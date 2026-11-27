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Il computer di Alberto Stasi sarebbe uscito dalla caserma dei carabinieri di Garlasco per essere portato in un’abitazione privata. E questo sarebbe accaduto quando il fidanzato di Chiara Poggi non era ancora iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio. È l’ultima indiscrezione sul delitto di via Pascoli lanciata da “Ore 14 Sera”, la trasmissione di Rai 2 condotta da Salvo Sottile, nel corso della quale sono state ricostruite una serie di anomalie nella gestione del portatile. Accessi non verbalizzati, materiale copiato, file cancellati e operazioni informatiche sulle quali, a distanza di diciannove anni, restano diversi interrogativi. Circostanze che – se confermate nella loro interezza – solleverebbero ulteriori dubbi sulla gestione delle indagini del 2007.

A ricostruire i movimenti del computer è stato l’inviato Fulvio Benelli, con il contributo dell’ingegnere Roberto Porta, che insieme al collega Occhetti aveva già lavorato all’analisi del dispositivo nell’ambito del processo di primo grado. “L’unico posto certo in cui il computer è transitato è la caserma di Garlasco, dove Alberto Stasi lo consegna spontaneamente”, ha spiegato il giornalista. Il portatile sarebbe dovuto arrivare al comando di Vigevano il 14 agosto, ma nella notte di Ferragosto, tra le 00.07 e le 00.49, risulta una serie di accessi, accompagnati anche dalla copia di materiale: “La cosa sorprendente è che di quell’attività non viene redatto alcun verbale, è quindi naturale chiedersi dove fosse e nelle mani di chi era quel PC”.

La ricostruzione delle attività informatiche restituisce un quadro articolato. Il computer risulta acceso già alle 8.08 del 14 agosto, mentre dieci minuti più tardi qualcuno salva e chiude il file della tesi di laurea di Stasi. Ulteriori accessi vengono registrati il giorno successivo, senza che di quelle operazioni vi sia traccia nei verbali. Lo stesso vale per il 20, il 21 e il 22 agosto, quando il contenuto del portatile viene copiato su un disco dei carabinieri. Al contrario, nel verbale si fa riferimento a un’attività di consultazione da parte del capitano Cassese il 17 agosto, giornata per la quale non risulterebbero operazioni sul dispositivo.

Particolare attenzione è stata riservata a quanto accaduto il 29 agosto, prima della consegna del computer al Ris: qualcuno avrebbe svuotato il cestino. Un’operazione giudicata particolarmente grave dai periti Porta e Occhetti, dal momento che richiedeva una conferma da parte dell’utente. Non è stato tuttavia possibile stabilire chi stesse materialmente utilizzando il dispositivo: “Se l’uso del computer si fosse prolungato nel tempo, magari per qualche mese, c’era il rischio che Stasi non avesse più la possibilità di provare l’alibi. Una verifica dettagliata sugli accessi dal 14 in poi non è mai stata fatta”, ha evidenziato Porta.

Anche il pm dell’epoca, Rosa Muscio, aveva sollevato interrogativi sulla mancata presenza di alcuni filmati e fotografie sul portatile e sull’hard disk. Interpellato sulla vicenda, il brigadiere Pennini, che all’epoca si era occupato delle indagini, ha dichiarato di non sapere chi avesse utilizzato il dispositivo: “Non so chi abbia toccato il computer, è stato consegnato il giorno dopo da Stasi, non so se sia stato portato a Pavia o a Vigevano”. “Noi pensiamo che quel computer sia stato portato a casa, lo si può vedere dai metadati”, le parole di Sottile: “Potrebbe essere stato portato in un edificio diverso dalla caserma dei Carabinieri di Garlasco, lì potrebbe essere successo di tutto, qualcuno potrebbe avere tolto alcune cose o averne inserite altre”.

Una ricostruzione sulla quale ha espresso tutta la sua incredulità Antonio De Rensis, avvocato di Stasi. “Se il computer fosse uscito dalla caserma sarebbe inconcepibile. Qualora fosse accaduto nessuno parli di errore”, ha scandito il legale. Sottile si è spinto oltre, sostenendo che la redazione sarebbe a conoscenza anche dell’identità della persona che avrebbe portato all’esterno il portatile: “Noi sappiamo dell’uscita del computer e chi lo abbia fatto uscire, ma non siamo ancora in grado di dirvi il nome”. Secondo il giornalista, anche il procuratore di Pavia Fabio Napoleone starebbe svolgendo accertamenti in una direzione precisa.

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La questione del computer riveste un’importanza tutt’altro che marginale nella vicenda processuale. Nel dicembre del 2007 gli esperti del Ris avevano depositato una relazione secondo la quale l’attività informatica di Stasi la mattina del delitto sarebbe durata appena 41 minuti, dalle 9.36 alle 10.17. Un duro colpo alla versione del fidanzato di Chiara Poggi, che aveva raccontato di aver trascorso parte della mattinata lavorando alla tesi di laurea.

Gli approfondimenti effettuati successivamente da Porta e Occhetti avevano però consentito di individuare ulteriori tracce informatiche, tra cui due attivazioni del dizionario dei sinonimi e dei contrari, alle 11.37 e alle 11.58. Operazioni che, secondo Porta, presupponevano l’intervento dell’utente e che non erano state adeguatamente valorizzate nella prima analisi. “Sono errori di valutazione, non ci siamo mai spiegati perché non abbiano rivelato dei dati sui file temporanei”, ha spiegato l’ingegnere, ricordando di aver contattato anche la società produttrice del programma per verificare se l’operazione potesse essere eseguita automaticamente dal computer.

Massimo Balsamo, 27 novembre 2026

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