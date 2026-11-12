Caro energia, l’acciaio italiano rischia di spegnersi

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Il problema non è più soltanto quello dei margini che si assottigliano. Per una parte della siderurgia italiana il costo dell’energia sta diventando un ostacolo alla produzione stessa. Le prime acciaierie hanno già ridotto i turni o fermato alcune linee, mentre altre stanno valutando di concentrare l’attività nelle fasce orarie in cui l’elettricità costa meno. A lanciare l’allarme è Federacciai, secondo cui le principali imprese del comparto «hanno già fermato o stanno progressivamente fermando la produzione a causa dell’insostenibile aumento dei costi dell’energia e del gas». Una situazione che, avverte l’associazione, mette a rischio «la competitività dell’intero comparto».

Il presidente Antonio Gozzi non usa mezze parole: «Una dopo l’altra, le imprese siderurgiche si stanno fermando». Il motivo è semplice quanto preoccupante: «A questi prezzi dell’energia finiamo per vendere l’acciaio al di sotto dei costi fissi: non vorremmo fermarci, ma così ci perdiamo». Le quotazioni, spiega, sono arrivate «tra i 130 e i 140 euro a megawattora, quasi il doppio rispetto a un anno fa».

Il prezzo dell’elettricità diventa una variabile industriale

Il problema emerge con particolare evidenza nelle aziende che utilizzano forni elettrici, dove l’energia rappresenta una quota rilevante dei costi di produzione. Il 10 novembre il prezzo dell’elettricità all’ingrosso in Italia ha raggiunto 293,86 euro al megawattora, contro una media di ottobre di 230,82 euro. Nel Nord si è arrivati a 310,16 euro. Anche il gas resta su livelli elevati, con il Ttf intorno agli 82 euro al megawattora.

Per capire cosa significhi tutto questo basta ascoltare Roberto de Miranda, alla guida di ORI Martin, gruppo bresciano da circa 700 milioni di euro di fatturato e 1.500 dipendenti. L’azienda ha fermato la produzione per una settimana e ora sta modulando l’attività sulla base delle quotazioni dell’elettricità.

«Non ho fermato del tutto ma blocco la produzione soltanto in certi orari, quando il costo dell’energia è maggiore. In media tre ore al giorno, dalle 18 alle 22», racconta de Miranda. Il problema è che questa gestione rende sempre più difficile programmare l’attività. «Quando ho fermato per l’intera settimana ho potuto contare sulla cassa integrazione. Ma quando decido giorno per giorno, navigando a vista, la cassa non c’è e l’azienda paga lo stesso gli stipendi anche se non produce nulla».

La concorrenza internazionale non aspetta

Il punto non è soltanto il prezzo assoluto dell’energia, ma il differenziale rispetto ai concorrenti europei. «Prima delle guerre, intendo Ucraina e Iran, eravamo sotto i cento», spiega de Miranda. Ma la difficoltà italiana viene da più lontano: «L’energia già prima delle tensioni internazionali da noi in Italia costava tre volte più della Francia. Capisce che stare sul mercato in queste condizioni è molto difficile».

E la siderurgia non può semplicemente scaricare l’aumento sui clienti. «La domanda è quella che è. Cioè bassa», osserva l’imprenditore. ORI Martin produce acciai speciali destinati soprattutto all’automotive e alla meccanica, settori a loro volta sottoposti alla pressione della concorrenza cinese. «I componentisti dell’auto devono già tenere i loro prezzi il più basso possibile perché soffrono la concorrenza cinese. Non possono permettersi di comprare da noi l’acciaio a costi più alti, e infatti non lo comprano». È il rischio della spirale della perdita di competitività: l’acciaio più caro penalizza i produttori italiani, ma anche le aziende manifatturiere che utilizzano acciaio e devono confrontarsi con concorrenti internazionali.

Le misure per gli energivori non bastano

Sul tavolo restano gli strumenti destinati alle imprese ad alto consumo energetico, dall’interconnector all’energy release, oltre ai meccanismi di interrompibilità. Gozzi respinge però l’idea che si tratti semplicemente di sussidi: «Vanno confermati, ma non sono sussidi. L’interconnector, per esempio, ci ha soltanto consentito in questi anni di produrre a prezzi leggermente superiori al costo dei colleghi tedeschi».

L’interconnector, che scadrà a fine anno, ha consentito negli anni passati di contenere il costo dell’energia per gli energivori. L’energy release, invece, punta a favorire forniture di lungo periodo legate anche alla produzione da fonti rinnovabili. Il tema è dunque quello di una politica energetica capace di garantire alle imprese condizioni di mercato comparabili con quelle dei concorrenti europei, senza trasformare la siderurgia in un settore dipendente da aiuti permanenti.

Il decreto Bollette e il nodo del price cap

Il governo è intervenuto con il nuovo decreto Bollette, che introduce per 18 mesi un meccanismo destinato a contenere il costo del gas utilizzato per produrre elettricità, con un tetto di 58,9 euro al megawattora. Secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, da gennaio le misure dovrebbero tradursi in una riduzione media di circa 15 euro al megawattora del prezzo dell’elettricità, pari a un risparmio del 4-5% sulla bolletta finale.

Federacciai riconosce l’intervento, ma chiede che il sostegno sia maggiormente calibrato sulle imprese più esposte alla concorrenza internazionale. Gozzi «riconosce gli sforzi del governo», ma segnala che «la quantità di risorse messe in campo viene spalmata su una platea enorme». Il rischio, secondo il presidente dell’associazione, è che il beneficio per gli energivori risulti troppo diluito.

Un ragionamento analogo riguarda le compensazioni legate all’Ets, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Gozzi mette a confronto il trattamento italiano con quello tedesco: «In Germania, su 3 miliardi all’anno incassati, la metà va alle imprese energivore. A noi, su proventi di asta pari a 2 miliardi, nel 2026 arriveranno soltanto 600 milioni. E non ci sono stati neppure pagati».

Giorgetti: così è impossibile competere

L’allarme della siderurgia è arrivato anche sul tavolo del governo. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha riconosciuto che il problema energetico rischia di diventare un freno alla capacità italiana di competere sui mercati internazionali. «Le Pmi hanno brillantemente superato la crisi della guerra tariffaria dei dazi, però oggettivamente, ho letto con grande attenzione il comunicato di Federacciai, con i prezzi dell’energia di questo tipo diventa impossibile competere a livello internazionale», ha osservato Giorgetti.

Da qui la necessità, per il ministro, di «stabilizzare la situazione» energetica, perché «per un paese vocato all’export e che sull’export può promuovere la sua crescita abbiamo bisogno» di condizioni più sostenibili. È una questione che va oltre la siderurgia. L’acciaio è uno degli anelli fondamentali della manifattura italiana e la sua competitività si riflette su automotive, meccanica, edilizia, cantieristica e difesa. Se produrre in Italia diventa strutturalmente più costoso che altrove, il rischio non è soltanto quello di qualche settimana di fermata degli impianti: è quello di spostare progressivamente produzione e investimenti verso Paesi dove l’energia costa meno.

Enrico Foscarini, 12 novembre 2026

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