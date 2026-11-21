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In questi giorni è impossibile accendere la televisione, aprire un giornale o scorrere i social senza imbattersi nel clamore mediatico per l’uscita dell’ultimo videogame, Grand Theft Auto VI, raccontato e celebrato alla stregua di un evento epocale tra record di incassi e persone che prendono persino giorni di ferie pur di chiudersi in casa davanti a uno schermo per giocare. Osservando questo fenomeno, non riesco non provare amarezza e a capacitarmi del drammatico sprofondamento culturale a cui stiamo assistendo: passatempi nati originariamente per un pubblico adolescenziale oggi catturano in modo trasversale anche adulti e persone avanti con gli anni smarrendo il confine tra semplice intrattenimento commerciale e vera cultura.

A preoccuparmi sono anche i contenuti stessi, poiché trovo decisamente diseducativo elevare a mito collettivo un mondo virtuale ambientato in una città immaginaria tra furti, malavita e atti delinquenziali, dove l’illegalità diventa la regola del divertimento. E poi a scoppio ritardato ci sarà anche qualche strizzacervelli che farà notare che crea emulazione? È una sensazione di estraneità che mi accompagna da sempre, dato che nemmeno quando ero più giovane i videogames non mi hanno mai attratto particolarmente: vedevo tanti trascorrere ore e ore ipnotizzati davanti a un monitor incapace di capire cosa ci trovassero di tanto coinvolgente o come potessero delegare ad una macchina il compito di stimolarli.

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Oggi, vedendo questo meccanismo normalizzato ad ogni età e trasformato in notizia da prima pagina, mi resta solo una punta di amarezza! Io ripenso a quei pomeriggi della mia giovinezza e mi consolo al pensiero che, mentre loro restavano intrappolati tra le regole preimpostate di uno schermo, io ero libero di volare alto con la fantasia, perdendomi tra le pagine di un buon libro.

Vincenzo Mangione, 21 novembre 2026

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