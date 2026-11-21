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Revolut è finita sotto pressione in tutta Europa. Il caso più grave è quello italiano, dove il tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria delle attività della fintech per carenze nei controlli antiriciclaggio. Ma intorno alla banca digitale si stanno muovendo anche le autorità svedesi, lituane, britanniche e quelle europee.

La domanda, tuttavia, non è soltanto se Revolut abbia rispettato le regole. Se non le ha rispettate, è giusto che venga sanzionata. Il punto è capire fin dove possa spingersi il controllo pubblico prima di trasformarsi in un giudizio sul modello stesso della banca digitale.

L’Italia: 41,9 milioni sotto osservazione

L’indagine della Procura di Milano e della Guardia di finanza ha portato il tribunale a disporre l’amministrazione giudiziaria della filiale italiana. Secondo gli accertamenti, 24 persone condannate o indagate avrebbero utilizzato conti Revolut per occultare operazioni per 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026. Sugli stessi soggetti altri istituti avevano presentato 265 segnalazioni di operazioni sospette.

Sono contestazioni che meritano di essere accertate. La libertà d’impresa non significa libertà di violare le norme antiriciclaggio. Ma il provvedimento apre anche un interrogativo più generale: quanto deve essere invasivo il controllo dello Stato su un’impresa privata che opera legalmente sul mercato?

La Svezia guarda alla velocità di Revolut

Il tema emerge con particolare chiarezza in Svezia. Le autorità finanziarie hanno analizzato transazioni sospette legate a circuiti di riciclaggio riconducibili alla Russia per 2,9 miliardi di corone, circa 259 milioni di euro, individuando Revolut tra gli strumenti più utilizzati per trasferire denaro fuori dal Paese, soprattutto verso Lituania e Irlanda.

Manuel Ferrer, responsabile dell’Unità di informazione finanziaria svedese, ha spiegato che le neobanche potrebbero essere utilizzate sistematicamente per movimentare proventi criminali. E ha individuato proprio nelle caratteristiche di Revolut una parte del problema: «Le procedure digitali di apertura dei conti, i pagamenti internazionali e la possibilità di convertire il denaro in criptovalute» comportano «un rischio maggiore di riciclaggio».

Ma qui si trova anche il punto delicato. Una procedura rapida non è una colpa. Un conto che si apre online in pochi minuti è un’innovazione che riduce tempi e costi per il cliente. Se viene utilizzato per riciclare denaro, bisogna colpire chi lo utilizza illegalmente e rafforzare i controlli necessari. Non si può però trasformare automaticamente la maggiore facilità del servizio in un elemento di sospetto.

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Anche Londra e Bruxelles tengono d’occhio la fintech

Nel Regno Unito, dove ha sede la holding, Revolut ha raccolto nel 2025 5.076 reclami per frodi e truffe presso il Financial Ombudsman Service, più di qualsiasi altro operatore finanziario e per il terzo anno consecutivo. Il dato rappresenta un campanello d’allarme, ma non equivale automaticamente alla prova di una responsabilità della banca: si tratta di reclami presentati dai clienti.

Anche in Lituania, dove ha sede la divisione europea, Revolut è stata multata per 3,5 milioni di euro per carenze nelle procedure antiriciclaggio. In precedenza erano arrivate altre sanzioni. Nel Regno Unito, inoltre, il percorso verso la licenza bancaria è stato rallentato dalle preoccupazioni sui sistemi di controllo dei rischi, mentre la Bce aveva imposto limiti alla crescita legati alle procedure di gestione del rischio. E ora anche Amla, l’autorità europea antiriciclaggio, sta monitorando il caso dopo essere stata informata dalle autorità italiane.

Se la burocrazia giudica il modello

Tutti questi elementi vanno considerati. Non avrebbe senso sostenere che Revolut debba essere lasciata libera di fare qualsiasi cosa. Le regole valgono anche per le fintech e chi non le rispetta deve risponderne. Ma c’è una differenza sostanziale tra controllare il rispetto delle regole e utilizzare il controllo per correggere un modello economico considerato troppo rischioso, troppo semplice o troppo poco burocratico.

Revolut ha conquistato milioni di clienti proprio perché permette di fare online ciò che nelle banche tradizionali richiede spesso più tempo e procedure più complesse. È esattamente questo il tipo di concorrenza che dovrebbe essere favorito in un mercato libero.

Se un’autorità scopre che un cliente ricicla denaro, interviene sul cliente e sulla banca se quest’ultima non ha rispettato gli obblighi previsti. Ma se la premessa diventa che un conto facile da aprire è necessariamente più sospetto di uno difficile da aprire, oppure che un servizio innovativo debba essere frenato perché presenta rischi diversi da quelli della banca tradizionale, allora si entra in un altro territorio.

Il confine della libertà economica

La vera questione, dunque, non è Revolut. È il confine tra regolazione necessaria e ingerenza regolatoria. In una società liberale lo Stato deve impedire il riciclaggio, le frodi e la criminalità. Deve anche garantire che gli operatori rispettino le medesime regole e che la concorrenza sia leale. Ma non dovrebbe diventare il soggetto che decide quale modello di banca sia abbastanza prudente, quale tecnologia sia abbastanza semplice o quale servizio finanziario sia troppo innovativo.

Se Revolut ha violato la legge, si applichi la legge. Se i controlli sono insufficienti, vengano rafforzati. Se ci sono responsabilità personali, vengano accertate. Ma se dietro la lotta al riciclaggio si affermasse l’idea che sia necessario mettere sotto tutela un modello di banca perché troppo facile, troppo veloce o troppo competitivo rispetto agli operatori tradizionali, allora la questione diventerebbe politica e non più soltanto regolatoria.

E una democrazia liberale dovrebbe avere molta cautela prima di affidare a magistrati, autorità e burocrazie il compito di stabilire, al posto del mercato e del legislatore, quali forme di libertà economica siano ammesse.

Enrico Foscarini, 21 novembre 2026

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