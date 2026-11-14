Critichi l’islam? Attento, arriva il centro che vuole vigilare su giornali e politici

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Prima le denunce e le querele, adesso un organismo permanente per monitorare anche il dibattito pubblico. L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (Ucoii) compie un nuovo passo nella battaglia contro quella che definisce islamofobia. E lo fa con un’iniziativa destinata a sollevare qualche interrogativo sulla libertà di espressione. Perché contrastare le discriminazioni è sacrosanto, ma chi stabilisce quando una critica all’islam diventa una manifestazione di odio? E soprattutto: il rischio è quello di trasformare la tutela dei fedeli musulmani in uno strumento di pressione nei confronti delle voci scomode?

L’appuntamento è fissato per domani – domenica 15 novembre – a Milano, dove sarà formalmente costituito il Centro nazionale per il contrasto all’islamofobia (Cnci). L’iniziativa nascerà a conclusione del convegno “Le parole e le persone. Giovani, informazione e islamofobia”, organizzato dall’Ucoii all’Hotel Arcimboldi. L’associazione giustifica la scelta con la necessità di contrastare episodi di ostilità, insulti e discriminazioni nei confronti dei musulmani. Fenomeni che, sostiene, incidono sulla quotidianità delle persone, dalla ricerca di un lavoro alla scuola, passando per l’accesso alla casa e i luoghi di culto. Il nuovo organismo avrà il compito di raccogliere segnalazioni, documentare i casi, promuovere ricerche e rendere pubblici i risultati delle proprie attività.

Fin qui, nulla di particolarmente controverso. Il problema emerge quando l’attenzione si sposta dalle discriminazioni alle opinioni. L’Ucoii annuncia infatti una “vigilanza particolare nella fase pre-elettorale”, ritenendo che le campagne politiche possano favorire la diffusione di pregiudizi contro le comunità musulmane. Nel mirino del monitoraggio finirà anche il racconto dell’islam sui mezzi di informazione. Durante il convegno sarà presentato il cosiddetto “Rapporto Zero” sull’islamofobia, un dossier che esamina non soltanto episodi concreti e decisioni giudiziarie, ma anche il modo in cui stampa, televisioni, radio e social raccontano la religione musulmana. Un’analisi che dovrebbe individuare, tra le altre cose, le priorità da suggerire alle istituzioni e ai media.

Ed è qui che si apre la questione. Denunciare un’aggressione contro un musulmano è una cosa, mettere sotto osservazione il linguaggio dei giornali e le dichiarazioni dei politici è un’altra. Quali saranno i criteri utilizzati per distinguere un pregiudizio da una legittima critica religiosa, politica o culturale? Un’inchiesta sull’integralismo islamico, una contestazione del velo o una polemica sulla costruzione di una moschea potrebbero essere considerate manifestazioni di islamofobia? Sono domande alle quali, almeno nelle informazioni diffuse finora, non viene fornita una risposta precisa.

C’è poi un altro elemento. L’Ucoii rivendica di aver intensificato nell’ultimo anno la propria attività attraverso denunce, querele ed esposti. Il nuovo centro servirà a dare una struttura stabile anche a questo impegno. Naturalmente presentare una denuncia è un diritto, ma l’eventuale combinazione tra monitoraggio sistematico delle opinioni e iniziative legali potrebbe produrre un effetto dissuasivo su chi interviene pubblicamente su questi argomenti.

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Nessuno, sulla base dei compiti annunciati, attribuisce al Cnci poteri pubblici di censura. E sarebbe scorretto sostenere che il centro possa vietare la pubblicazione di articoli o imporre sanzioni ai giornalisti. Il rischio, semmai, è quello di un condizionamento indiretto del dibattito, soprattutto se il confine tra discriminazione e dissenso dovesse restare indefinito. L’Ucoii annuncia anche iniziative di formazione culturale e una guida destinata a educatori e imam, con particolare attenzione alle nuove generazioni. L’obiettivo dichiarato è promuovere una migliore conoscenza dell’islam e contrastare gli stereotipi.

Resta però una questione di principio. La libertà religiosa tutela il diritto di ogni musulmano a professare la propria fede senza subire discriminazioni. Non significa e non può significare sottrarre una religione, le sue pratiche o le organizzazioni che la rappresentano al confronto pubblico. La lotta all’intolleranza non può diventare un lasciapassare per decidere quali critiche siano ammissibili. Il vero banco di prova del nuovo centro sarà proprio questo: dimostrare di voler difendere le persone, senza pretendere di mettere al riparo le idee dalle contestazioni.

Massimo Balsamo, 14 novembre 2026

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