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Leggere che l’albero di Natale di Milano sia stato ribattezzato “Albero dei Doni” lascia un velo di profonda malinconia. È una scelta che riflette una tendenza ormai dilagante: la progressiva eliminazione – anche dal punto di vista lessicale – di qualsiasi riferimento esplicito al Natale. È lo stesso fenomeno che nel mondo anglofono ha portato da tempo a sostituire il tradizionale “Merry Christmas” con il più neutro e generico “Happy Holidays” o “Happy Season”. Si cancellano le parole per non disturbare, per sterile burocrazia culturale, finendo però per svuotare le feste della loro identità. Chiamarlo “Albero dei Doni” significa privarlo della sua anima, riducendolo a una fredda esposizione di pacchetti o a un’operazione puramente commerciale, strappandogli quel calore e quel mistero che solo la parola Natale sa evocare.

Questo bisogno di razionalizzare e “ripulire” tutto ciò che non è strettamente tangibile o utile mi ha riportato alla mente una storia celebre, avvenuta più di un secolo fa, nel settembre del 1897. Una bambina di otto anni di New York, Virginia O’Hanlon, iniziò a nutrire dei dubbi sull’esistenza di Babbo Natale perché alcuni suoi amichetti l’avevano sbeffeggiata dicendo che non esisteva. Suo padre le consigliò di scrivere al quotidiano The Sun, dicendole: «Se lo vedi scritto sul Sun, è vero». Virginia prese carta e penna e inviò una breve, accorata lettera al giornale per chiedere la verità.

A risponderle fu Francis Pharcellus Church, un giornalista veterano molto sensibile che scrisse un editoriale destinato a diventare il più famoso della storia del giornalismo. Church iniziò con una frase diventata leggenda: «Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste certamente come esistono l’amore, la generosità e la devozione». Le spiegò che i suoi amici erano stati contagiati dallo scetticismo di un’epoca scettica, in cui si crede solo a ciò che si può vedere, ma che le cose più reali del mondo sono proprio quelle che né i bambini né gli adulti possono vedere. «Nessuno può concepire o immaginare tutte le meraviglie che ci sono al mondo, non viste e invisibili», scrisse il giornalista, ricordandole che senza Babbo Natale il mondo sarebbe stato infinitamente più triste.

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Ecco, rileggendo oggi quelle parole davanti a un “Albero dei Doni” elaborato dallo staff del sindaco di Milano e immersi in un linguaggio sempre più povero ed anaffettivo, la conclusione non può che essere amara. Sembra che abbiamo finito per dare ragione agli amichetti scettici di Virginia. I nostri giorni sono segnati da una sottile tristezza perché accettiamo solo ciò che è verificabile, misurabile, neutrale e materialmente utile. Un dono si può pesare e contabilizzare, una generica “stagione di festa” non impegna nessuno; il Natale, invece, con la sua carica di tradizione, radici, incanto (…e magia!) ci costringe ad abbandonarci a qualcosa di più grande di noi. Ecco che, per paura di sembrare ingenui o fuori posto, preferiamo anestetizzare i sentimenti e le parole e spegnere la magia. Abbiamo smesso di emozionarci davanti all’invisibile, condannandoci a guardare un albero pieno di pacchi ma terribilmente vuoto di senso.

Vincenzo Mangione, 27 novembre 2026

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