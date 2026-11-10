Bruciano i libri a Parigi, zittiscono i giornali a Mosca: dove sono gli indignati di sinistra?

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L’altro giorno a Parigi la libreria Relay, che fa capo al magnate francese della destra ultra nazionalista Vincent Bollore’, è stata meticolosamente bonificata dai libri sgraditi ai nuovi nazisti della sinistra d’assalto con un’azione degna dei seguaci di Goebbels a Berlino nel 1933. Via dagli scaffali i testi non allineati al pensiero unico, ovvero all’unico pensiero che questi squadristi rossi del XXI secolo pretendono essere tale: il loro. Invece di bruciarli in piazza come fecero all’epoca le teste vuote tedesche in camicia bruna, i compagni ammiratori ricambiati del pessimo maestro Jean-Luc Melenchon hanno inscatolato i volumi impuri e se li sono portati via. Per incenerirli lontano da occhi indiscreti, immaginiamo.

Nelle stesse ore, a Mosca, si consumava un’altra tragedia dell’intolleranza e della violenza politica. La sede di Novaya Gazeta, l’ultimo giornale indipendente ancora attivo in Russia tra infinite e variegate persecuzioni, veniva chiusa d’autorità su ordine del Cremlino. I pretesti per tappare a forza la bocca degli oppositori del regime erano i soliti: collusione con “forze straniere” e altre balle grossolane del genere. Stiamo parlando di un giornale che in vent’anni ha visto assassinati sei dei suoi coraggiosi reporter, la più celebre della quale, Anna Politkovskaya, la migliore giornalista russa allora vivente, venne trucidata sotto casa a 48 anni da un sicario nel 2005: era il 7 ottobre, compleanno dello “zar” Vladimir Putin cui dava notoriamente fastidio.

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Qui in Italia abbiamo letto e sentito da destra (da sinistra siamo in poco fiduciosa attesa), sacrosante invettive contro la infame azione degli squadristi rossi di Parigi. Era pero‘ certamente il caso di accorgersi che a Mosca quello stesso lavoro era già stato da tempo compiuto: e non solo impedendo il lavoro dei giornalisti indipendenti da un regime di polizia, ma appunto ripulendo le librerie dai testi indesiderati (in Russia usano proprio questo termine, senza vergogna) senza nemmeno scomodarsi a mandare qualche ceffo in negozio: lì si agisce all’origine, direttamente sugli autori.

I nostrani censori dell’intolleranza peccano insomma di un certo strabismo, si mostrano attenti o disattenti in base a pregiudizi e simpatie di parte. Disattenzioni che non sembrano casuali. Come dicevano i nostri nonni, chi si somiglia si piglia.

Roberto Fabbri, 10 novembre 2026

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