Stasera Speciale Red Pill: Midterm 2026

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Due anni dopo la memorabile diretta per le presidenziali, la squadra di Red Pill Atlantico torna in pista per le Midterm 2026, le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti per il rinnovo dei 435 seggi della Camera, di un terzo del Senato (33 seggi su 100 più due suppletive) e 36 governatori. Riusciranno Trump e i Repubblicani a contenere la sconfitta?

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