Cosa cambierà a Gaza con Eisenkot?

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Per chi si chiede come potrebbe cambiare la politica israeliana nel passaggio da Netanyahu ad Eisenkot. Partiamo da una premessa fondamentale: Eisenkot non è un pacifista. È un ex capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, convinto sostenitore della necessità di neutralizzare militarmente Hamas. Su questo, la distanza da Netanyahu è limitata.

La differenza principale riguarda la strategia. Netanyahu ha privilegiato la pressione militare, mentre Eisenkot sostiene la necessità di accompagnare le operazioni a una soluzione politica, mostrando maggiore disponibilità agli accordi e a una strategia d’uscita dalla guerra. A Gaza questo potrebbe tradursi in una riduzione dei combattimenti e, di conseguenza, delle vittime civili. Ma non è una certezza.

È soprattutto in Cisgiordania che il cambiamento potrebbe essere più evidente. Eisenkot è più critico verso le violenze dei coloni estremisti e gli avamposti illegali, mentre Netanyahu governa con forze politiche che sostengono apertamente l’espansione degli insediamenti e l’annessione dei territori palestinesi, vedi l’estrema destra di Smotrich. Un governo Eisenkot potrebbe quindi contrastare più efficacemente le aggressioni contro i palestinesi e frenare l’espansione degli insediamenti.

Ma sia chiaro: Eisenkot non è favorevole alla nascita di uno Stato palestinese. Lo ha espressamente ribadito anche nelle ultime ore.

In sostanza, il passaggio da Netanyahu a Eisenkot non rappresenterebbe necessariamente una svolta verso la pace, ma potrebbe segnare un cambiamento concreto nella gestione del conflitto e nelle condizioni di vita della popolazione palestinese. Non sarebbe la fine del conflitto israelo-palestinese, ma potrebbe essere l’inizio di una politica israeliana diversa.

Guglielmo Mastroianni, 11 novembre 2026

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