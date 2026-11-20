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Loi sciopero generale, proclamato oggi dalla Cgil contro la manovra, è accompagnato dall’agitazione di altre sigle sindacali. La protesta interessa per l’intera giornata il settore pubblico e quello privato e promette di avere ricadute soprattutto sulla mobilità e sui servizi ai cittadini.

Il problema, per i cittadini che intendono lavorare, è dover fare i conti con una giornata di servizi ridotti e trasporti a singhiozzo. Nel trasporto pubblico locale lo stop è previsto in numerose città, anche se con fasce di garanzia differenti e con alcune importanti eccezioni.

Roma, Milano e le altre città: dove si fermano i mezzi

Nella Capitale lo sciopero coinvolge Atac, operatori privati e Cotral, comprese le ferrovie Metromare e Roma-Nord. Bus, tram e metropolitane saranno garantiti dall’inizio del servizio fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Fuori da queste fasce, invece, sono possibili forti riduzioni o interruzioni. A rischio anche alcuni servizi al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità.

La situazione cambia da città a città. A Bologna e Ferrara, per esempio, i bus Tper non sono garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 fino al termine del servizio. A Firenze Autolinee Toscane assicura il servizio dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. A Palermo le fasce garantite sono dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio.

Non tutto il trasporto pubblico nazionale, però, sarà coinvolto. Atm Milano, Atvo Venezia, Anm Napoli e Amtab Bari sono tra le aziende escluse dalla mobilitazione. La mappa dei disagi, dunque, sarà molto diversa a seconda della città e dell’azienda di trasporto utilizzata.

Treni e aerei: il rischio arriva stasera

Una distinzione importante riguarda treni e aerei. Lo sciopero generale della Cgil non riguarda il trasporto ferroviario né quello aereo. Per chi deve prendere un volo, quindi, non sono previste ripercussioni legate alla protesta.

Il quadro ferroviario, tuttavia, cambia dalla sera. Dalle 21 di oggi alle 20 di domani è infatti programmato un distinto sciopero proclamato da Sgb e Cub Trasporti che interesserà il personale ferroviario, con possibili conseguenze su Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i regionali saranno garantite le fasce previste dalla normativa, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Scuole e uffici pubblici: servizi a rischio

La protesta non si limita alla mobilità. Scuola, università, ricerca, sanità e pubblica amministrazione sono tra i settori interessati dalle diverse proclamazioni. Nelle scuole l’adesione del personale docente e Ata potrà tradursi in lezioni sospese, modifiche agli orari e servizi ridotti, a seconda delle decisioni dei singoli istituti.

Anche gli uffici pubblici possono subire riduzioni nell’erogazione delle prestazioni. Roma Capitale ha avvertito che nella giornata del 20 novembre potrebbero verificarsi disagi e interruzioni dei servizi, fermo restando l’obbligo di garantire le prestazioni essenziali previsto dalla legge sullo sciopero.

La protesta coinvolge anche taxi, porti e logistica

La giornata di agitazione è destinata ad avere ripercussioni anche su altri comparti. Lo sciopero interessa taxi, trasporto merci, logistica e personale addetto alla viabilità di Autostrade e Anas, con le modalità e le garanzie previste per i servizi essenziali.

Nel settore marittimo sono possibili ritardi nelle partenze verso le isole maggiori, mentre per i collegamenti con le isole minori l’astensione è prevista per l’intera giornata, con esclusione dei servizi essenziali.

Enrico Foscarini, 20 novembre 2026

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