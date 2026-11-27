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Nell’ultima puntata di Verità Nascoste, condotto su Rete4 da Milo Infante, si è a lungo discusso in merito all’ennesima e imbarazzante posizione di un carabiniere sul caso di Garlasco. Si tratta del maggiore in pensione Maurizio Pappalardo. Per la cronaca l’ufficiale è già stato condannato in primo grado a 5 anni e 8 mesi, nell’ambito dell’indagine Clean2, per corruzione e stalking. Tuttavia è un altro l’ elemento che pone la figura di Pappalardo in rilievo nel caso Garlasco, in relazione all’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta del 2016/17. In particolare, nel telefono dell’ex ufficiale sono state trovate tre fotografie contenenti parti delle cosiddette “carte” — documenti del primo fascicolo aperto a carico dell’attuale indagato. Tali immagini, a parere degli inquirenti, sarebbero state scattate il giorno precedente alla sua visita in Procura a Pavia, avvenuta il 24 dicembre 2016 mentre era fuori servizio.

Per questo motivo i carabinieri scrivono che Pappalardo potrebbe rientrare “nel novero dei soggetti” che avrebbero consentito in modo illecito ad Andrea Sempio di entrare in possesso di atti che, all’epoca, gli erano preclusi. Ma non basta, nel corso del dibattito televisivo è stata mandata in onda una breve intervista che lo stesso Pappalardo ha rilasciato ad una inviata del programma. Quest’ultimo alle motivazioni di un comportamento che poco ha a che fare con il rispetto della legalità, al pari di altri suoi colleghi della prima indagine, si è trincerato il comodo schermo di un vuoto di memoria.

Tant’è che sentito il 2 febbraio 2026 come persona informata dei fatti nel procedimento bresciano su Venditti, egli ha risposto ai magistrati con un lungo elenco di “non ricordo”. Alla domanda sulle foto nel suo cellulare ha dichiarato: “Non so chi sia l’indagato. Prendo atto ora di queste immagini.” Ciò significa che Pappalardo sarebbe entrato abusivamente nell’ufficio del Procuratore aggiunto con la stessa nonchalance di chi va in bar a prendere un caffè.

Ora io, da cittadino che ha sempre riposto grande fiducia nell’Arma dei carabinieri, la cosiddetta “Benemerita”, prendo atto che per anni intorno al caso di Garlasco troppe anomalie, tra cui una smemoratezza evidentemente contagiosa, hanno contraddistinto il comportamento di alcuni suoi appartenenti. Parliamo di carabinieri del Ris di Parma che effettuano test genetici favorevoli ad Alberto Stasi, ma li tengono nel cassetto per ben 18 anni. Parliamo di altri colleghi che si definiscono somari nel campo delle intercettazioni, le cui trascrizioni, sicuramente per incapacità, non riportano gli elementi più sospetti ai danni dell’indagato, in questo caso Andrea Sempio. Parliamo di un carabiniere graduato che, a sette anni dall’efferato omicidio, ricorda di aver notato due graffi di circa 10 centimetri sulle braccia di Alberto Stasi, non li fotografa, per poi durante l’Appello bis ripensarci e dichiarare che probabilmente erano solo rossori.

Parliamo di quei militari, che il generale Garofano scusò in qualche modo sostenendo che avessero conseguito solo la terza media , che fecero il capolavoro di cancellare l’alibi informatico di Stasi – alibi poi recuperato grazie ai periti del Giudice Vitelli -, arrivando persino a svuotare il cestino del computer. A questo punto ci fermiamo qui, sebbene l’elenco sarebbe ancora lungo. Ma mi sembra evidente che in quella triste vicenda, la quale si trascina oramai da quasi vent’anni, un buon numero di appartenenti alla gloriosa Arma dei Carabinieri non pare che abbiamo contribuito ad accrescerne l’indiscusso prestigio. Direi proprio di no.

Claudio Romiti, 26 novembre 2026

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