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E so’ ragazzi, se devono da sfogà. Da svagà. Anche se sono onorevoli e senatori. So’ ragazzi, lasciali fa’, chesennò je pigja er disaggio. E loro giocano e noi, avendo già trattato di recente dell’immaturità della politica, non ci torneremo qui ridondantemente; piuttosto è interessante, perfino sintomatico l’aneddoto della segretaria piddina Lella che, essendo segretaria, ragazza, sardina, risulta anche lei democraticamente “contagiata dalla ‘febbre GTA VI’: si scomoda perfino ADS Kronos a farcelo sapere: “Dopo 13 anni di attesa, arriva il videogioco che segna un nuovo capitolo nella saga di Grand Theft Auto. Il 19 novembre è una data da cerchiare in rosso per gli appassionati”.

Tra questi, a quanto pare, anche la segretaria del Pd. Schlein, come mostra la storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, come tantissimi giocatori ha atteso che il videogame fosse disponibile online per acquistarlo e giocare. “Pronte”, il messaggio che campeggia nella storia: postazione preparata in compagnia del cane e sullo schermo il conto alla rovescia. L’uscita di GTA diventa un assist per il Pd che pubblica un post per evidenziare le proprie proposte.

“Trucchi di GTA VI che la destra non vuole che tu sappia”, è il post che compare anche sul profilo di Schlein. Si parla di sanità, lavoro, energia, trasporti. “Su GTA sono trucchi, nella realtà l’anno prossimo li sblocchi con il voto”. Lella, rincara “il Foglio”, “ha fatto sfoggio della sua conoscenza dei videogame in altri commenti sullo stesso post. A un utente che annunciava di volerla votare dopo la sua battuta, la segretaria ha risposto: “E pensa che non ti ho ancora mostrato la mia collezione di Ezio Auditore”. Il riferimento, stavolta, è al nobile (e assassino) fiorentino della saga Assassin’s Creed”.

Altolà, fermi tutti prima di tracciare facili morali: sono queste le cose che contano, e lo diciamo convinti, zero ironia, sono queste o almeno anche queste, perché tracciano i nuovi orizzonti della politica e della tecnica e ne va preso atto. Quantum mutata ab illa, la Nilde Jotti, per dire le donne comuniste d’antan, dure, serie, severe, la Teresa Noce coi suoi dentoni e il suo isolamento post partigiano, tutte le altre del politburo avvolte in una polvere degna e sdegnosa, concrete, perennemente impegnate, concentrate sulle masse proletarie da salvare dalle grinfie del capitalismo tecnologico (che all’epoca era risibile rispetto alle sirene d’oggidì), salvarle con la sacra memoria resistenziale, l’abbiamo dato la vita per garantirvi un futuro democratico” e possibilmente socialista, l’autodefinizione della superiorità morale, l’austerità dei costumi, Berlinguer che si opponeva con tutta la sua testa sarda, di nobile sassarese, alla tivù a colori che distoglieva il proletariato dalla coscienza di classe: ed erano già i mezzi anni Settanta del compromesso storico, della robotica che metteva fuori gioco il terrorismo brigatista che puntava a reinvolvere il Paese verso schemi leninisti, quinquennali.

Fuori tempo il PCI allora, perfettamente nel suo tempo il PD di oggi e la sua segretaria sbarazzina. Fors’anche troppo, come vedremo fra un attimo. Prosegue la cronaca del Foglio: “CJ infatti ha dovuto lasciare Los Santos per qualche tempo. Poi però è tornato e ci ricordiamo come è andata. ;)”, gli ha risposto [Elly]. Per chiunque non sia un appassionato gamer, la segretaria dem allude a Carl “CJ” Johnson, personaggio che nel videogioco si allontana dalla sua città, per poi farci ritorno e vendicarsi di Big Smoke, che lo aveva tradito. Una frecciata di Schlein indirizzata a Renzi, che pur nell’ironia può suonare come: sappiamo bene chi vince fra noi due”.

Una conoscenza entusiasmante, che suscita qualche perplessità: ma se sono così dipendenti da social, realtà virtuali e games, dove lo trovano questi nostri rappresentanti, si fa per dire, il tempo di lavorare? Facile: inserendo il tempo del lavoro in quello dello svago. Schlein posta su Instagram storie di giochi, di lei che fa i videogiochi mentre alla Camera, di cui ella è esponente, si tiene una seduta antelucana ove si discute di normative sulle istruttore ambientali e crisi climatica: che facciamo, la mettiamo in croce? Ma no, una tantum siamo con lei, che due maroni, i cambiamenti climatici per giunta in the wee wee hours (Chuck Berry, sempre sia lodato), solidarietà alla segretaria che tradisce un guizzo di umanità buttandosi nottetempo su attività ludiche benché adolescenziali.

Ma poi adolescenziali quanto, se a questi passatempi indulgono tutti i parlamentari, con trasversale convinzione? Allora la si può vedere con l’immaturità incipiente della politica, ma anche, con occhi più maliziosi, come una (efficace) tattica per conquistare fasce elettorali più giovani, insomma svecchiarsi anche su un piano empatico, di complicità generazionale.

Probabilmente sono in ballo tutte queste dimensioni: il ricorso agli scenari digitali, a Grand Theft Auto et similia diventa un codice, un modo per comunicare, polemizzare, scambiarsi messaggi; si rivela anche una discriminante anagrafica, nel senso che, fateci caso, Lella che gioca a Gta6 è plausibile, credibile, lo sarebbe anche Giorgia Meloni, seppur meno disinvolta: se invece si azzarda uno come Conte, che pure non è un dinosauro della politica, azzimato com’è ci fa subito la figura del boomer, cioè del patetico fuori tempo massimo: più che boomer, un boomerang d’immagine.

Piaccia non piaccia, oggi la politica si costruisce anche così, se non anzitutto così. Che non significa si riduca a questo, il gioco dei poteri, degli affari conseguenti, delle smanie di comando, almeno quello resta intatto. Ma la cornice è sideralmente diversa. Con una conseguenza forse anche più maliziosa: se il Messaggero, che è il Messaggero, una testata nazionale, titola senza scrupoli “Gta 6 è uscito, l’Italia si ferma per il videogame: il caso delle assenze al lavoro e il boom di acquisti. Ci gioca pure Elly Schlein”, questo cosa è: notizia (nella notizia: a trascurare i doveri per i piaceri tecnoludici a quanto pare sono i politici di primo livello come i nessuno qualunque), pubblicità al gioco, pubblicità alla segretaria, tutte queste cose insieme, oppure che altro ancora?

Max Del Papa, 19 novembre 2026

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