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Dopo 13 anni di attesa, oggi arriva finalmente Grand Theft Auto VI, il titolo di Rockstar Games che ha trasformato una normale uscita videoludica in un evento economico globale. E il conto è già impressionante: secondo le stime disponibili alla vigilia del lancio, i preordini avevano sfiorato 1,7 miliardi di dollari, mentre il monitoraggio di Sensor Tower indicava circa 17,1 milioni di copie vendute già prima del debutto ufficiale. Oppenheimer stima inoltre circa 1,85 miliardi di dollari di ricavi lordi nei primi tre giorni, contro il miliardo incassato da GTA V nel medesimo periodo.

Il confronto con il predecessore rende ancora meglio l’ordine di grandezza. GTA V ha superato i 230 milioni di copie vendute e ha generato un miliardo di dollari nei primi tre giorni. La saga nel suo complesso ha ormai oltrepassato i 470 milioni di copie. GTA VI parte dunque da una base commerciale che pochissimi prodotti dell’industria dell’intrattenimento possono vantare.

Il vero affare non è soltanto la copia

Il prezzo del gioco è però soltanto il primo livello di un modello economico molto più ampio. La stessa Take-Two, proprietaria di Rockstar Games, nel bilancio dell’ultimo esercizio ha registrato 5,2 miliardi di dollari di ricavi da recurrent consumer spending, cioè valuta virtuale, contenuti aggiuntivi, acquisti in-game e pubblicità interna: il 78,1% dei ricavi complessivi. Nel medesimo esercizio i ricavi riconducibili alla vendita dei giochi completi sono stati 1,46 miliardi.

Ma attenzione a non attribuire automaticamente quei 5,2 miliardi a GTA VI. Sono ricavi dell’intero gruppo e derivano soprattutto dai giochi già esistenti, tra cui GTA Online, NBA 2K e i titoli mobile di Zynga. Per il lancio odierno Take-Two ha chiarito che la componente di spesa ricorrente non è prevista nella campagna single player. La grande scommessa commerciale è quindi quella che verrà dopo: la nuova versione di GTA Online, sulla quale Rockstar non ha ancora fornito tutti i dettagli.

È qui che potrebbe essere nascosto il vero moltiplicatore. Una copia venduta una volta genera un ricavo; un giocatore che resta dentro un ecosistema online per anni può generare acquisti ripetuti di contenuti, valuta virtuale e servizi. Non è un dettaglio: nella gestione di Take-Two la spesa ricorrente rappresenta ormai una parte strutturale del modello di business.

Il secondo mercato: il merchandising

Attorno al gioco si è sviluppato poi un mercato parallelo fatto di merchandising, edizioni fisiche, vinili, collaborazioni commerciali e licenze. Take-Two include infatti nel proprio concetto di Net Bookings anche licensing, merchandise, pubblicità in-game e altri prodotti collegati.

Il caso più evidente è Miami. La vera città ha deciso di cavalcare il fenomeno: Miami-Dade County ha chiuso un accordo da 3,9 milioni di dollari con Rockstar per una campagna che comprende anche l’enorme scritta «Welcome to Vice City» sul Kaseya Center, mentre Miami e Miami Beach hanno costruito proprie iniziative promozionali. Il Miami Heat ha persino trasformato una partita in un evento Vice City e le maglie speciali sono andate esaurite in circa 90 minuti.

Il paradosso è interessante: un prodotto immateriale sta generando ricavi anche vendendo l’immaginario del luogo reale che lo ha ispirato. Vice City è finzione, ma l’economia che produce è perfettamente reale.

La musica entra nella macchina di GTA

Ed è qui che il modello Rockstar diventa ancora più interessante. GTA VI è anche un enorme prodotto musicale. Rockstar ha costruito un album ufficiale, realizzato in partnership con Atlantic Records, con 34 brani originali di artisti come Travis Scott, PinkPantheress, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, Yung Lean e Keith Richards. L’album esce contemporaneamente al gioco in streaming, CD e vinile.

A questo si aggiungono le radio interne al gioco, che rappresentano da sempre uno degli elementi distintivi della serie. La colonna sonora non è dunque un semplice accompagnamento: è parte della costruzione commerciale e culturale di Vice City. Il gioco diventa una piattaforma di scoperta musicale, capace di portare una canzone davanti a un pubblico potenzialmente di decine di milioni di persone.

La formula non è nuova. Vice City, il capitolo del 2002 ambientato nella Miami degli anni Ottanta, costruì una parte enorme del proprio fascino attraverso le radio e le hit dell’epoca, proprio mentre l’immaginario di Miami era stato già plasmato da «Miami Vice» e da film come «Scarface». GTA VI aggiorna quel meccanismo alla Florida contemporanea, con reggaeton, hip-hop, country, afrobeats e altri generi.

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Quanto guadagnano le major?

Qui bisogna evitare una delle tentazioni più facili: non esiste un tariffario pubblico delle royalties di GTA VI. Rockstar e Take-Two non hanno divulgato i contratti con le case discografiche né le percentuali riconosciute per ogni brano.

La struttura, però, è quella classica dell’industria musicale: per utilizzare una registrazione bisogna normalmente ottenere i diritti sul master e quelli sulla composizione, che possono essere controllati da soggetti diversi. La somma pagata da Rockstar può quindi finire, secondo gli accordi, a etichette, editori, autori e artisti.

Una stima pubblicata da Digital Music News indica per i brani concessi in licenza a Rockstar un ordine di grandezza compreso fra 5mila e 30mila dollari per traccia, a seconda della notorietà. Ma non è una tariffa ufficiale di GTA VI e soprattutto non equivale a una royalty percentuale riconosciuta automaticamente a ogni artista.

Il business musicale, insomma, è più grande del semplice assegno per inserire una canzone. Ci sono streaming, vendite fisiche, esposizione degli artisti, nuovi ascoltatori e valore promozionale. E il fatto che Atlantic abbia costruito un album ufficiale con 34 brani dimostra che per l’industria discografica GTA VI è diventato a sua volta un canale distributivo.

La follia delle ferie per giocare

Ma il fenomeno più curioso riguarda il lavoro. Negli Stati Uniti l’11% dei lavoratori intervistati ha dichiarato di voler prendere ferie o modificare l’orario di lavoro per l’uscita di GTA VI; tra la Gen Z la quota sale al 22%. I dati di BambooHR mostrano inoltre che le richieste di ferie per oggi sono circa il 13% superiori rispetto a giornate comparabili degli anni precedenti.

È facile riderci sopra, ma il fenomeno racconta qualcosa di più serio sulla capacità dell’industria dell’intrattenimento di catturare tempo e attenzione. Per alcune persone GTA VI non è un passatempo di due ore dopo cena: diventa un appuntamento attorno al quale organizzare il calendario.

E le aziende hanno capito perfettamente la dinamica. Logitech ha introdotto per i propri circa 7.000 dipendenti il «Logi Game Day», una giornata retribuita da utilizzare per giocare. La motivazione ufficiale? «Play is not the opposite of work», ha spiegato la chief people officer Elaine Laird, sostenendo che l’iniziativa riconosce anche i benefici cognitivi e professionali del gaming.

Perfino l’esercito americano entra in Vice City

Il caso più surreale arriva però dagli Stati Uniti. Una brigata dell’U.S. Army a Fort Stewart, in Georgia, ha offerto un pass di quattro giorni ai militari che si fossero arruolati nuovamente entro il periodo previsto dall’iniziativa. Il congedo era collegato proprio alla finestra di uscita di GTA VI. «L’idea era quella di avere un programma di incentivi unico, collegato a ciò che interessa ai soldati», ha spiegato il tenente colonnello Angel Tomko.

La cosa interessante non è tanto la battuta sul soldato che viene mandato in ferie per giocare a GTA. È il fatto che il gaming sia diventato uno strumento di employer branding e perfino di reclutamento.

Pocketpair, lo studio di Palworld, ha concesso ai dipendenti cinque giorni di assenza scherzosamente definiti una «urgent five-day business trip in Vice City». Altre aziende hanno annunciato giornate di chiusura o ferie speciali dopo aver registrato un’ondata di richieste.

Quando il tempo libero diventa parte del salario

La lettura liberista del fenomeno è forse meno moralistica di quella tradizionale. Se un’impresa decide di concedere una giornata libera perché considera più conveniente attrarre e trattenere lavoratori attraverso un benefit desiderato, non c’è nulla di particolarmente scandaloso: è il mercato del lavoro che scopre un’altra forma di remunerazione. Tra l’altro anche più conveniente perché una giornata di ferie che il dipendente deve godere è una passività di bilancio.

GTA VI mostra così qualcosa che va ben oltre il videogioco. Il prodotto non vende soltanto un’esperienza: vende tempo, musica, appartenenza, status, merchandising e perfino un pezzo di identità professionale. E mentre milioni di persone si preparano a entrare a Vice City, aziende, etichette musicali, piattaforme digitali e persino istituzioni militari stanno cercando di monetizzare, promuovere o sfruttare la stessa gigantesca attenzione.

Enrico Foscarini, 19 novembre 2026

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