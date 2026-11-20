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La partita per il dopo Trump è già cominciata. Da una parte J.D. Vance, forte dei suoi rapporti con la Silicon Valley e con i nuovi miliardari della tecnologia. Dall’altra Marco Rubio, che guarda a Wall Street e ai grandi finanziatori della tradizione repubblicana. E alla Casa Bianca c’è chi osserva, sonda e prende appunti.

Donald Trump non ha ancora concluso il suo mandato, ma a Washington la domanda sul futuro del Partito Repubblicano è già diventata inevitabile: chi raccoglierà la sua eredità politica? La successione è tutt’altro che scontata e i nomi che circolano con maggiore insistenza sono due: il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. Due profili diversi, due sensibilità conservatrici e, soprattutto, due reti di finanziatori che stanno lavorando per costruire il consenso necessario alla corsa presidenziale del 2028.

La partita, insomma, non si gioca soltanto nei palazzi del potere, ma anche nei salotti dei miliardari americani. Perché, come spesso accade nella politica statunitense, il sostegno dei grandi capitali può trasformarsi in un fattore decisivo. Secondo il New York Times, Vance e Rubio stanno cercando di consolidare i rapporti con i principali finanziatori repubblicani. Il vicepresidente può contare soprattutto sulla Silicon Valley, un ambiente che negli ultimi anni ha progressivamente abbandonato le tradizionali simpatie democratiche per avvicinarsi al mondo trumpiano. Rubio, invece, dispone di una rete più consolidata nell’establishment economico e finanziario, a partire da Wall Street.

Trump, naturalmente, non è uno spettatore disinteressato. Il presidente avrebbe già sondato le preferenze di alcuni amici miliardari e ha ammesso pubblicamente di seguire entrambi i suoi possibili successori. In un’intervista al New York Post ha dichiarato di apprezzarli entrambi, arrivando a ipotizzare una loro candidatura congiunta. Ma nell’agosto scorso aveva indicato proprio Vance come il successore «più probabile».

Vance e la nuova aristocrazia tecnologica

Il vicepresidente parte da una posizione privilegiata. Prima ancora di entrare alla Casa Bianca aveva costruito rapporti importanti con il mondo degli investitori tecnologici, anche grazie alla sua esperienza nella Silicon Valley e al sostegno ricevuto da Peter Thiel, uno degli uomini che più hanno contribuito alla sua ascesa politica.

Nel 2019 Vance aveva inoltre fondato il Rockbridge Network, organizzazione destinata alla raccolta fondi e alla costruzione di una rete di relazioni con imprenditori e grandi patrimoni. Una struttura che oggi rappresenta un importante punto di riferimento per la sua ambizione presidenziale.

Tra i nomi vicini a questo circuito figurano i gemelli Cameron e Tyler Winklevoss, entrambi miliardari, che hanno partecipato a una recente conferenza dell’organizzazione a Nashville. Vance può inoltre contare su rapporti con Joe Lonsdale e Sergey Brin, oltre che con altri protagonisti della finanza e della tecnologia americana.

Il nome più pesante resta però quello di Elon Musk. Secondo Politico, durante un incontro a novembre con alcuni ex funzionari del Dipartimento per l’Efficienza Governativa, il patron di Tesla e SpaceX avrebbe pronosticato una lunga stagione di dominio repubblicano: dodici anni complessivi, comprendendo l’attuale presidenza Trump e due successive amministrazioni guidate da Vance.

Un’investitura informale, certo, ma politicamente significativa.

Anche Peter Thiel continua a rappresentare un alleato fondamentale. Nel 2022 aveva investito 15 milioni di dollari in un Super PAC a sostegno della candidatura di Vance al Senato. E, secondo il Washington Post, avrebbe persino contribuito a convincere Trump a sceglierlo come vicepresidente.

Rubio e il ritorno di Wall Street

Dall’altra parte c’è Marco Rubio. Il suo percorso politico è decisamente più tradizionale: quattordici anni al Senato, una lunga esperienza istituzionale e rapporti consolidati con i grandi finanziatori del Partito Repubblicano. Già durante le primarie del 2016 aveva ottenuto il sostegno di figure di primo piano come Larry Ellison, fondatore di Oracle, Ken Griffin, fondatore del fondo Citadel, e Norman Braman, importante imprenditore della Florida.

Rubio rappresenta una sensibilità conservatrice più vicina all’establishment repubblicano. Anche in politica estera le differenze con Vance sono evidenti: il vicepresidente è espressione di una destra più nazionalista e tendenzialmente isolazionista, mentre Rubio sostiene una presenza più incisiva degli Stati Uniti negli equilibri internazionali.

Eppure, negli ultimi anni, il segretario di Stato ha saputo avvicinarsi sempre più a Trump e alla sua cerchia di Mar-a-Lago. Una trasformazione politica che potrebbe rivelarsi preziosa nella corsa alla successione. Tra i suoi sostenitori storici figurano anche finanziatori come Paul Singer, magnate degli hedge fund che nel 2015 aveva appoggiato proprio Rubio. Singer avrebbe successivamente versato all’RNC il contributo massimo consentito, pari a 443 mila dollari, dopo una richiesta di Vance. Un segnale di come le vecchie e nuove reti finanziarie non siano affatto compartimenti stagni

Il test di Mar-a-Lago e il fattore Murdoch

La competizione è arrivata anche a Mar-a-Lago. Durante una cena organizzata a febbraio, Trump avrebbe chiesto a circa 25 finanziatori repubblicani di esprimere una preferenza per il 2028. Tra i presenti c’erano Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots, e Rick Jackson, imprenditore e candidato repubblicano alla carica di governatore della Georgia. Secondo una fonte citata dalla NBC, la risposta sarebbe stata «quasi unanime» a favore di Rubio. Un altro partecipante ha però descritto un gruppo molto più diviso, mentre un funzionario dell’amministrazione ha sostenuto che la cerchia di Mar-a-Lago non sarebbe particolarmente favorevole a Vance.

Anche Rupert Murdoch avrebbe espresso apprezzamento per Rubio. In occasione di una cena, Trump gli avrebbe chiesto un giudizio sui due possibili successori. Il magnate dei media avrebbe definito Rubio «brillante», riconoscendo tuttavia a Vance il potenziale per diventare una grande figura politica. La ricostruzione compare in un estratto del libro Regime Change, firmato dai giornalisti Maggie Haberman e Jonathan Swan.

La conclusione è che la successione a Trump è già diventata una partita di potere. Vance incarna la nuova destra americana, quella che guarda alla Silicon Valley, al nazionalismo economico e alla revisione del ruolo internazionale degli Stati Uniti. Rubio rappresenta invece una destra più istituzionale, capace di parlare ai grandi capitali tradizionali senza rinunciare alla fedeltà al trumpismo.

Ma c’è un elemento che entrambi conoscono bene: il vero arbitro, almeno per ora, resta Donald Trump. E finché sarà lui a decidere chi può raccoglierne l’eredità, nessun assegno miliardario e nessuna rete di finanziatori potranno sostituire il suo endorsement.

Apostolos Apostolou, 20 novembre 2026

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