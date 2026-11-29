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Nei magazzini delle librerie dell’usato c’è una merce che nessuno chiede da anni, a volte da decenni. Ora, all’improvviso, qualcuno la compra in blocco. Il sospetto è che dietro questi ordini ci siano aziende dell’intelligenza artificiale, interessate a procurarsi testi scritti da esseri umani per addestrare i propri modelli, magari destinandoli alla scansione e poi al macero.

Il riflesso condizionato è evocare i roghi di «Fahrenheit 451». Ma la realtà, almeno per ora, è molto meno apocalittica: è un mercato che ha trovato un compratore per una merce che non ne aveva più.

Gli ordini di Zoom Books

Il nome che ricorre è quello di Zoom Books, società canadese che acquista, rivende e ricicla libri. In Italia diversi librai hanno raccontato di ordini anomali e ripetuti. Alla Libreria Spalavera di Verbania, per esempio, è arrivata una richiesta per l’intero catalogo, circa 60mila titoli. Altri librai hanno ricevuto decine o centinaia di ordini in poche settimane.

I libri vengono raccolti in un centro di Rescaldina, nell’Alto Milanese, dove sono controllati e sistemati su pallet prima di partire verso una destinazione che Zoom Books non ha voluto indicare. La società nega però che quei volumi vengano distrutti o digitalizzati. «Li rivendiamo integri, come libri», ha dichiarato il dirigente Reed Pannell, aggiungendo che Zoom Books non scansiona né distrugge i volumi. Sui clienti, invece, mantiene il riserbo. Ed è proprio questa mancanza di trasparenza ad alimentare il sospetto.

Perché l’IA cerca libri stampati

L’ipotesi non è però campata in aria. I modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di enormi quantità di testi per essere addestrati e il web è diventato una fonte sempre meno affidabile. La rete è infatti invasa da contenuti prodotti dalla stessa IA, con il rischio di alimentare il cosiddetto model collapse, cioè un progressivo deterioramento dei risultati quando i modelli vengono addestrati su materiale generato da altri modelli.

I libri pubblicati prima dell’esplosione dell’IA generativa costituiscono invece un patrimonio di testi prodotti da esseri umani. Manualistica, saggistica, diritto, economia, storia e linguistica possono essere particolarmente interessanti per costruire dataset di qualità. Da qui la corsa ai libri usati. Ma attenzione: una cosa è l’ipotesi, un’altra è la prova. Nel caso italiano non ci sono, al momento, elementi per affermare che i volumi acquistati da Zoom Books vengano effettivamente distrutti per essere trasformati in dati destinati all’addestramento dell’IA.

La scansione distruttiva e il caso Anthropic

La pratica esiste comunque. Si chiama scansione distruttiva: il dorso viene tagliato, le pagine vengono separate e inserite in scanner ad alta velocità; il libro fisico, di fatto, scompare. Il tema è emerso anche nella causa americana Bartz contro Anthropic, nella quale il giudice ha stabilito che la digitalizzazione di libri acquistati legalmente può rientrare nel fair use americano, trattandosi di una trasformazione del formato per uso interno. Diverso il giudizio sui libri ottenuti da archivi pirata, che non possono essere messi sullo stesso piano di quelli acquistati regolarmente.

Ed è proprio questa distinzione a essere interessante. Il diritto d’autore tutela l’opera, ma non trasforma ogni copia fisica di un libro in un bene sottratto alla disponibilità del proprietario. Se compro legalmente un volume, quel volume diventa mio. Posso conservarlo, rivenderlo, regalarlo e, salvo specifici vincoli, anche distruggerlo. È un principio elementare di proprietà privata.

Non è la Biblioteca di Alessandria

C’è poi un altro dettaglio che ridimensiona l’allarme. Gli ordini riguardano soprattutto l’usato moderno, non libri antichi e rari. L’Associazione librai antiquari d’Italia ha infatti escluso che la scansione distruttiva riguardi, almeno oggi, il mercato italiano del libro antico.

Parliamo soprattutto di remainders e di volumi prodotti in grandi quantità, rimasti per anni nei magazzini o sulle piattaforme online. Qualche eccezione può esserci, ma siamo lontani dall’immagine di manoscritti unici o di capolavori introvabili destinati al macero. Per il libraio il problema è molto concreto: un libro invenduto occupa spazio e immobilizza capitale. Se arriva qualcuno disposto a comprarlo, il proprietario ha un interesse evidente a venderlo. E non è compito del commerciante stabilire che cosa il nuovo proprietario farà della merce acquistata.

Il mercato non deve chiedere il permesso

La questione, alla fine, è meno letteraria di quanto sembri. Se un’azienda compra legalmente migliaia di libri che nessun altro voleva più, paga il prezzo richiesto e se ne assume la proprietà, non c’è scandalo nel fatto che abbia trovato un modo nuovo di valorizzare quella merce. Se quei libri verranno davvero distrutti per essere scansionati, si potrà discutere dell’opportunità culturale della scelta. Ma opportunità culturale e diritto di proprietà sono due cose diverse.

E soprattutto non bisogna trasformare un sospetto in una certezza. Oggi sappiamo che qualcuno sta comprando grandi quantità di libri usati e che l’industria dell’IA ha fame di testi umani. Sappiamo anche che la scansione distruttiva esiste. Non sappiamo però se quei libri italiani facciano davvero quella fine. Il paradosso è che, mentre nel mondo di Bradbury i libri venivano bruciati per impedire che le idee circolassero, qui qualcuno li sta comprando. Forse per leggerli, forse per rivenderli, forse per trasformarli in dati. Ma finché li paga e li acquista legalmente, la domanda dovrebbe essere soprattutto una: perché impedirglielo?

Enrico Foscarini, 29 novembre 2026

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