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In merito alla tormentata vicenda della cosiddetta Famiglia nel bosco, l’avvocato della coppia anglo-australiana, l’ex senatore leghista Simone Pillon ha divulgato una notizia esplosiva: sembra che Veruska D’Angelo, l’assistente sociale che si è occupata sin dall’inizio di questa oscura vicenda sia stata sospesa per 70 giorni dal Consiglio di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Abruzzo.

“Apprendiamo – scrive in una nota il legale, riportata da AdnKronos – che una delle assistenti sociali che seguono il caso della cosiddetta ‘famiglia del bosco’ di Palmoli (Chieti), sarebbe stata sanzionata dal Consiglio di disciplina con 70 giorni di sospensione per le numerose violazioni del codice deontologico perpetrate nel caso Trevallion -Birmingham. Sarebbe stato riconosciuto che le sue condotte avrebbero causato “grave nocumento’. Ciò conferma nel peggiore dei modi – prosegue Pillon – quanto sostenuto dalla presente difesa e dalle precedenti, e cioè che le informazioni trasmesse al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila non siano state sempre oggettive, e che la narrazione di una famiglia non adeguata sia più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi. Tale narrazione purtroppo prosegue ancor oggi in alcune relazioni”.

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In conclusione, l’avvocato – lanciando una sorta di assist a chi ha il potere di ricongiungere la disgraziata famiglia – “auspica che l’intervenuta sanzione dell’Ordine degli assistenti sociali consigli una maggior apertura degli operatori nei riguardi della famiglia, posta fino ad oggi sul banco degli imputati, ponga finalmente sotto una luce diversa la vicenda e consigli la decisione di un immediato rientro dei bambini. Per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi. Ora tocca al Tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini nella loro famiglia”.

Diversa ovviamente la posizione dell’avvocato della D’Angelo, secondo cui stiamo parlando di “tre rilievi disciplinari che non scalfiscono la legittimità e la correttezza dell’intervento sul caso. Due di essi hanno natura puramente marginale e formale”. Per la precisione, spiega il legale, si parla di irregolarità nell’apposizione della firma su alcune relazioni, di una mancata azione contro un giornalista e infine il terzo addebito, l’unico “realmente riferibile al rapporto con la famiglia”. “Secondo il collegio – spiega l’avvocato – pur avendo la D’Angelo operato in piena correttezza e in totale assenza di condotte discriminatorie, ella avrebbe dovuto chiedere al proprio datore di lavoro di essere sollevata dall’incarico a fronte della frattura del rapporto fiduciario e della contrarietà ampiamente divulgata dalla famiglia attraverso i mezzi di informazione”.

In tal senso io credo che, dopo oltre un anno di lontananza dalla famiglia, in molti vorremmo che gli auspici di Pillon si concretizzassero al più presto, facendo tornare i tre pargoli a casa, così da poter trascorrere il Natale insieme ai loro amorevoli genitori. Tuttavia, in merito ai giudici che dovranno prendere la fatidica decisione, mi sento di esprimere con una domanda la stessa perplessità che ha sostenuto il grande Vittorio Feltri in merito alla revisione della condanna di Alberto Stasi: l’attuale magistratura è attrezzata per arrivare ad ammettere di aver preso una colossale cantonata? Personalmente nutro ancora molti dubbi.

Claudio Romiti, 28 novembre 2026

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