Clamoroso a Garlasco: la mossa a sorpresa dei Cappa

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

È uscita una notizia che ha del clamoroso: i genitori delle gemelle Cappa, Maria Rosa Poggi ed Ermanno Cappa, starebbero infatti valutando di costituirsi parte civile nel procedimento a carico di Andrea Sempio. A riferirlo sono gli avvocati della coppia, che hanno confermato a Fanpage.it l’intenzione di presentare la documentazione necessaria quando il Gup (Giudice per l’udienza preliminare), Luigi Riganti, ascolterà l’indagato a partire dal 25 febbraio del 2027. In particolare, la scelta riguarderebbe esclusivamente gli zii di Chiara Poggi, e non le figlie Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Per queste ultime, infatti, sarebbe necessario un ulteriore passaggio davanti al giudice per dimostrare la sussistenza di uno stretto legame rilevante ai fini della costituzione di parte civile. Attualmente, Maria Rosa Poggi ed Ermanno Cappa risultano già persone offese nell’ambito del fascicolo d’indagine.

Ora, se quanto annunciato dai Cappa si concretizzasse con una richiesta ufficiale, ci troveremmo di fronte all’ennesima stranezza di questa infinita vicenda giudiziaria, visto che lo scorso 4 novembre, i legali della famiglia Poggi hanno confermato che non intendono costituirsi parte civile nell’eventuale processo contro Sempio. Una decisione legata alla convinzione, maturata durante i precedenti procedimenti giudiziari, della responsabilità di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio.

Già in precedenza Marco Poggi, fratello di Chiara, nel corso di un’intervista a Quarto Grado, aveva chiarito i motivi di tale scelta. In sostanza il miglior amico dell’attuale imputato aveva raccontato di aver seguito le udienze e di essere arrivato a convincersi della colpevolezza di Stasi dopo aver ascoltato le testimonianze e letto le motivazioni della sentenza. E tra gli elementi che, a suo giudizio, non tornavano nelle dichiarazioni dell’allora fidanzato della sorella, c’erano quelli relativi al DNA di Chiara sui pedali della bicicletta. Gli stessi elementi, vorrei ricordare, che oggi sono stati messi in forte discussione dalle sconcertanti scoperte fatte dagli attuali inquirenti ma che, evidentemente, non hanno scalfito le granitiche convinzioni della famiglia Poggi.

Leggi anche:

A questo punto resta solo da capire, come molti osservatori hanno iniziato a chiedersi, se la decisione dei Cappa rappresenti il segno tangibile di un aperto dissenso rispetto alla linea colpevolista tenuta dai familiari stretti della vittima, nonché loro parenti, oppure la costituzione di parte civile serva in qualche modo a surrogare questi ultimi nel controllare l’andamento di un processo che sta tenendo col fiato sospeso milioni di cittadini. Ai fatti l’ardua sentenza.

Claudio Romiti, 14 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).