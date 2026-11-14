Garlasco e la santificazione di Venditti

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In merito all’archiviazione dell’accusa per corruzione di Mario Venditti, ex Procuratore aggiunto di Pavia, i cittadini italiani non possono esprimere grande soddisfazione. Il fatto che un magistrato potesse ricevere quattrini per scagionare un qualsiasi indagato avrebbe minato a fondo la credibilità del sistema giudiziario, sebbene non possiamo certo dire che tale sistema sia scevro da errori commessi dai magistrati. Tant’è che l’Italia è uno dei Paesi storicamente più condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Per questo motivo la santificazione che ne ha fatto giovedì scorso , Eleonora Daniele durante il suo programma mattiniero su Rai1, è sembrata francamente un tantino ridondante.

In primis perché, senza entrare nel merito di quei famosi “21 secondi” con i quali Venditti si convinse ad archiviare l’indagine del 2016/17 a carico di Andrea Sempio, possiamo spingerci a sostenere, a seguito di tutto quello che sta emergendo a carico di alcuni ex-carabinieri che operavano sotto il suo controllo, che il buon magistrato si sia avvalso della collaborazione di personaggi quanto meno scarsi nel seguire le indagini e le procedure imposte dalla legge?

Ed il fatto che Venditti, ospite di Porta a Porta, ad una precisa domanda di Bruno Vespa in merito a chi all’epoca comandava la polizia giudiziaria della sua Procura abbia risposto “ho ancora fiducia in Sapone” non credo che abbia convinto molti telespettatori. Ma forse l’ex magistrato, almeno così vogliamo pensare, non è a conoscenza della imbarazzante deposizione rilasciata dallo stesso Sapone agli inquirenti di Brescia, nella quale non è minimamente riuscito a spiegare la ragione dei molti contatti irrituale che lui ebbe con Sempio e il suo legale ben prima che a questi ultimi fosse notificato l’avviso di garanzia.

In secondo luogo, è questo mi è sembrato il “dettaglio” più rilevante delle sue dichiarazioni, sempre da Vespa il nostro ha spiegato il motivo principale della sua archiviazione lampo, ancora oggi oggetto di critiche: “ Bisogna attenersi al giudicato. La vicenda di Garlasco – ha detto – ha visto l’impegno di oltre 30 magistrati nei vari processi. Pensate a quanti magistrati se ne sono occupati e fino a questo momento Alberto Stasi è ancora colpevole per la giustizia italiana e io a questo mi attengo”.

Ecco, dal momento che c’era una sentenza passata in giudicato, Venditti si è sostanzialmente basato su essa per convincersi ad archiviare. Tanto è vero che cosa fa l’ottimo magistrato per valutare la oramai famosa consulenza Linarello – oggi avvalorata dalla perizia, richiesta da un giudice, della genetista Denise Albani – : chiama il perito dell’Appello bis, in cui Stasi fu condannato, il professor Francesco De Stefano per un giudizio su quanto sostenuto nella citata consulenza Linarello, la quale metteva in forte discussione proprio le conclusioni dello stesso De Stefano.

Insomma, sarebbe come chiedere all’oste quanto buono sia il suo vino. Inoltre, se le sentenze non si possono sottoporre a giudizio critico, riaprendo le indagini come stanno facendo i suoi successori, non comprendo l’utilità di appurare la possibilità di un possibile errore giudiziario. Tanto è vero che, malgrado l’imponente mole di elementi che metterebbero in fortissima discussione proprio la condanna del fidanzato della povera Chiara Poggi, Venditti si è detto scettico sulla revisione della sua condanna, paragonandola all’Araba Fenice.

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D’altro canto, ho l’impressione che l’archiviazione dell’indagine a carico di Venditti venga usata da alcuni degli storici colpevolisti di Stasi per attaccare chi si batte per l’innocenza di Stasi, delegittimando nel contempo il lavoro condotto finora dalla Procura di Pavia. Lo ha fatto Massimo Lugli, che da tempo si distingue per una ambivalenza che spesso sfocia nella mera confusione di idee (egli è passato, di quando in quando, dal sostenere l’inattaccabilità della sentenza di condanna ad esprimere dubbi sulla colpevolezza di Stasi) dichiarando, sempre nel corso di Storie Italiane, che l’archiviazione dell’indagine su Venditti “una volta che sarà presentata questa benedetta richiesta di revisione avrà il suo peso”.

Ergo, il nostro giornalista e scrittore si offre un mirabile esempio di addizione tra pere e mele. Infatti, non si comprende che relazione possa avere la felice conclusione dell’indagine a carico di Venditti con la montagna di elementi che confermerebbero la totale estraneità del “Biondino dagli occhi di ghiaccio” nell’omicidio della fidanzata. Magari un giorni ci scriverà un bel racconto giallo.

Claudio Romiti, 13 novembre 2026

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