Energia: l’illusione dei price cap e la realtà delle tasse

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La convinzione che la regolazione pubblica possa piegare le dinamiche economiche a proprio piacimento si scontra una volta di più con la realtà dei fatti. Il settore italiano dell’energia si trova nuovamente al centro di un intreccio tra scadenze fiscali, tentativi di calmiere statale e una burocrazia che soffoca l’iniziativa privata. Invece di liberalizzare le filiere, stimolare la concorrenza tra fornitori e ridimensionare il peso fiscale, l’esecutivo continua ad affidarsi a soluzioni tampone e ingerenze dirigiste che finiscono unicamente per distorcere i segnali di prezzo fondamentali per consumatori e imprese.

Il prelievo fiscale non dà tregua

La fine dell’intervento sulle accise riporta a galla il reale macigno che grava sugli automobilisti e sulle imprese di trasporto: l’imposizione fiscale. Con la scadenza del provvedimento Mef-Mase del 28 ottobre, la pressione del fisco sui carburanti è tornata ad aumentare senza proroghe in Gazzetta Ufficiale. A partire da ieri le accise salgono, “compresa l’Iva, di 4,88 centesimi di euro al litro, pari ad una spesa aggiuntiva da 2,44 euro su un pieno da 50 litri, ma lo stop allo sconto arriva in un momento in cui le quotazioni petrolifere stanno registrando un deprezzamento”.

L’andamento del greggio grezzo offre la risposta migliore alle logiche dei sussidi di Stato: è il libero mercato internazionale, attraverso la riduzione delle quotazioni, a creare i presupposti per un effettivo ridimensionamento dei costi alla pompa. Mentre le rilevazioni del Mimit posizionano il costo medio self-service a 2,001 euro al litro per la benzina e 2,224 euro per il gasolio, la vera svolta non risiede nella gestione governativa delle tasse, ma nell’apertura a dinamiche concorrenziali capaci di trasferire rapidamente i ribassi della materia prima ai consumatori finali.

Il miraggio del price cap

L’inclinazione a voler amministrare i prezzi per via politica emerge in modo chiaro nel Decreto Bollette bis, che punta a intervenire sulle tariffe elettriche introducendo una soglia massima al valore della materia prima. La misura andrà in Consiglio dei ministri oggi, senza modifiche sostanziali, guidata dall’idea di poter fissare una barriera artificiale a 58,9 euro al megawattora.

Tuttavia, l’illusione del price cap rivela subito i suoi limiti contabili ed economici: la differenza tra il calmiere e il prezzo di mercato del gas verrebbe comunque rimborsata ai produttori attraverso un onere caricato sulle bollette dei consumatori. Si tratta del classico meccanismo di redistribuzione burocratica che sposta i costi da una voce all’altra del bilancio, senza eliminare le inefficienze strutturali del sistema. Sebbene Confcommercio stimi un potenziale sollievo per le attività d’impresa, soggetti analitici del settore come il think tank Ecco delineano un quadro ben diverso, riducendo l’impatto reale a un risparmio irrisorio stimato di appena 1,4 euro al mese.

La via della vera liberalizzazione

L’ennesima battuta d’arresto nella gestione dei decreti evidenzia l’incapacità dell’apparato pubblico di muoversi con efficienza. L’approvazione del provvedimento è stata bloccata dai rilievi tecnici della Ragioneria dello Stato sull’articolo 9, norma che intendeva destinare i proventi della vendita del gas stoccato nel 2022 alla riduzione delle bollette nel 2027 per le aziende energivore. Questo disallineamento contabile, scaturito da una visione di programmazione statale su orizzonti pluriennali, dimostra ancora una volta come l’interventismo generi ritardi e complicazioni operative.

Per garantire sicurezza energetica, prezzi accessibili e crescita economica sostenibile non servono tetti artificiali o complesse compensazioni guidate da Arera. L’unica strada lungimirante risiede nel taglio strutturale delle aliquote che gravano su produzione e consumi, accompagnato da un deciso smantellamento delle barriere burocratiche per favorire l’ingresso di nuovi operatori e la libera negoziazione di mercato.

Enrico Foscarini, 9 novembre 2026

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