le contestava veniva spesso trattato come un nemico della scienza?

Durante la pandemia si invocava l’autorità scientifica per esigere obbedienza; ora si richiama l’incertezza per difendere chi governava. La certezza serviva a imporre le decisioni, l’incertezza serve a giustificarle. Un modo assai comodo di intendere la scienza, trasformata in uno scudo del potere politico.

La scienza non può giustificare qualsiasi decisione

Dietro tale contraddizione emerge un problema ancora più grave: la convinzione che il parere degli esperti possa giustificare qualsiasi decisione politica. Durante l’emergenza sanitaria, molte restrizioni sono state presentate come scelte obbligate, imposte dalla scienza.

Ma conoscere un pericolo e decidere come affrontarlo sono due cose diverse. Un medico può spiegare come si diffonde un virus e suggerire come ridurre i contagi. Spetta invece alla politica valutare le conseguenze delle misure proposte, rispettando i diritti degli individui.

Nessuna competenza scientifica permette di stabilire quanto valgano la libertà di lavorare, di muoversi o di incontrare altre persone. Anche di fronte a possibili benefici sanitari, resta da chiedersi se siano giustificati i sacrifici imposti alla popolazione. Il rischio, altrimenti, è che la competenza scientifica venga trasformata in un’autorità alla quale tutti devono obbedire.

Le basi del metodo scientifico

È la logica dello scientismo, che pretende di utilizzare il prestigio degli esperti per sottrarre le decisioni alla critica. Eppure, come ha spiegato Karl Popper, la scienza progredisce proprio attraverso il confronto, la discussione e la possibilità di correggere gli errori. Nessuna teoria può essere considerata una verità definitiva. Chi pretende di imporre una verità scientifica ufficiale, trattando il dissenso come una colpa, finisce dunque per tradire lo stesso metodo scientifico che dichiara di difendere.

Da tale principio deriva una conseguenza importante, sulla quale ha insistito Friedrich A. von Hayek. Se nessuno conosce tutto, neppure i governanti e i loro consulenti possono sapere quale sia la scelta migliore per milioni di persone. Ogni individuo possiede informazioni sulle proprie esigenze, sulla propria attività e sulle circostanze della propria vita che nessuna autorità può conoscere interamente.

La libertà permette a ciascuno di utilizzare tali conoscenze e di assumersi le proprie responsabilità. Quando invece lo Stato pretende di decidere tutto dall’alto, sostituisce alle scelte di milioni di individui le valutazioni inevitabilmente limitate di pochi.

Le buone intenzioni e gli esperti non bastano

Per comprendere la gravità del problema basta ricordare quanto è accaduto durante la pandemia. Scuole chiuse, attività economiche sospese, spostamenti vietati e rapporti personali limitati hanno prodotto conseguenze profonde. La tutela della salute era certamente un obiettivo importante, ma ciò non rendeva automaticamente giusta qualsiasi misura adottata per perseguirlo.

Occorreva valutare le alternative, considerare i danni economici e sociali e dimostrare che ogni restrizione fosse davvero necessaria. In una società libera, infatti, chi vuole limitare un diritto deve spiegare perché sia indispensabile farlo. L’emergenza non può trasformare la libertà in un permesso concesso dallo Stato. In caso contrario, basterebbe invocare un pericolo collettivo per attribuire ai governanti il potere di decidere come gli individui debbano vivere, lavorare e organizzare le proprie relazioni.

In definitiva, Speranza deve rispondere politicamente delle decisioni di sua competenza. Le buone intenzioni e il sostegno degli esperti non possono bastare ad assolverlo da ogni critica. Occorre valutare anche le conseguenze delle misure adottate, le alternative disponibili e il rispetto dei diritti individuali. La responsabilità delle scelte appartiene a chi governa e non può essere trasferita agli scienziati.

Rimane allora una domanda fondamentale: se durante la pandemia le conoscenze erano incomplete, perché tale incertezza dovrebbe giustificare i poteri esercitati dallo Stato? Semmai, avrebbe dovuto suggerire maggiore prudenza, lasciare spazio a soluzioni differenti e impedire che decisioni tanto importanti fossero imposte come se esistesse un’unica risposta possibile.

La lezione dovrebbe essere semplice. La scienza ha bisogno della libertà di discutere e correggere gli errori. Gli esperti possono aiutare a comprendere i problemi, mentre i governanti devono rispondere delle proprie decisioni e rispettare i diritti degli individui. Proprio perché nessuno sa tutto, chi governa deve avere poteri limitati. L’incertezza è una ragione per difendere la libertà, non per pretendere obbedienza.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).