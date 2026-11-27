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Alla fine se ne va pure lui. Giorgio Mottola, uno degli inviati di punta di Report, protagonista dello scontro interno alla redazione che ha preceduto l’uscita di scena di Sigfrido Ranucci, lascia la trasmissione di Rai3 per approdare a Fanpage. A darne notizia è Repubblica, che riferisce di una lettera inviata dal giornalista ai colleghi. Nel messaggio Mottola rivendica l’esperienza maturata in una redazione che gli ha consentito di praticare un giornalismo d’inchiesta libero e indipendente.

La notizia, a dire il vero, era nell’aria da settimane. Già il 20 ottobre l’Ansa aveva dato conto dell’assenza di Mottola nella foto di gruppo della nuova squadra di Report, salvo poi raccogliere la smentita del diretto interessato sulle voci di un suo addio. Il 12 novembre Lettera43 aveva indicato anche la possibile destinazione: Confidential, il programma di inchieste condotto da Francesco Piccinini e trasmesso sul canale YouTube di Fanpage. E chissà che Mottola non si porti dietro qualche collega: secondo le indiscrezioni, infatti, sarebbero pronti al trasloco anche Sacha Biazzo e Daniele Autieri.

La vicenda assume un sapore particolare alla luce di quanto successo negli ultimi mesi. Ricordate? Era stato proprio Mottola, il 5 agosto, a comunicare a Ranucci che ben 47 giornalisti su 49 avevano approvato una proposta di riorganizzazione della trasmissione. Uno scambio di email finito nelle carte del procedimento giudiziario che ha visto il Tribunale del lavoro di Roma respingere la richiesta cautelare di reintegro dell’ex conduttore. Poi erano volati gli stracci in pubblico. Mottola aveva contestato il doppio ruolo di autore e conduttore ricoperto da Ranucci, il quale aveva replicato tirando in ballo anche i compensi per le inchieste del collega (comprensivi delle spese di produzione).

Insomma: Ranucci è finito a RaiNews24, Mottola se ne va a Fanpage e Report, affidato a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, deve fare i conti con un altro addio eccellente. Non proprio una ripartenza in discesa.

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