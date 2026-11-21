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Il consumatore italiano non ha smesso di comprare. Ha cominciato a scegliere con maggiore attenzione. È questa la fotografia che emerge dai dati sul largo consumo, dove la crescita della marca del distributore (MDD) convive con quella dei prodotti di marca e racconta un mercato nel quale il prezzo conta, ma non è più l’unico criterio. È la logica della «spesa intelligente»: confrontare prezzo, qualità, formato, promozioni e caratteristiche del prodotto prima di decidere. Un comportamento che non va necessariamente letto come il segnale di un impoverimento delle famiglie. Piuttosto, indica una maggiore selettività del consumatore e una concorrenza più intensa tra le diverse offerte presenti sullo scaffale.

Secondo il XXII Rapporto Circana sulla Marca del Distributore, presentato a gennaio 2026, nel 2025 la MDD ha raggiunto il 30,4% del mercato italiano del largo consumo nel perimetro omnichannel, con un fatturato previsto di 31,5 miliardi di euro. La crescita è stata del 4,1% a valore.

Marca e private label non sono nemiche

Il dato più interessante, però, è che la crescita della marca commerciale non coincide con un arretramento generalizzato dei prodotti di marca. I dati NIQ presentati a Linkontro 2026 mostrano infatti che nei primi quattro mesi dell’anno Industria di Marca e Marca del Distributore hanno contribuito entrambe alla crescita dell’1,8% del Largo Consumo Confezionato, che nel complesso è aumentato dell’1,9% a valore.

Anche la composizione della crescita è istruttiva. Nell’anno mobile precedente, l’Industria di Marca ha contribuito per oltre 1,408 miliardi di euro, pari al 56% della crescita del Largo Consumo Confezionato, mentre la MDD ha generato oltre 1,122 miliardi, il 44%. La prima è stata sostenuta soprattutto dall’evoluzione dei prezzi, la seconda dall’espansione dell’assortimento.

Non è dunque una guerra fra due modelli. È una competizione nella quale il consumatore dispone di più alternative e può scegliere di volta in volta quella che considera più conveniente. Come osserva NIQ, la fedeltà non è più una rendita: il consumatore «premia chi riesce a rispondere meglio» al bisogno specifico del momento.

Il consumatore compra più spesso e sceglie di più

La trasformazione riguarda anche il modo di fare la spesa. Nei primi quattro mesi del 2026 il Totale Negozio è cresciuto del 2,6% a valore, mentre il Largo Consumo Confezionato è salito dell’1,9%. L’e-commerce ha registrato una crescita del 13,6%.

Ma è soprattutto il comportamento delle famiglie a essere cambiato. Nell’anno mobile terminante a marzo 2026 la spesa media a valore per famiglia è aumentata del 2,6%, mentre la frequenza degli acquisti è cresciuta del 7,6%. Secondo NIQ, quindi, il consumatore entra più spesso nel punto vendita e compone carrelli più mirati, privilegiando le singole esigenze rispetto alla grande spesa di scorta.

La stessa società di ricerca parla di una «riallocazione» della spesa: l’italiano non riduce semplicemente i consumi, ma «frammenta il carrello» e orienta le proprie scelte verso ciò che offre maggiore valore percepito. È un cambiamento importante perché sposta il baricentro della concorrenza. Non basta più essere economici, così come non basta avere un marchio conosciuto: bisogna convincere il consumatore che quel prodotto vale il prezzo che viene chiesto.

La private label non è più soltanto il prodotto economico

La trasformazione della marca commerciale è evidente anche sul fronte dell’innovazione. Secondo NIQ, nei cinque principali mercati dell’Europa occidentale analizzati – Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito – la quota dei nuovi lanci che porta il marchio del distributore è salita dal 42% al 46%. Si tratta di oltre 83mila nuovi prodotti arrivati sugli scaffali.

E c’è un elemento che smentisce l’idea della private label come semplice sinonimo di basso prezzo. In media, un nuovo prodotto a marca commerciale viene venduto a un prezzo del 9% superiore rispetto al prodotto MDD medio già presente sullo scaffale. La marca del distributore sta quindi entrando anche nelle fasce più alte dell’offerta, cercando di competere non soltanto sul prezzo ma su qualità, innovazione e caratteristiche del prodotto. È un altro segnale della maturazione del mercato: il consumatore non cerca necessariamente il prodotto più economico, ma quello che ritiene abbia il miglior rapporto tra prezzo e valore.

Il prezzo pesa perché il potere d’acquisto è ancora fragile

Se il comportamento dei consumatori è cambiato, però, una parte della spiegazione va cercata nell’economia reale. Nel 2026 l’inflazione ha ripreso ad accelerare. A ottobre l’indice generale dei prezzi al consumo è aumentato del 5,5% su base annua, contro il 4,2% di settembre. Il cosiddetto carrello della spesa è passato dall’1,5% al 2,3%, mentre l’inflazione acquisita per il 2026 è salita al 3,4%.

Anche i dati sulle vendite al dettaglio mostrano una differenza significativa tra valore e quantità. A settembre le vendite alimentari sono aumentate dell’1,7% in valore, ma sono diminuite dello 0,1% in volume. Nei primi nove mesi dell’anno le vendite al dettaglio complessive sono cresciute dell’1,9% in valore contro appena lo 0,4% in volume. La lettura è semplice: la spesa continua a crescere in euro, ma molto meno nelle quantità acquistate. Non è la fotografia di un Paese che ha smesso di consumare; è quella di famiglie che devono attribuire un valore maggiore a ogni euro speso.

Il problema italiano resta quello dei salari

Ed è qui che il discorso sul carrello porta inevitabilmente al mercato del lavoro. Il tema non è soltanto quanto costano i prodotti, ma quanto reddito reale rimane a chi lavora. L’analisi del sito La Voce mostra che tra il 2019 e il 2025 le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti sono diminuite del 5,07%, mentre la produttività totale è arretrata dello 0,55%. Nell’industria la produttività è aumentata del 5,71%, a fronte di una diminuzione del 3,20% dei salari reali. Nei settori di commercio, trasporti, alberghi e ristorazione, invece, la produttività è scesa dell’1,30% e le retribuzioni reali del 6,13%.

Come rileva l’analisi, «non possiamo più spiegare tutto con la bassa produttività»: dopo lo shock inflazionistico, i salari reali sono diminuiti anche dove la produttività è rimasta stabile o è aumentata. Il risultato è che il consumatore italiano può anche avere un’occupazione e un reddito nominale in crescita, ma deve fare i conti con un potere d’acquisto che non si è ancora pienamente ricomposto dopo gli shock degli ultimi anni.

Il reddito cresce, ma la spesa corre più veloce

I dati più recenti dell’Istat confermano una situazione tutt’altro che drammatica, ma neppure priva di tensioni. Nel secondo trimestre del 2026 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell’1,7%. Nello stesso periodo il potere d’acquisto è diminuito dello 0,9% e la propensione al risparmio è scesa al 6,7%.

L’Istat prevede per l’intero 2026 una crescita dei consumi delle famiglie in termini reali dell’1%, in rallentamento rispetto all’1,2% del 2025. L’istituto indica fra i fattori di freno proprio l’aumento dei prezzi, mentre la dinamica delle retribuzioni nominali rimane positiva ma sostanzialmente stabile. È quindi comprensibile che una parte crescente delle famiglie presti maggiore attenzione al prezzo e al rapporto qualità-prezzo. Ma questo non significa che il consumatore abbia smesso di scegliere la qualità: significa che la qualità deve dimostrare di valere il suo prezzo.

E il fisco riduce il margine di scelta

A questo punto entra in gioco una variabile che troppo spesso resta fuori dalla discussione sui consumi: la pressione fiscale. Nel 2025 il prelievo complessivo è salito al 42,9% del Pil, in aumento di 0,7 punti rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno l’economia italiana è cresciuta in termini reali dello 0,6%.

Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale ha raggiunto addirittura il 43,5%, in aumento di mezzo punto sullo stesso periodo dell’anno precedente. Nello stesso trimestre il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9%. Non significa che ogni euro di tasse si trasformi automaticamente in un euro di consumi in meno. Ma significa che, in un’economia nella quale i salari reali faticano a recuperare terreno e i prezzi tornano a crescere rapidamente, il reddito netto disponibile diventa una variabile decisiva della capacità di scelta.

La concorrenza è la vera spesa intelligente

La trasformazione del carrello, allora, può essere letta anche in positivo. La crescita della MDD non rappresenta necessariamente la sconfitta della marca industriale. E la maggiore attenzione al prezzo non implica necessariamente una corsa verso il prodotto peggiore o più economico. Al contrario, la crescente concorrenza tra marche e private label costringe l’intera filiera a dimostrare il valore della propria offerta. Il consumatore può cambiare prodotto, cambiare canale, confrontare prezzi e scegliere in funzione delle proprie esigenze. È esattamente il meccanismo attraverso il quale il mercato trasferisce potere a chi compra.

La vera questione, semmai, è fare in modo che quel potere d’acquisto aumenti. Per riuscirci servono più produttività, salari reali più elevati e un prelievo fiscale meno pesante sul lavoro. Perché la «spesa intelligente» non dovrebbe essere la strategia necessaria per difendersi da redditi che crescono poco. Dovrebbe essere semplicemente la libertà di scegliere il prodotto che si ritiene migliore al prezzo che si considera giusto. E per rendere quella libertà più ampia, prima ancora di cambiare il carrello bisogna aumentare ciò che rimane nel portafoglio.

Enrico Foscarini, 21 novembre 2026

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