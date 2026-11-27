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Mentre in ogni dove impazza il dibattito sull’Albero del Dono di Milano, con il suo carico di simboli, definizioni e interpretazioni, a Brescia il messaggio arriva in modo decisamente più diretto. All’angolo tra corso Palestro e corso Zanardelli, proprio dove, da sempre, a dicembre troneggiava un gigantesco albero di Natale tradizionale, è comparsa una monumentale pila di pacchi regalo illuminati che non lascia spazio a equivoci.

Del resto i sindaci delle due città, Sala e Castelletti, parlano la stessa lingua, chissà se si sono accordati prima. Sotto la Madonnina si discute sul nome di un albero che vorremmo fosse semplicemente “di Natale”. Sotto il Cidneo si fa la scenografia. A Brescia, del resto la resa alle sensibilità islamiche e al credo inclusivo è ormai rodata da tempo, non serve nemmeno discutere, il simbolo si abolisce e si lascia un allestimento senza nome.

Teresa Casamichela, 27 novembre 2026

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