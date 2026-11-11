Leone XIV e Milei non sono antagonisti

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Due milioni e mezzo di persone alla messa celebrata a Buenos Aires, il presidente Javier Milei in prima fila e un Pontefice che, per la prima volta da quasi quarant’anni, tornava nella terra di Jorge Mario Bergoglio. È difficile immaginare una cornice più significativa per il viaggio di Leone XIV in Argentina. Eppure, fin dalle prime ore, il racconto della visita ha rischiato di ridursi a una contrapposizione politica: da una parte il Papa della dottrina sociale della Chiesa, dall’altra il presidente della motosega, delle privatizzazioni e della drastica riduzione dello Stato.

La frase destinata a diventare il simbolo della visita è arrivata davanti allo stesso Milei: «L’economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell’economia». Un richiamo forte, certamente. Ma trasformarlo automaticamente in una bocciatura dell’impostazione liberista del presidente argentino significa attribuire al Pontefice un ruolo che non gli appartiene e, soprattutto, leggere ogni parola della Chiesa attraverso le categorie della politica quotidiana.

Leone XIV, infatti, non ha pronunciato un manifesto contro il mercato. Al contrario, nello stesso discorso ha detto che «è necessario favorire tutto ciò che apre nuove opportunità, stimola l’iniziativa privata e permette che la crescita raggiunga anche coloro che incontrano maggiori difficoltà». È una frase che merita di essere letta per intero, perché contiene una distinzione essenziale: iniziativa privata e attenzione agli ultimi non sono concetti incompatibili.

La missione della Chiesa è un’altra cosa

C’è poi una questione più profonda. Un Papa non è un ministro dell’Economia e neppure il capo di un partito politico. La sua missione è innanzitutto pastorale. E nella visita argentina Leone XIV lo ha ricordato con parole che vanno ben oltre la polemica sull’austerità.

Nella grande messa di Buenos Aires ha parlato della famiglia cristiana come «un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca», indicando nella famiglia il luogo in cui si trasmettono «la fede, le virtù umane, la cultura del lavoro, il rispetto per gli anziani, la difesa della vita e la fedeltà alla parola data». Non è esattamente il linguaggio di un comizio economico. È il linguaggio di un Pontefice che sta cercando di rimettere al centro la propria funzione religiosa.

Anche gli altri appuntamenti della visita hanno seguito questa impostazione: il centro per persone con disabilità, gli incontri con i lavoratori, gli imprenditori e i sindacati, il confronto con i giovani, la preoccupazione per le famiglie e per chi vive situazioni di fragilità. La dimensione sociale è evidente, ma la dottrina sociale della Chiesa non coincide con un programma economico-politico univoco, anche se ha storicamente ispirato importanti culture politiche cristiano-democratiche e centriste europee.

È qui che il dibattito rischia di diventare prigioniero di un equivoco. Il cristiano è chiamato a interrogarsi sulla dignità della persona, sulla solidarietà, sulla responsabilità verso il prossimo e sulla destinazione del bene comune. Il liberale, invece, parte dalla libertà dell’individuo, dalla proprietà privata, dalla responsabilità personale, dalla concorrenza e dalla limitazione del potere. Non c’è scritto da nessuna parte che queste due impostazioni debbano necessariamente combattersi.

Il liberalismo non è l’adorazione del mercato

Il vero bersaglio di Leone XIV, del resto, non è necessariamente il mercato. È la riduzione dell’uomo a una variabile economica. Ed è una differenza tutt’altro che secondaria.

Un liberale può sostenere che la libertà economica sia il sistema più efficace per creare ricchezza, opportunità e lavoro senza per questo ritenere che il profitto sia il fine ultimo dell’esistenza. Anzi, proprio il riconoscimento della responsabilità individuale implica che l’imprenditore non sia soltanto un soggetto da tassare o regolamentare, ma una persona che rischia il proprio capitale e crea valore.

Non a caso, incontrando il mondo del lavoro, Leone XIV ha riconosciuto che «gli imprenditori, che con il proprio capitale creano posti di lavoro, mettono spesso a rischio il loro patrimonio», mettendoli però in guardia dal «rischio dell’avidità». È una posizione molto diversa dalla demonizzazione dell’impresa.

Il problema nasce quando una parte del mondo politico e culturale pretende di trasformare ogni ammonimento del Papa in una certificazione delle proprie ricette economiche. Se Leone parla di poveri, diventa immediatamente un socialista. Se parla di famiglia e vita, diventa conservatore. Se difende l’iniziativa privata, diventa liberale. Ma il Papa non è nessuna di queste cose: è il Papa.

E Milei cosa ha fatto davvero?

È altrettanto sbagliato, però, usare le parole di Leone XIV per riscrivere il bilancio dell’esperienza Milei. Il presidente argentino ha certamente prodotto costi sociali e tensioni che il Pontefice ha tutto il diritto di richiamare. Ma sarebbe intellettualmente scorretto dimenticare da dove partiva l’Argentina e che cosa è stato ottenuto in meno di tre anni.

Quando Milei è arrivato alla Casa Rosada, l’Argentina aveva un’inflazione annuale superiore al 200%, deficit cronici e un’economia soffocata da controlli, barriere commerciali e distorsioni regolamentari. Da allora il governo ha costruito un ancoraggio fiscale che ha portato per due anni consecutivi a un avanzo primario, ha ridotto drasticamente l’inflazione e ha smantellato una parte consistente dell’apparato regolatorio che ostacolava investimenti e concorrenza. Il Fondo monetario internazionale ha definito i risultati della stabilizzazione «impressionanti», sottolineando anche la riduzione delle restrizioni valutarie, delle barriere commerciali e delle regolamentazioni distorsive.

Nel 2025 il Pil reale è cresciuto del 4,4%, dopo la recessione del 2024, mentre il saldo finanziario dello Stato è tornato positivo per il secondo anno consecutivo. Il Fondo monetario prevede per il 2026 una crescita ancora positiva e un’inflazione di fine anno intorno al 25%, pur sottolineando i rischi che gravano sulla stabilizzazione.

C’è poi un altro elemento che interessa direttamente una cultura liberale: la deregolamentazione. Il programma di Milei ha ridotto controlli sui prezzi, barriere commerciali e vincoli amministrativi, mentre il regime RIGI ha attirato importanti progetti di investimento nei settori dell’energia, dell’estrazione mineraria e dell’agroindustria. Secondo il Fondo monetario, i progetti già approvati nell’ambito dei regimi di incentivazione agli investimenti hanno raggiunto decine di miliardi di dollari.

Questi risultati non trasformano Milei in un santo e non cancellano le difficoltà provocate dalla fase di aggiustamento. Ma impediscono di raccontare l’Argentina come se il presidente avesse semplicemente deciso di «tagliare il welfare» per principio. La sua scommessa è stata quella di cambiare il modello economico di un Paese che per decenni aveva accumulato inflazione, deficit e interventismo.

Il punto debole è tornato a essere il consenso sociale

Ed è proprio qui che le parole di Leone XIV diventano interessanti senza bisogno di trasformarle in una requisitoria contro il liberalismo. La fase più recente mostra infatti che la stabilizzazione macroeconomica non ha ancora prodotto una soluzione definitiva dei problemi sociali. La povertà, dopo essere scesa con la disinflazione, è tornata a salire nel primo semestre del 2026 al 32,3%, mentre la disoccupazione e la debolezza dell’occupazione privata continuano a rappresentare un problema.

E anche i mercati hanno ricominciato a presentare il conto. Il rischio-Paese argentino, che a metà anno era sceso molto rispetto ai livelli lasciati dalla precedente stagione di instabilità, nelle ultime settimane è risalito violentemente: il 6 novembre ha toccato 939 punti base e il 10 novembre si è mantenuto attorno agli 850-880 punti. È un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Ma anche questo dato va letto correttamente. Il ritorno della volatilità non dimostra che la terapia liberista sia fallita. Dimostra piuttosto che stabilizzare un’economia distrutta dall’inflazione e dal deficit non significa aver risolto automaticamente tutti i problemi strutturali. Servono crescita, investimenti, occupazione, credito e soprattutto la capacità di trasformare il miglioramento dei conti pubblici in un aumento duraturo del benessere. È una sfida economica, non una confutazione del principio della libertà.

La vera sintesi è libertà e responsabilità

La visita di Leone XIV può dunque essere letta anche in una chiave diversa da quella dello scontro tra il Papa e Milei. Il Pontefice ha ricordato che l’economia è uno strumento e non un fine, che il potere deve essere esercitato con responsabilità e che una società non può dimenticare chi non riesce a stare al passo. Sono principi che un cristiano non può liquidare.

Ma da questi principi non discende automaticamente che la soluzione sia uno Stato più grande, più tasse, più regolazione o più spesa pubblica. La storia economica suggerisce spesso il contrario: senza crescita, proprietà, investimenti e libertà d’impresa, anche la solidarietà rischia di trasformarsi in una promessa senza risorse.

È qui che cristianesimo e liberalismo possono incontrarsi. Il cristianesimo ricorda al liberale che l’uomo viene prima dell’economia. Il liberalismo può ricordare alla politica che l’uomo non diventa più libero, più ricco o più dignitoso semplicemente perché lo Stato decide di spendere al suo posto.

Leone XIV non ha quindi bisogno di «mettere a posto» Milei. E Milei non ha bisogno di trasformare il Papa in un alleato della propria agenda. Il primo ha una missione pastorale; il secondo ha una responsabilità politica. Possono avere idee diverse sulla spesa pubblica, sul ruolo dello Stato o sulla velocità delle riforme senza che questo trasformi automaticamente il cristianesimo in antiliberalismo.

Del resto, davanti a due milioni e mezzo di argentini, il messaggio più politico del viaggio non è stato quello sull’economia. È stato quello sulla famiglia, sulla fede, sulla vita, sulla responsabilità e sulla possibilità di ricominciare. Ed è probabilmente proprio da qui che conviene giudicare un Papa: non da quanto assomigli alla propria parte politica, ma da quanto riesca a ricordare che dietro ogni statistica economica, ogni bilancio pubblico e ogni riforma c’è una persona.

Enrico Foscarini, 11 novembre 2026

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