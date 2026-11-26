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La partita per la successione di Christine Lagarde alla presidenza della Bce ha trovato il suo vincitore. Il Consiglio europeo ha spianato la strada a Pablo Hernández de Cos, ex governatore della Banca di Spagna e attuale direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, dopo che anche i Paesi Bassi hanno deciso di sostenere il candidato spagnolo. Esce così di scena Klaas Knot, l’ex governatore della banca centrale olandese che era considerato il candidato più rigoroso sul fronte della politica monetaria.

La nomina dovrà completare l’iter istituzionale, con il passaggio davanti al Parlamento europeo e la consultazione del Consiglio direttivo della Bce, prima della decisione formale dei leader europei a dicembre. Il cambio della guardia è previsto per febbraio 2027.

La scelta, però, non è soltanto una questione di equilibri geografici e di spartizione delle poltrone europee. De Cos e Knot rappresentavano due sfumature diverse della futura politica monetaria. E il fatto che sia caduto il candidato olandese non è necessariamente una cattiva notizia per chi teme che l’Eurotower possa mantenere troppo a lungo una politica restrittiva.

La sconfitta di Knot può essere una buona notizia

Knot era il candidato con il profilo più chiaramente hawkish, cioè più incline a privilegiare il contrasto all’inflazione e la disciplina monetaria anche a costo di sopportare una crescita più debole. Il premier olandese Rob Jetten, ancora nelle ore precedenti all’accordo, aveva spiegato così il suo sostegno: «Sono due buoni candidati, un olandese e uno spagnolo. Penso solo che Knot sia più adatto alle sfide del nostro tempo. Soprattutto se si guardano i debiti e i tassi in aumento in diversi Paesi europei, potremmo entrare in alcuni anni molto imprevedibili».

Il problema, per i Paesi più indebitati dell’Eurozona, è evidente. Un presidente della Bce particolarmente sensibile alla disciplina monetaria potrebbe rendere più difficile una fase di normalizzazione dei tassi e, soprattutto, lasciare meno spazio agli strumenti di protezione dei mercati obbligazionari in caso di tensioni sugli spread.

De Cos, da questo punto di vista, rappresenta una soluzione più equilibrata. Ma sarebbe un errore trasformarlo nel candidato della politica monetaria facile. Le analisi sul suo profilo mostrano infatti una posizione più complessa.

De Cos è moderato, ma l’inflazione resta il primo problema

Uno studio del ZEW di Mannheim, che ha analizzato con strumenti di intelligenza artificiale i discorsi dei principali candidati alla successione di Lagarde, colloca de Cos su una posizione tendenzialmente più espansiva rispetto a Knot e ai candidati più rigoristi. Nel periodo analizzato, tra il 2018 e il 2024, tutti i candidati avevano assunto posizioni più restrittive durante la fiammata inflazionistica, ma de Cos aveva successivamente attenuato più rapidamente quella impostazione.

Questo non significa, tuttavia, che il futuro presidente della Bce sia destinato a diventare una sorta di garante monetario dei governi indebitati. Al contrario, le valutazioni più recenti descrivono un banchiere pragmatico, molto attento ai dati e disposto a calibrare la stretta in funzione dell’economia reale.

Reuters sottolinea proprio questo elemento: la politica monetaria non dovrebbe subire una svolta radicale con il suo arrivo e la Bce dovrebbe continuare a procedere con aumenti dei tassi prudenti per impedire che l’aumento dei costi energetici alimenti ulteriormente l’inflazione, evitando contemporaneamente di soffocare la crescita.

È probabilmente questa la chiave per capire de Cos. Non una colomba ideologica, ma un banchiere meno innamorato del rigore fine a se stesso.

Più Draghi che Knot, ma con una propria identità

Il paragone con Mario Draghi è inevitabile, anche se va maneggiato con attenzione. De Cos conosce bene l’Eurotower e ha costruito negli anni una reputazione di uomo capace di mediare e di costruire consenso. Alcuni analisti ritengono che possa essere più incisivo di Lagarde nel definire pubblicamente la linea dell’istituto.

Carsten Brzeski di ING lo ha definito «un eccellente candidato», sottolineando che sarebbe il primo presidente della Bce ad aver lavorato in precedenza anche come membro dello staff dell’istituzione. Secondo l’economista, con de Cos «avremo di nuovo un presidente che lascerà un’impronta personale più chiara sulla politica monetaria» e che sarà «più influente di Lagarde».

È un aspetto tutt’altro che secondario. Lagarde ha spesso esercitato un ruolo di mediazione politica, mentre de Cos potrebbe avere una maggiore capacità di orientare il dibattito interno al Consiglio direttivo. Non necessariamente con la forza dirompente di Draghi, ma con una combinazione di autorevolezza tecnica e abilità politica.

Reuters ha raccolto una definizione particolarmente efficace: secondo l’economista di ING, il nuovo presidente potrebbe essere una combinazione «di Draghi e Lagarde», con una posizione più forte sulla politica monetaria e, allo stesso tempo, una notevole capacità di costruire consenso.

La vera partita sarà sui debiti e sugli spread

Ed è qui che la nomina diventa interessante anche per l’Italia. Il tema decisivo non sarà soltanto il livello dei tassi, ma il modo in cui la Bce gestirà eventuali nuove tensioni sui mercati dei titoli di Stato.

Il problema è particolarmente evidente guardando alla Francia, dove l’elevato debito pubblico e l’incertezza politica hanno già contribuito a spingere verso l’alto il costo del finanziamento. La Bce dispone del Transmission Protection Instrument, lo strumento introdotto proprio per contrastare movimenti disordinati degli spread, ma il suo utilizzo non equivale a una garanzia automatica per i governi.

Ed è qui che de Cos potrebbe essere chiamato a giocare la partita più difficile. Secondo gli analisti citati da Reuters, il nuovo presidente non dovrebbe concedere una «carta bianca» ai Paesi con problemi di finanza pubblica: eventuali interventi sul mercato obbligazionario resterebbero legati alla disciplina fiscale e alla credibilità dei percorsi di riduzione del debito.

Per l’Italia, quindi, la vittoria di de Cos su Knot può essere letta positivamente, ma senza facili illusioni. Un presidente più sensibile alla crescita e meno rigidamente rigorista può rendere meno traumatica la normalizzazione monetaria. Non significa però che Francoforte sia pronta a finanziare la spesa pubblica o a impedire che il mercato faccia pagare ai governi il prezzo di politiche fiscali poco credibili.

I mercati: euro quasi fermo, rendimenti in salita

La reazione immediata dei mercati conferma che la nomina era in larga misura già scontata. L’euro ha guadagnato appena lo 0,12 per cento, salendo a 1,0988 dollari, mentre il rendimento del Bund decennale tedesco è salito di circa 5 punti base, al 3,268 per cento. Il mercato azionario europeo, invece, ha continuato a salire, con lo Stoxx 600 in rialzo dell’1,6 per cento.

Non si può quindi parlare di una reazione euforica né di un immediato riprezzamento della politica monetaria europea. Al contrario, gli operatori hanno interpretato la scelta come un passaggio di continuità, con la possibilità di una Bce leggermente più prudente nel percorso di rialzo dei tassi ma senza una rivoluzione.

Anche per i titoli di Stato italiani il segnale è stato finora molto più di stabilità che di entusiasmo. Il mercato dei Btp non ha registrato uno strappo legato alla successione e la curva resta soprattutto condizionata dalle aspettative sui prossimi dati di inflazione, dalle decisioni della Bce e dal quadro fiscale dei singoli Paesi.

Una scelta politica, ma anche una scelta di equilibrio

La nomina di de Cos nasce comunque da un accordo politico europeo molto più ampio della semplice sfida tra due banchieri. Francia e Germania hanno sostenuto lo spagnolo nell’ambito di un’intesa sulle tre posizioni che si libereranno ai vertici della Bce: a Laurence Boone andrà la responsabilità delle operazioni di mercato, mentre Markus Brunnermeier è indicato per il ruolo di capo economista.

L’Olanda, rimasta senza la presidenza per cui aveva candidato Knot, ha scelto alla fine di non rompere il fronte europeo. Una fonte diplomatica ha spiegato che i Paesi Bassi attribuivano importanza a «una decisione consensuale sulla presidenza della Bce», considerandola «un segnale importante per i mercati finanziari».

La scelta di de Cos, dunque, racconta anche una nuova geografia del potere europeo, con la Spagna che conquista per la prima volta la presidenza della Bce e Madrid che rafforza ulteriormente il proprio peso nelle istituzioni comunitarie.

Il vero giudizio arriverà quando parlerà Francoforte

Per ora sarebbe prematuro attribuire a de Cos un’etichetta definitiva. Falco o colomba è una semplificazione che rischia di diventare fuorviante. Il banchiere spagnolo ha mostrato una maggiore attenzione alla crescita rispetto a Knot, ma ha anche una lunga esperienza nella gestione delle crisi e conosce bene il problema dell’inflazione.

La prova vera arriverà quando dovrà affrontare una Bce alle prese contemporaneamente con inflazione, crescita debole, debiti pubblici elevati e possibili nuove tensioni sui mercati obbligazionari. È in quel contesto che si vedrà se prevarrà il de Cos più espansivo degli anni passati oppure il banchiere pragmatico che le circostanze economiche hanno già iniziato a delineare.

Una cosa, però, appare già abbastanza chiara: la successione di Lagarde potrebbe restituire al presidente della Bce un peso personale maggiore nella definizione della politica monetaria. E se sarà davvero così, più che la nazionalità del nuovo inquilino di Francoforte conteranno le sue parole, le sue scelte e soprattutto il modo in cui interpreterà il difficile equilibrio tra stabilità dei prezzi e sostenibilità finanziaria dell’Eurozona.

Enrico Foscarini, 26 novembre 2026

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