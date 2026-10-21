Btp Valore, raccolti 12,1 miliardi in tre giorni

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Il nuovo Btp Valore raccoglie 12,1 miliardi di euro in tre giorni. Al termine della terza giornata di collocamento, la doppia emissione retail del Tesoro ha ricevuto ordini da oltre 400mila risparmiatori. Circa 8,83 miliardi sono andati al Btp Valore tradizionale, con cedole trimestrali, e circa 3,26 miliardi al Btp Valore Insieme, che paga una cedola unica a scadenza. Il risultato è solido, ma resta sotto i numeri delle emissioni precedenti.

Terza giornata da 3,5 miliardi

Oggi il Btp Valore ha raccolto 2,53 miliardi con 80.495 contratti. Il Btp Valore Insieme si è fermato a 974,25 milioni con 35.828 contratti, per un totale di giornata di circa 3,5 miliardi. Lunedì gli ordini erano stati 4,6 miliardi e martedì 4 miliardi. Il calo dopo i primi giorni è fisiologico e si ripete a ogni collocamento.

Il confronto con le emissioni precedenti

Il confronto con i collocamenti precedenti ridimensiona il dato. Nelle sei emissioni precedenti del Btp Valore, le prime tre giornate avevano raccolto in media 12,85 miliardi. Il picco era stato di 14,84 miliardi per il Btp Valore giugno 2027. L’emissione in corso si colloca quindi circa 750 milioni sotto la media, pur restando su volumi elevati.

Cedole trimestrali o cedola unica

I risparmiatori continuano a preferire la formula classica. Il Btp Valore paga cedole trimestrali con un meccanismo step-up: il 3,70% per i primi due anni, il 4,10% per il terzo e il quarto, il 4,70% per il quinto. Il Btp Valore Insieme prevede invece un’unica cedola finale del 22,25%, pagata alla scadenza dei cinque anni insieme al rimborso del capitale. Le cedole annue del Btp Valore sommano il 20,3%, quindi la formula Insieme offre un rendimento complessivo più alto. Eppure il Btp Valore tradizionale ha raccolto quasi il triplo. Chi investe preferisce incassare subito una parte degli interessi.

In entrambi i casi i tassi sono minimi garantiti: alla chiusura del collocamento potranno essere rivisti solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato di quel giorno. I due titoli sono collocati alla pari sulla piattaforma Mot di Borsa Italiana, senza commissioni, e si possono sottoscrivere anche insieme.

Il debito pubblico passa alle famiglie

Il collocamento si chiude venerdì 23 ottobre alle 13, salvo chiusura anticipata. La strategia del Tesoro è chiara: affidare una quota crescente del debito pubblico alle famiglie italiane e ridurre l’esposizione verso gli investitori istituzionali ed esteri. Questa scelta però ha un costo. Le emissioni retail garantiscono rendimenti crescenti per cinque anni, con un minimo che può solo salire. Con 12 miliardi già raccolti, sul piano della domanda l’operazione funziona. Resta da capire quanto costerà alle casse pubbliche e quanto risparmio privato sottrarrà ad altri impieghi.

Enrico Foscarini, 21 ottobre 2022

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