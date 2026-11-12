Garlasco e il filo che porta a Massimo Bossetti

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Tutti, nessuno escluso, hanno diritto ad essere considerati non colpevoli sino a prova contraria, ma ciò che sta emergendo circa le analisi effettuate dal Ris di Parma nella prima indagine sul caso di Garlasco getta inevitabilmente un ombra anche in merito ad altre vicende giudiziarie. Tra queste spicca il delitto di Yara Gambirasio, per il quale è stato condannato all’ergastolo Massimo Bossetti. Tant’è che se ne è parlato brevemente ma con estrema efficacia nell’ultimo segmento di Quarta Repubblica, in onda su Rete 4.

In estrema sintesi, è emerso con grande chiarezza che anche in questo caso la condanna, che si basava su un’unica “prova”, il Dna del condannato rinvenuto sulle mutandine della vittima, si fonda ancora oggi su un atto di fede. Infatti, nessuno, tranne i consulenti dell’accusa – i Ris di Parma all’epoca condotti dal generale Gianpietro Lago (lo stesso che rifiutò otto volte alla difesa di Alberto Stasi di consegnare i famosi dati grezzi che oggi sono al centro di una durissima controversia) – ha potuto effettuare alcuna contro analisi per verificare la fondatezza dell’accusa. Non hanno deciso di farlo i giudici di merito, i quali avrebbero potuto ordinare una perizia, e non hanno potuto farlo, ripeto, non hanno potuto farlo i consulenti della difesa perché è stato finora impedito loro di prendere possesso dei relativi reperti.

Lo ha spiegato per l’ennesima volta l’eroico – l’aggettivo mi sembra adeguato – Claudio Salvagni, l’avvocato che difende Bossetti sin dall’inizio. In pratica, per riepilogare, durante il processo è stato detto, erroneamente che la traccia di Dna si era esaurita durante i primi accertamenti, per poi scoprire a condanna passata in giudicato che vi era ancora materiale per effettuare le citate contro analisi difensive.

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Ebbene, una volta appurato ciò, è iniziato un lungo braccio di ferro con la Procura di Bergamo, la quale ad un certo momento trasferisce i reperti, ben 54 provette, dall’ospedale San Raffaele di Milano, in cui erano conservati in un frigo a meno 80 gradi, all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Bergamo, quindi a temperatura ambiente. Nel frattempo, con la quasi certezza che le tracce residue si fossero completamente danneggiate, su denuncia della difesa, è stata aperta una indagine per frode processuale a carico della Pm Letizia Ruggeri, che riuscì a far condannare Bossetti.

Tuttavia, alla fine il fascicolo fu archiviato. In sostanza, come ha spiegato in trasmissione Salvagni, il Gip ha ammesso che l’errore, a mio avviso macroscopico, c’è stato, ma ciò non sarebbe stato commesso con dolo, ma per una sorta di disattenzione o leggerezza che dir si voglia. Sta di fatto che su questo ennesimo atto di fede c’è un uomo finito all’ergastolo. Forse bisognerebbe un tantino approfondire.

Claudio Romiti, 12 novembre 2026

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