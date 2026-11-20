00:01:01 Analisi del vertice trilaterale a Shenzhen tra Putin, Trump e Xi Jinping e la marginalizzazione dell’Europa nella geopolitica globale.
00:06:12 La polemica parlamentare sui libri digitali scolastici e le divisioni politiche tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e gli altri partiti.
00:09:13 Riflessione liberale sui pericoli degli sconti obbligatori imposti dallo Stato alle case editrici private.
00:13:12 Lo sciopero generale di CGIL e Cobas con la partecipazione di Giuseppe Conte, Elly Schlein e Nicola Fratoianni.
00:14:24 La morte di Corrado Augias e le diverse reazioni dei giornali tra Repubblica, Corriere della Sera e Libero.
00:16:37 La quotazione in borsa di Antropic a 83 miliardi di dollari e il suo impatto limitato sui mercati finanziari americani.
00:17:40 Presentazione del nuovo contenuto su Substack riguardante l’affondamento del Bison e il rapporto dell’autorità inglese sulle responsabilità.
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SEDUTE SATIRICHE
Vignetta del 19/11/2026