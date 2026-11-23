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«Adesso basta!». È il titolo scelto da IndustriAll, l’organizzazione che riunisce i sindacati metalmeccanici europei, per la manifestazione convocata domani a Strasburgo davanti alla sede del Parlamento europeo. Una protesta che arriva mentre la crisi dell’auto europea non è più soltanto una questione di bilanci aziendali, ma comincia a tradursi in chiusure, ristrutturazioni e posti di lavoro a rischio.

La crisi non è solo elettrica, ma la transizione pesa

Il quadro è complesso e non può essere ricondotto soltanto alla politica climatica europea. Il settore deve contemporaneamente affrontare elettrificazione, costi elevati, domanda debole, concorrenza cinese, digitalizzazione e perdita di competitività. Ma proprio le modalità con cui Bruxelles ha imposto la transizione sono diventate uno dei principali bersagli delle critiche.

La normativa europea prevede oggi per le nuove auto un obiettivo di emissioni zero dal 2035. La Commissione ha successivamente proposto maggiore flessibilità e una parziale apertura a e-fuel, biocarburanti, ibride e altre tecnologie, ma il quadro resta ancora in evoluzione.

Il problema, secondo i critici, è che la politica industriale è arrivata dopo quella climatica. L’Europa ha fissato obiettivi molto ambiziosi senza riuscire, almeno finora, a garantire contemporaneamente energia competitiva, infrastrutture, materie prime, batterie e condizioni di costo comparabili con quelle dei concorrenti internazionali.

Volkswagen e la Germania pagano il conto

I numeri raccontano meglio delle polemiche la profondità della trasformazione. Secondo l’European Restructuring Monitor, nel 2024 gli annunci di ristrutturazione nel comparto automobilistico tedesco hanno comportato oltre 70mila posti di lavoro netti in meno; nel 2025 se ne sono aggiunti più di 40mila.

Il caso più clamoroso è quello di Volkswagen. Il gruppo tedesco ha annunciato un piano di riduzione dell’organico che può arrivare complessivamente a circa 100mila posizioni nel mondo, mentre il ridimensionamento riguarda pesantemente anche gli stabilimenti tedeschi.

È una ristrutturazione che dà la misura della difficoltà di un modello industriale costruito per decenni sull’enorme forza dell’industria automobilistica tedesca. E non è un fenomeno confinato a Volkswagen: componentisti e fornitori stanno assorbendo una parte significativa dell’impatto, spesso con meno strumenti finanziari per affrontare la transizione.

Secondo l’Ocse, il settore automotive europeo dà lavoro direttamente a oltre 6 milioni di persone, ma la stabilità complessiva dell’occupazione nasconde un arretramento della manifattura automobilistica e della componentistica soprattutto dal 2019.

La Cina corre e l’Europa perde terreno

Sul fronte internazionale, intanto, la pressione arriva soprattutto dalla Cina. I costruttori cinesi hanno acquisito rapidamente competenze tecnologiche, capacità produttiva e quote di mercato, in particolare nell’elettrico e nelle batterie. La concorrenza non riguarda quindi soltanto il prezzo delle automobili, ma sempre più spesso l’intera catena del valore.

È qui che si inserisce la richiesta di una maggiore protezione del Made in Europe. «Occorrono coraggio, velocità e difesa del Made in Europe – afferma Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera e autore de L’auto in panne – oltre a porre vere barriere ai cinesi per almeno 3-4-5 anni. E basta con le multe miliardarie. Se non si agirà in tale direzione diventeremo dipendenti dalla Cina».

La questione, tuttavia, non è soltanto quella dei dazi. Per un’industria europea che deve competere con produttori sostenuti da economie con costi diversi, il vero punto diventa creare un ambiente nel quale investire in Europa torni conveniente.

Anche la Borsa certifica la perdita di fiducia

La crisi industriale si riflette inevitabilmente sui mercati. Stellantis, per esempio, si trova oggi con una capitalizzazione intorno ai 10 miliardi di dollari, dopo avere perso una parte enorme del valore raggiunto negli anni precedenti.

È un indicatore importante perché il mercato non valuta soltanto i risultati presenti, ma soprattutto le prospettive future. E il problema dell’automotive europeo è proprio questo: quanto sarà ancora redditizio produrre automobili in Europa?

La domanda riguarda anche le aziende che stanno investendo nella transizione. Se la produzione elettrica cresce ma una parte crescente di batterie, componenti e tecnologie strategiche viene importata dall’Asia, il rischio è quello di sostituire una dipendenza energetica con una dipendenza industriale e tecnologica.

Il Made in Europe resta fermo ai box

Per questo il confronto politico a Bruxelles assume un’importanza decisiva. Il voto delle commissioni parlamentari europee sull’Industrial Accelerator Act e sulle disposizioni relative al Made in Europe, inizialmente previsto per il primo dicembre, è stato rinviato al 14 dicembre per consentire ai gruppi politici di trovare un accordo. Nel frattempo è rientrata anche l’ipotesi di escludere l’auto dal perimetro dell’Accelerator Act.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare la capacità produttiva europea e favorire gli investimenti nei settori strategici. Ma il ritardo politico è significativo: mentre Bruxelles discute le regole, fabbriche e catene di fornitura stanno già prendendo decisioni.

Enrico Foscarini, 23 novembre 2026

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