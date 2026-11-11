La Cina fa il pieno di grano e manda in tilt la narrativa della catastrofe climatica

Quest’autunno la Cina ha celebrato la festa del raccolto sullo sfondo di una produzione record di cereali estivi superiore a 150 milioni di tonnellate, anche se questo importante traguardo ha ricevuto scarsa attenzione dai media. Un raccolto di dimensioni senza precedenti da parte del più grande produttore mondiale di cereali non si adatta alla narrazione di un pianeta in declino. Coloro che promuovono l’idea di una crisi climatica imminente hanno investito per decenni in una storia fatta di campi inariditi e milioni di persone affamate. Una nazione agricola che celebra l’abbondanza rappresenterebbe quindi un elemento scomodo.

Con oltre un quinto delle coltivazioni autunnali già raccolto, il ministro dell’Agricoltura Zhang Zhu ha dichiarato che il Paese è sulla buona strada per ottenere un altro raccolto eccezionale nell’intero anno. Nel 2025 la produzione annuale di cereali ha superato i 700 milioni di tonnellate per il secondo anno consecutivo, fornendo a ogni cittadino cinese oltre 500 kg di cereali, ben al di sopra della soglia considerata necessaria per la sicurezza alimentare.

La spiegazione scientifica di questi risultati non è misteriosa. L’anidride carbonica (CO₂) è la materia prima della fotosintesi. Frumento e riso, colture fondamentali in Cina, beneficiano di concentrazioni più elevate di CO₂. La NASA ha riportato che fino alla metà delle aree coperte di vegetazione del pianeta ha mostrato un significativo aumento del verde nell’arco di 35 anni e che circa il 70% di tale fenomeno sarebbe attribuibile all’aumento della CO₂ atmosferica che agisce come fertilizzante per le piante. Un’altra analisi della NASA indica che Cina e India dominano questo processo di “global greening”.

Anche il riscaldamento climatico avrebbe contribuito. Stagioni prive di gelo più lunghe nel nord-est della Cina hanno consentito l’espansione delle coltivazioni di riso e mais nella provincia di Heilongjiang, la più importante produttrice di cereali del Paese. Se il raccolto fosse diminuito anche solo di pochi punti percentuali, numerosi articoli avrebbero attribuito la colpa a un presunto “collasso climatico”. Le notizie positive ricevono invece scarso risalto.

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L’aumento della disponibilità alimentare in Cina è evidente: l’apporto calorico giornaliero pro capite è passato da 2.328 kcal nel 1980 a 3.029 kcal nel 2000, mentre il consumo di carne è quadruplicato tra il 1980 e il 2009. Dietro questa crescita vi è anche la disponibilità di energia a basso costo. Circa il 70% dell’ammoniaca prodotta da gas naturale e carbone viene utilizzato per la produzione di fertilizzanti, essenziali per gli elevati rendimenti agricoli. Trattori, pompe e mietitrebbie funzionano principalmente con carburanti fossili. Lo Sri Lanka nel 2021 vietò i fertilizzanti sintetici: ciò provocò un rapido calo della produzione di riso e contribuì alla successiva crisi economica. La Cina ha invece seguito la strada opposta, ottenendo raccolti record.

Il “silenzio” dei media su questi dati è necessario per mantenere una narrativa climatica catastrofista: l’aumento della vegetazione globale, la crescita della disponibilità alimentare e i raccolti record sono elementi che mettono in discussione l’idea di un’emergenza climatica globale.

Gianluca Alimonti, 11 novembre 2026

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