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Le follie green dell’Unione europea rischiano di produrre un paradosso difficile da spiegare a chi deve semplicemente andare al lavoro in automobile. Se cambi macchina, arrivano i nuovi requisiti Euro 7, nuovi costi e una tecnologia sempre più complessa. Se tieni quella che hai già, dal 2028 arriva l’Ets2, che farà pagare un prezzo alla CO2 contenuta nella benzina e nel diesel. E nel frattempo c’è una novità ancora più surreale: sulle nuove auto sottoposte a Euro 7 il software di bordo potrà arrivare a impedire l’avviamento se il conducente ignora per troppo tempo gli avvisi relativi alle emissioni.

Non significa che domani Bruxelles ordinerà di rottamare le Euro 6. Non c’è nessun obbligo di buttare l’auto che si possiede. Il problema è più subdolo: le regole europee rendono più oneroso il rinnovo del parco auto e, contemporaneamente, preparano un meccanismo destinato a rendere più costoso utilizzare i combustibili fossili. Il rischio è che chi non può permettersi una macchina nuova finisca per tenersi quella vecchia più a lungo, pagandone però sempre di più l’utilizzo.

Euro 7: quanto costerà la prossima auto

Il regolamento Euro 7 si applica da oggi 29 novembre 2026 ai nuovi tipi di auto e furgoni e dal 29 novembre 2027 a tutti i nuovi veicoli delle stesse categorie. Per le automobili il testo definitivo è stato molto ridimensionato rispetto alla proposta iniziale: mantiene sostanzialmente i limiti Euro 6 per le principali emissioni allo scarico, ma introduce nuovi requisiti su particolato, freni, pneumatici, durata dei sistemi antinquinamento e batterie.

Quanto peserà sul prezzo? Le stime non coincidono. La valutazione d’impatto della Commissione sulla proposta originaria indicava costi nell’ordine delle centinaia di euro per vettura, mentre uno studio commissionato dall’associazione europea dei costruttori Acea a Frontier Economics aveva stimato circa 2.000 euro di costi diretti aggiuntivi per auto e furgoni con motore endotermico. È una stima dell’industria e riguarda i costi di produzione, non un aumento automatico di 2.000 euro del listino.

La questione è soprattutto quella delle auto economiche. Su una vettura da 15-20mila euro anche poche centinaia di euro incidono molto più che su un modello premium. E proprio l’industria ha avvertito che costi regolatori più elevati possono rendere meno conveniente mantenere in produzione alcuni modelli di accesso, con il rischio di spingere i consumatori a rimandare la sostituzione dell’auto.

Se l’auto inquina, il software ti lascia a piedi

Ma c’è un aspetto di Euro 7 ancora più inquietante del possibile rincaro: la macchina può essere progettata per impedire al motore di funzionare se il conducente ignora gli avvertimenti sulle emissioni.

Il regolamento di esecuzione della Commissione 2025/1707 prevede un sistema di monitoraggio di bordo, l’OBM, che controlla gli stati delle emissioni allo scarico. Quando il sistema rileva un errore che impedisce un controllo o monitoraggio adeguato delle emissioni, il conducente viene avvertito e viene indicata anche la distanza che resta prima dell’attivazione del cosiddetto «metodo di persuasione». Dopo 1.400 chilometri l’avvertimento diventa permanente; superati i 2.400 chilometri, se la condizione di errore persiste, il metodo di persuasione viene attivato.

E qui arriva la parte che sembra uscita da una distopia tecnologica. Il costruttore deve scegliere una delle opzioni previste dal regolamento: impedire l’avviamento dopo un massimo di 20 accensioni, impedire l’avviamento dopo una determinata distanza, impedire l’avviamento dopo il rifornimento oppure bloccare il rifornimento stesso. Il regolamento stabilisce inoltre che il veicolo non possa funzionare utilizzando il motore se la sequenza di avvertimenti viene ignorata.

Non stiamo parlando, dunque, di una semplice spia sul cruscotto. La sanzione tecnica viene incorporata nel veicolo stesso: se il problema non viene risolto, il software può impedire al motore di ripartire. Il sistema può essere disattivato dopo una riparazione attraverso uno strumento di manutenzione e il corretto funzionamento deve poi essere verificato.

Stessa macchina, carburante più caro

E qui entra in scena l’altra grande follia green europea: l’Ets2. Il sistema, previsto inizialmente per il 2027, è stato rinviato al 2028. Non colpisce direttamente l’automobilista: saranno i fornitori di carburante a dover acquistare le quote di emissione e a sostenere il relativo costo, che potrà essere trasferito sul prezzo finale di benzina e diesel. L’Ets2 sarà pienamente operativo dal 2028.

E non è corretto parlare di un tetto assoluto a 45 euro per tonnellata di CO2. Quella soglia fa scattare un meccanismo della riserva stabilizzatrice del mercato che consente di immettere ulteriori quote per contenere aumenti eccessivi. Il Consiglio ha appena rafforzato questo meccanismo, portando da 20 a 40 milioni le quote aggiuntive da svincolare quando il prezzo supera la soglia, ma il prezzo della CO2 non è fissato a 45 euro.

Il conto può comunque essere pesante. Secondo l’analisi del Parlamento europeo, con un prezzo della CO2 di 48 euro per tonnellata l’effetto stimato è di circa 11 centesimi al litro sulla benzina e 13 centesimi sul diesel. Altri studi considerati dall’Europarlamento arrivano a ipotizzare un aumento fino a 50 centesimi al litro entro il 2030, a seconda dell’andamento del prezzo della CO2.

La benzina diventerà un lusso?

Non dal primo gennaio 2027, come si sente dire in alcune ricostruzioni. L’Ets2 sarà pienamente operativo dal 2028, anche se le aste delle quote partiranno già nel 2027. Quindi è sbagliato attribuire a gennaio 2027 un rincaro automatico della benzina dovuto all’Ets2.

Ma la direzione è inequivocabile: l’Ue sta introducendo un prezzo della CO2 sui combustibili utilizzati per il trasporto stradale, con l’obiettivo dichiarato di rendere progressivamente meno conveniente l’uso dei combustibili fossili. E il Parlamento europeo sottolinea che il costo delle quote sarà probabilmente trasferito dai fornitori ai consumatori finali.

È qui che emerge il problema sociale. Per chi può permettersi un’auto elettrica nuova, un aumento del prezzo della benzina può essere assorbito o evitato. Per chi non può permettersela, benzina e diesel non sono un lusso: sono il carburante necessario per andare al lavoro, accompagnare i figli, raggiungere un ospedale o vivere in una zona dove il trasporto pubblico non offre un’alternativa reale.

La tenaglia verde

A questo punto il disegno appare nella sua interezza. Euro 7 interviene sul costo e sulla complessità dell’auto nuova. Ets2 interviene sul costo di utilizzo di quella vecchia. Sono due strumenti diversi, con tempi diversi e finalità formalmente diverse, ma per l’automobilista possono tradursi nella stessa domanda: quanto mi costerà continuare ad avere un’automobile?

Il paradosso è che proprio l’aumento del prezzo delle auto nuove può rallentare il ricambio del parco circolante. L’Acea aveva già avvertito che un aumento dei prezzi avrebbe potuto spingere i consumatori a tenere più a lungo le vecchie auto, con un effetto controproducente anche dal punto di vista ambientale.

E così la transizione rischia di produrre un risultato grottesco: la nuova auto è troppo costosa, la vecchia diventa sempre più costosa da alimentare e, nel caso di una nuova Euro 7, può perfino essere progettata per impedirti di partire se ignori troppo a lungo un problema alle emissioni.

Il rischio è un’Europa come Cuba

Ed è qui che le follie green rischiano di trasformarsi in un problema molto concreto. Non perché Bruxelles ordinerà agli europei di guidare automobili di quarant’anni, ma perché la combinazione di prezzi, vincoli e penalizzazioni può spingere chi ha meno soldi a rinviare la sostituzione dell’auto.

Il rischio è quello di un parco circolante sempre più vecchio: chi può permettersi la macchina nuova la compra, chi non può continua a spremere quella che possiede, mentre benzina e diesel diventano progressivamente più costosi. Un meccanismo che, invece di accelerare il ricambio, può finire per rallentarlo. E che evoca, per paradosso, più l’Avana che una moderna politica industriale europea.

Ma c’è un problema ancora più profondo. Con Euro 7 entra nell’automobile una capacità che fino a ieri sembrava appartenere alla fantascienza: la macchina non si limita più ad avvertire il proprietario che qualcosa non va, ma può arrivare a impedirgli di utilizzare il motore. Il principio è già scritto nelle regole: ignorati gli avvertimenti, il veicolo deve essere concepito in modo da non poter funzionare con il motore.

Oggi la ragione è l’emissione. Domani nessuno può sapere quali altre condizioni potranno essere incorporate in un software installato obbligatoriamente su un bene privato. È questo il vero salto culturale: dalla norma che punisce un comportamento alla macchina che impedisce materialmente di compierlo.

La transizione ecologica dovrebbe rendere le tecnologie più pulite più convenienti, più accessibili e più desiderabili, non costruire una tenaglia nella quale la macchina nuova costa sempre di più, quella vecchia diventa sempre più costosa da utilizzare e quella che possiedi può essere programmata per lasciarti a piedi.

Perché il rischio finale delle follie green non è soltanto ritrovarsi sulle strade europee con una flotta di scassoni come a Cuba. È che, nel nome dell’ambiente, si finisca per rendere sempre più costosa e sempre meno libera una delle forme più elementari di autonomia personale: decidere dove andare e quando partire.

Enrico Foscarini, 29 novembre 2026

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