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La partita per il futuro dell’ex Ilva di Taranto non è affatto chiusa. Anzi, proprio quando sembrava profilarsi una sfida relativamente definita tra il gruppo italiano Arvedi e l’indiana Jindal Steel International, il gruppo guidato da Naveen Jindal ha deciso di alzare la posta. Dopo le richieste di integrazione avanzate dai commissari straordinari, Jindal ha presentato un nuovo piano che porta a 7,5 miliardi di euro gli investimenti complessivi e contempla anche la possibilità di realizzare un secondo forno elettrico a Taranto.

Il numero è imponente, ma va letto con attenzione. I 7,5 miliardi non rappresentano infatti un assegno destinato esclusivamente allo stabilimento pugliese. Il progetto mette insieme Taranto, le attività internazionali di Jindal e soprattutto la piattaforma industriale che il gruppo sta sviluppando in Oman. È lì che dovrebbe essere prodotto una parte consistente del materiale destinato alla successiva lavorazione italiana.

Il punto, dunque, non è soltanto chi comprerà l’ex Ilva. È soprattutto capire quale tipo di siderurgia resterà in Italia. Perché, al di là delle cifre delle offerte e delle promesse occupazionali, una cosa appare ormai difficile da evitare: Taranto non tornerà a essere l’Ilva degli altiforni.

L’altoforno diventa il passato

La sentenza della Cassazione che ha confermato lo stop dell’area a caldo ha segnato uno spartiacque industriale. Le Sezioni Unite hanno rigettato i ricorsi contro il provvedimento che impone la fermata dell’area fusoria, confermando il destino degli impianti a caldo di Taranto.

È una decisione che va molto oltre la singola vicenda giudiziaria. Perché l’area a caldo è il cuore del vecchio modello siderurgico: minerale, agglomerato, cokeria, altoforno, ghisa, acciaio e poi laminazione. È il ciclo integrale, quello che consentiva a Taranto di produrre direttamente acciaio partendo dal minerale di ferro e che aveva trasformato il sito pugliese in una delle più grandi concentrazioni siderurgiche d’Europa.

Quel modello oggi è sostanzialmente finito. Non significa che l’Italia smetterà di produrre acciaio. Significa però che la produzione primaria cambierà natura. Il forno elettrico è una tecnologia siderurgica a tutti gli effetti e produce vero acciaio, ma non è l’altoforno. La materia prima non è più necessariamente il minerale trasformato integralmente in loco: può essere il rottame, oppure il preridotto, il cosiddetto Dri (Direct Reduced Iron), oppure ancora semilavorati già prodotti altrove.

È una differenza industriale tutt’altro che secondaria.

Jindal porta il baricentro fuori dall’Italia

Il nuovo piano indiano rende questa trasformazione ancora più evidente. La strategia di Jindal prevede di garantire nel breve periodo la continuità dei laminatoi attraverso bramme prodotte negli stabilimenti già operativi del gruppo, mentre in Oman dovrebbe svilupparsi la produzione di ferro preridotto, HBI e bramme a minore intensità carbonica. La stessa proposta viene descritta come una combinazione tra l’approvvigionamento di bramme nel breve periodo e lo sviluppo di una produzione di preridotto e bramme a basse emissioni in Oman, collegata agli investimenti siderurgici previsti a Taranto.

Il progetto prevede quindi almeno un forno elettrico a Taranto, con la possibilità di aggiungerne un secondo. Ma il modello complessivo sarebbe quello di una siderurgia integrata a livello internazionale, nella quale una parte importante della produzione primaria avviene fuori dai confini italiani e Taranto si concentra maggiormente sulla trasformazione, sulla laminazione e sui prodotti a maggiore valore aggiunto.

È una scelta industrialmente comprensibile. Ma rappresenta anche una cesura rispetto alla storia dell’Ilva. Il vecchio stabilimento produceva in Italia il cuore della materia prima siderurgica. Il nuovo modello, invece, potrebbe ricevere una parte rilevante del materiale dall’estero e trasformarlo negli impianti italiani. Taranto resterebbe quindi nella catena dell’acciaio, ma non ne controllerebbe più nello stesso modo il segmento primario.

Arvedi propone un’altra idea di acciaieria

L’offerta di Arvedi parte da una filosofia diversa. Il gruppo cremonese, che oggi conta circa 6.400 dipendenti, produce e trasforma oltre 5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici e dispone di un fatturato consolidato di circa 6 miliardi di euro. Il suo punto di forza è proprio la siderurgia elettrica. A Cremona il gruppo dispone di due forni elettrici e di una tecnologia proprietaria, ISP/ESP, che consente di passare dall’acciaio liquido alla laminazione in coils attraverso un processo particolarmente compatto.

Per Taranto Arvedi ha messo sul tavolo un progetto da circa 3 miliardi di euro, con la costruzione progressiva di due forni elettrici. L’obiettivo è riportare una consistente produzione di acciaio liquido direttamente a Taranto, arrivando a regime a una capacità nell’ordine dei 5-6 milioni di tonnellate a seconda della configurazione definitiva. Le informazioni disponibili indicano una prima fase con un forno e una seconda con il raddoppio della capacità; sul Dri, invece, il progetto iniziale Arvedi appare più prudente e non lo considera al momento un elemento immediato della configurazione. Qui sta la differenza fondamentale rispetto a Jindal.

Arvedi vuole riportare a Taranto la produzione dell’acciaio liquido, anche se attraverso il forno elettrico e non attraverso l’altoforno. Jindal immagina invece una filiera maggiormente distribuita tra Italia e Oman, nella quale il sito pugliese diventerebbe parte di una catena produttiva internazionale alimentata anche da semilavorati esteri.

Non è una distinzione da poco. È la differenza tra una Taranto che resta un polo siderurgico produttivo a monte e una Taranto che rischia di diventare soprattutto un grande centro di trasformazione.

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Il paradosso dell’acciaio «green»

Il paradosso è che la fine dell’altoforno viene presentata inevitabilmente come una vittoria della decarbonizzazione. E sotto il profilo delle emissioni locali la differenza è evidente: eliminare cokerie, agglomerato e altiforni significa modificare radicalmente il profilo ambientale dello stabilimento. Ma la parola «green» non dovrebbe cancellare la domanda industriale fondamentale: dove viene prodotto il materiale che alimenta la nuova acciaieria?

Nel caso del modello Jindal, una parte importante della risposta è l’Oman. Il gruppo sta costruendo a Duqm una piattaforma siderurgica basata sulla riduzione diretta del minerale e sui forni elettrici, predisposta anche all’impiego dell’idrogeno. La logica è quella di spostare una parte della produzione primaria in un Paese nel quale energia e materie prime possono avere condizioni differenti da quelle italiane.

Ed è qui che il racconto della siderurgia verde diventa più complicato. Perché si può ridurre l’impatto industriale di Taranto senza necessariamente riportare in Italia tutta la produzione primaria. Il risultato può essere positivo sul piano delle emissioni locali, ma contemporaneamente comportare una maggiore dipendenza dalle catene internazionali di approvvigionamento. Per un Paese manifatturiero come l’Italia, la questione non è marginale.

La vera partita è la sovranità industriale

L’acciaio non è una materia prima qualsiasi. È alla base dell’automotive, della meccanica, delle infrastrutture, della cantieristica, degli elettrodomestici e di una parte consistente della manifattura europea. Per questo la vicenda dell’ex Ilva dovrebbe essere letta anche attraverso la lente della sovranità industriale. Non nel senso autarchico del termine, ma nella capacità di un Paese di mantenere sul proprio territorio una quota significativa delle lavorazioni strategiche e di non diventare completamente dipendente da fornitori esteri.

Il problema diventa ancora più evidente quando si considera che l’Italia è già fortemente dipendente dall’estero per le materie prime siderurgiche e che il nuovo modello rischia di aumentare la rilevanza dei trasporti marittimi, dei noli, dei prezzi dell’energia e delle condizioni geopolitiche.

Nel caso Jindal, la continuità produttiva di Taranto sarebbe legata anche alla capacità del gruppo di garantire nel tempo le forniture dall’Oman e alla competitività della rotta commerciale. Questa configurazione comporta una dipendenza strutturale dalle bramme estere e quindi dai costi logistici e dal contesto geopolitico.

Il nodo occupazione

C’è poi un altro numero che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione la distanza tra la vecchia e la nuova Taranto: gli occupati. La richiesta di cassa integrazione straordinaria riguarda fino a 8.622 lavoratori. Le due proposte immaginano invece una struttura occupazionale molto più contenuta. Il rilancio Jindal porta la prospettiva a circa 4.500 addetti entro il 2036, mentre il progetto Arvedi punta a una dimensione che può arrivare a circa 5.000-5.200 lavoratori a regime.

Non è soltanto una ristrutturazione aziendale. È la conseguenza inevitabile del passaggio da una delle più grandi acciaierie a ciclo integrale del continente a un impianto molto più compatto e tecnologicamente diverso. La nuova Taranto sarà quindi più piccola. Più efficiente, potenzialmente meno impattante, ma anche meno capace di assorbire lavoro e di presidiare l’intera catena produttiva.

Jindal contro Arvedi

Per questo la scelta tra Jindal e Arvedi non può essere ridotta alla gara a chi promette più miliardi. I 7,5 miliardi annunciati oggi dal gruppo indiano fanno impressione, ma una parte rilevante dell’investimento riguarda una piattaforma industriale internazionale. Il piano Arvedi, invece, è molto più concentrato sulla ricostruzione della capacità siderurgica italiana.

Il gruppo cremonese parte peraltro da una competenza industriale concreta: Cremona è già un grande esempio italiano di siderurgia elettrica, con due forni elettrici e una filiera integrata con la laminazione. Jindal ha dalla sua parte la dimensione internazionale e una disponibilità di materie prime e semilavorati che può rendere più flessibile la nuova configurazione. Arvedi porta invece una maggiore continuità con il tessuto industriale italiano e con una tecnologia già sperimentata nel nostro Paese.

La scelta, dunque, non sarà soltanto tra un gruppo indiano e un gruppo italiano. Sarà tra due diverse idee di industria.

La fine dell’Ilva e la fine dell’acciaio italiano

C’è infine un punto che sarebbe sbagliato confondere. Dire che Taranto abbandona il ciclo integrale non significa dire che l’Italia smetterà di produrre acciaio. Sarebbe tecnicamente falso. Il forno elettrico produce acciaio e rappresenta già una parte essenziale della siderurgia italiana.

Ma è altrettanto sbagliato fingere che non cambi nulla. Con la chiusura degli altiforni finisce il modello dell’Ilva come grande acciaieria integrata a ciclo primario. Al suo posto arriverà una siderurgia elettrica, alimentata dal rottame o dal preridotto, oppure una filiera nella quale una parte dell’acciaio e delle bramme verrà prodotta all’estero e poi lavorata in Italia.

Il vero tema, allora, non è stabilire se il nuovo acciaio sarà «vero» o «falso». È capire quanto dell’acciaio italiano continuerà a essere prodotto in Italia. Ed è proprio qui che la partita dell’ex Ilva assume un significato che va oltre Taranto. Dopo decenni di crisi, commissariamenti, contenziosi e vincoli ambientali, l’Italia si trova davanti a una scelta obbligata: ricostruire una grande industria siderurgica compatibile con le nuove regole ambientali oppure accettare che una parte crescente della produzione primaria venga spostata altrove.

La nuova offerta Jindal riapre la gara. Ma la questione di fondo resta la stessa: salvare l’acciaio italiano significa salvare anche la capacità di produrlo, non soltanto quella di lavorarlo.

Enrico Foscarini, 26 novembre 2026

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