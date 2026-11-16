Cosa mi ricorda la risata di Greta

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Ho rivisto innumerevoli volte la risata beffarda della Greta che aveva per oggetto il suo stesso movimento. E mi sovviene proprio quella passata stagione, ossia un giorno del lontano 2018 in cui tutti i professori dell’università di Milano ricevettero il caldo invito dell’allora Rettore Elio Franzini – che poi sarebbe diventato il mio nemico naturale – a dedicare un po’ di tempo della loro lezione a parlare dell’emergenza climatica, giacché erano in corso i “Fridays for future”.

Entrai in classe e chiesi se gli studenti volevano Weber sul protestantesimo o Greta sul clima. Il popolo scelse Weber e io lessi la missiva del Magnifico con grande sarcasmo.

Oggi mi immagino Max Weber nel 1913 – ossia a otto anni dall’Etica protestante e lo Spirito del Capitalismo – che ride sguaiatamente dei suoi Puritani, come Greta del suo movimento. I due sono per me ormai inesorabilmente collegati nella rimembranza. E Franzini appare muto e scomposto, come il più assurdo dei convitati di pietra.

Luigi Marco Bassani, 16 novembre 2026

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