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Troppi, non conoscendo cosa sia Israele, o forse conoscendo troppo bene quanto gli ideali di Ben Gurion e di Golda Meir sopravvivano ancora, quali radici indistruttibili persino nel deserto del Negev, liquideranno il discorso di Bibi Netanyahu come l’ultimo tentativo di non rinunciare al suo potere personale. E allo sforzo per conservarlo ricondurranno la decisione di accordare al suo rivale politico, Gadi Eisenkot (che le elezioni non le ha vinte), il privilegio di ricoprire per primo la carica di primo ministro in un governo di unità nazionale, riservando per sé la poltrona di premier solo in una fase successiva. Ma l’analisi, oltre che pateticamente elementare, si attaglierebbe forse a ogni singola democrazia occidentale e alla crisi profonda della politica che caratterizza queste democrazie. Non a un Paese che comunque – anche per chi lo odia – è unico e nel quale la ferita del 7 ottobre non si rimarginerà mai.

Nel discorso di Benjamin Netanyahu, frettolosamente giudicato alla stregua di un truffatore e di un affarista e oggi riabilitato in gran parte dalla giustizia israeliana, alcuni passaggi dovrebbero almeno suscitare curiosità, se non riflessione. Rivolgendosi ai cittadini di Israele, Netanyahu afferma: “Negli ultimi giorni abbiamo visto anche un’altra cosa: scene scioccanti alla Knesset. Gente che esce dall’aula durante l’inno, che volta le spalle ai soldati con traumi da combattimento e che sbatte la porta in faccia alle famiglie dei caduti”. E ancora: “Mercoledì scorso, la richiesta di Ra’am e della Lista Unita ha fatto cadere una proposta di legge che doveva impedire la restituzione dei corpi dei terroristi alle loro famiglie”.

“Quello che vediamo oggi alla Knesset – afferma con forza il premier degli anni più difficili – è solo l’inizio. Succederà anche nel governo. Senza sparare un solo colpo, forze ostili prenderanno il controllo dello Stato dall’interno”. Un messaggio che non si presta a equivoci: “I sostenitori del terrorismo hanno in programma di dare la cittadinanza israeliana a centinaia di migliaia di palestinesi, che entreranno in Israele da Giudea, Samaria, Gaza e dai Paesi vicini con la scusa del ricongiungimento familiare; di creare un’autonomia araba in Galilea e nel Negev; di ritirarsi dalle zone di sicurezza a Gaza, in Siria e in Libano e di riportare i terroristi alle porte delle nostre comunità; e alla fine di creare uno Stato palestinese sotto la protezione dell’Iran sulle rovine dello Stato di Israele”. Chi ha vissuto Israele e conosce i complessi meccanismi che tengono insieme una società così diversificata, fra laicismo liberale, socialismo autentico e ortodossia religiosa, non può equivocare quello che non è un appello: è una sirena d’allarme.

“Per far passare la nascita di questo governo disastroso (quello in collaborazione con estrema sinistra e partiti arabi) alcuni membri dei partiti che sostengono il terrorismo – sottolinea Bibi Netanyahu – usano parole morbide in ebraico, mentre in arabo tutti esprimono pieno sostegno alle organizzazioni terroristiche e alla distruzione di Israele, seguendo il principio della taqiyya, secondo cui è permesso mentire agli infedeli per sconfiggerli”. E cita le parole di Bakr Awawdeh, esponente della Lista Unita, secondo cui lui e i suoi compagni legheranno le mani del governo della sinistra nella lotta contro i nemici di Israele: “Saremo contro qualsiasi guerra che verrà aperta contro il nostro popolo”. Ma Netanyahu sa che “la grande maggioranza dei cittadini israeliani non cade nella trappola di questo trucco evidente”. Un trucco costruito pazientemente a tavolino, anche con le accuse giudiziarie e le sentenze mediatiche sul premier.

“Dopo le clamorose rivelazioni in tribunale e i fatti vergognosi alla Knesset, molti si rivolgono a me – conclude Netanyahu – con il desiderio di unità. Tra loro ci sono anche tanti che non hanno votato per me e che dicono che, dopo quello che è emerso al processo, non c’è più nessuna scusa per il boicottaggio che ha impedito l’unità. Questa unità è l’esigenza del momento”. E, riprendendo le fila del discorso dei padri dello Stato di Israele, aggiunge: “Dobbiamo affrontare pericoli immediati che minacciano la nostra stessa esistenza. L’unico modo per farlo è unire tutti i partiti che vedono Israele come lo Stato nazionale del popolo ebraico. Troveremo un accordo sui temi sul tavolo, compreso quello della leva militare e dello studio della Torah, su cui arriveremo a delle intese con i nostri alleati haredim”.

Alla guida del Likud, il suo partito, che comunque è sempre in prima posizione nei consensi, Bibi Netanyahu accetta di fare un passo indietro, sacrificando la sua poltrona non sull’altare dell’unità nazionale, ma su quello dell’esistenza stessa dello Stato di Israele. Uno Stato che oggi più che mai non si può permettere il lusso di dimenticare, di abdicare o di ascoltare quelle sirene che gran parte dei Paesi dell’Occidente, di cui Israele rischia di rimanere una bandiera solitaria, ascolta, coltivando paradossalmente l’odio contro se stessa. E ora per Eisenkot risulta davvero difficile, molto difficile, assumersi una responsabilità che, piaccia o non piaccia, Bibi Netanyahu ha portato all’attenzione del mondo, ma soprattutto dei suoi cittadini e confratelli, dai soldati agli ortodossi di Mea Shearim.

Bruno Dardani, 28 novembre 2026

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