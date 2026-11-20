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L’avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, alias Gerry la Rana, interrogato come testimone dei magistrati di Pavia, in ordine alla presunta corruzione/induzione indebita che si sarebbe realizzata nell’indagine del 2016/2017, ha sganciato quanto meno una bombetta. Dopo essere uscito dalla lunga audizione l’avvocato sognatore ha dichiarato candidamente ai giornalisti di aver ricevuto la famosa relazione difensiva Skp – relazione difensiva all’epoca secretata e che conteva, in particolare, la consulenza Linarello sul Dna oggi attribuito alla linea paterna di Sempio. – niente meno che dallo studio di Gian Luigi Tizzoni, ovvero lo storico avvocato della parte civile.

A tale proposito, intervenendo a Ore 14 sera, condotto su Rai2 da Salvo Sottile, l’onorevole Simonetta Matone, autorevole ex magistrato di grande esperienza, ha così laconicamente commentato: “se fosse così sarebbe gravissimo”. Anche l’ottima Rita Cavallaro, che si occupa sulle pagine del Giornale del caso più mediatico della storia italiana, si è così espressa: “Io non voglio pensare che colui che difende la famiglia della vittima abbia potuto passare a un indagato per l’omicidio della figlia dei Poggi documenti – coperti dal segreto istruttorio ndr – che hanno aiutato in quel momento Andrea Sempio.

Ricordo, inoltre, che lo stesso Lovati per oltre un anno ha sostenuto di essere venuto in possesso di queste carte, in particolare la citata consulenza Linarello, grazie alla benevolenza di Giangavino Sulas, celebre giornalista di cronaca nera scomparso nel 2021.

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A questo, immaginando che un testimone che rilascia falsa dichiarazione al pubblico ministero rischia una pesante condanna, se ciò che quel simpatico buontempone di Lovati ha svelato ai cronisti è vero, emergerebbe un’altra e molto inquietante anomalia di questa sempre più intricata vicenda giudiziaria.

Una vicenda che ha visto una giovane vita stroncata barbaramente e per la quale un sempre più probabile innocente risulta ancora colpevole per la nostra infallibile giustizia.

Claudio Romiti

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